Változóban a söripar – Magyarországon is átalakult az emberek ízlése
Az átalakuló sörfogyasztási trendekre válaszol az iparági összefogással februárban elindított 1 Magyar Sör kampány – derül ki a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének közleményéből.
Szerte Európában hanyatlik a sör népszerűsége
Egész Európában a termelés visszaesését jelzi a söripar elmúlt évi eredménye, így az Osztrák Sörszövetség az előállított mennyiség 7,3 százalékos csökkenéséről számolt be, míg az öt legnagyobb magyarországi gyártónál ennél kisebb mértékű, 4,8 százalékos volt a visszaesés. Mindez arra utal, hogy a magyar söripar a növekvő költségek jelentette kihívások mellett is képes volt alkalmazkodni az átalakuló fogyasztói elvárásokhoz – értékelte a tavalyi évet Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.
A sörfogyasztási trendek azonban egész Európában kedvezőtlen képet mutatnak.
A Német Statisztikai Hivatal jelentése alapján tavaly Németországban a belföldi értékesítés a teljes magyar termelést meghaladó mértékben, 4970 ezer hektoliterrel csökkent, ami a német sörfogyasztás 5,8 százalékos visszaeséséről tanúskodik.
Magyarországon is egyre inkább elfordulnak az emberek a sörtől, így az öt legnagyobb hazai sörgyártó belföldi eladásai 516,9 ezer hektoliterrel 5032,6 ezer hektoliterre csökkentek, ami 9,3 százalékos zuhanás.
Starcsevics Péter a Kisüzemi Sörgyártók Egyesületének elnöke szerint a növekvő költségek és a fogyasztói szokások átalakulása a kisüzemi sörfőzdék számára is komoly kihívás, de az egyes vállalkozások eredményessége igencsak eltérő volt 2025-ben.
Kampány indul a sör mellett
A sörfogyasztás hanyatlását azonban nem nézi ölbe tett kézzel a két iparági szervezet, ezért összefogva közös kampányt indítottak 1 Magyar Sör néven, ami a magyar sör sokszínűségét és magas minőségét állítja középpontba. A kampány egy háromperces filmre épül, amely különböző élethelyzeteken keresztül mutatja meg, mit jelent a magyar sör az emberek számára, de a film szereplőinek az alkotás végén való találkozása arra is rávilágít, hogy
a sör természetes módon hozza össze az embereket.
„A magyar söripar számára a minőség és az innováció egyaránt meghatározó. A prémiumkategória részarányának növekedése jól mutatja, hogy a fogyasztók értéket keresnek, ami hosszú távon meghatározza a söripar fejlődését. Elkötelezettek vagyunk a kulturált és felelős alkoholfogyasztás mellett is. Az 1 Magyar Sör kampány célja, hogy megmutassa: a minőség és a kulturált sörfogyasztás közös érték, függetlenül attól, hogy a pohárba töltött ital nagyüzemi vagy kisüzemi főzdében készül” – nyilatkozta dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.
„A kisüzemi sörfőzdék számára különösen fontos a kulturált és felelős sörfogyasztás támogatása, valamint a közösségek erősítése. Az 1 Magyar Sör kampány azért hiteles számunkra, mert nem megoszt, hanem összeköt: a sörfogyasztás közös élmény, amely összehozza az embereket, és teret ad a különböző ízlések együttes jelenlétének” – tette hozzá Starcsevics Péter, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke.
Az iparág innovációval válaszol a változásokra
A magyar sörpiac átalakulása hasonló a többi európai országban tapasztalható változásokhoz, így hazánkban is a prémiumkategóriában volt a legkisebb a visszaesés mértéke a termékkategóriák közül. A prémiumsörök piaci részesedése közben a 2024-es 23 százalékról tavaly 25 százalékra nőtt. Az alkoholmentes sörök részesedése pedig 7 százalék körül stabilizálódott, annak köszönhetően, hogy ebben a szegmensben az új termékkategóriák és termékek megjelenése folyamatos. Ezek a trendek azt jelzik, hogy
a fogyasztói döntésekben egyre nagyobb szerepet kap a minőség és a tudatos alkoholfogyasztás.
A közleményből az is kiderül, hogy a legtöbb sört dobozos kiszerelésben veszik, ami a belföldi értékesítés közel 70 százalékát jelenti. A visszaváltható üveges kiszerelés 14 százalékos részesedéssel a második legfontosabb csomagolási forma a söripar számára, ami a fogyasztók környezetbarát megoldások iránti nyitottságát jelzi.
A piaci átrendeződésekre folyamatos innovációval reagál az ágazat, például az új sörstílusokkal, limitált és szezonális tételekkel bővítik kínálatukat, de az alkoholmentes és alternatív termékek is egyre nagyobb szerepet kapnak. Emellett terjednek az energia- és víztakarékos főzési technológiák, a precízebb minőség-ellenőrzési megoldások, valamint a fenntarthatóbb csomagolási fejlesztések, amelyek a hosszú távú versenyképességet is szolgálják.