Változóban a söripar – Magyarországon is átalakult az emberek ízlése

Az átalakuló sörfogyasztási trendekre válaszol az iparági összefogással februárban elindított 1 Magyar Sör kampány – derül ki a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének közleményéből.

Egyre inkább a prémiumsöröket keresik a magyarok is / Fotó: Northfoto

Szerte Európában hanyatlik a sör népszerűsége

Egész Európában a termelés visszaesését jelzi a söripar elmúlt évi eredménye, így az Osztrák Sörszövetség az előállított mennyiség 7,3 százalékos csökkenéséről számolt be, míg az öt legnagyobb magyarországi gyártónál ennél kisebb mértékű, 4,8 százalékos volt a visszaesés. Mindez arra utal, hogy a magyar söripar a növekvő költségek jelentette kihívások mellett is képes volt alkalmazkodni az átalakuló fogyasztói elvárásokhoz – értékelte a tavalyi évet Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.

A sörfogyasztási trendek azonban egész Európában kedvezőtlen képet mutatnak.

A Német Statisztikai Hivatal jelentése alapján tavaly Németországban a belföldi értékesítés a teljes magyar termelést meghaladó mértékben, 4970 ezer hektoliterrel csökkent, ami a német sörfogyasztás 5,8 százalékos visszaeséséről tanúskodik.

Magyarországon is egyre inkább elfordulnak az emberek a sörtől, így az öt legnagyobb hazai sörgyártó belföldi eladásai 516,9 ezer hektoliterrel 5032,6 ezer hektoliterre csökkentek, ami 9,3 százalékos zuhanás.

Starcsevics Péter a Kisüzemi Sörgyártók Egyesületének elnöke szerint a növekvő költségek és a fogyasztói szokások átalakulása a kisüzemi sörfőzdék számára is komoly kihívás, de az egyes vállalkozások eredményessége igencsak eltérő volt 2025-ben.

Kampány indul a sör mellett

A sörfogyasztás hanyatlását azonban nem nézi ölbe tett kézzel a két iparági szervezet, ezért összefogva közös kampányt indítottak 1 Magyar Sör néven, ami a magyar sör sokszínűségét és magas minőségét állítja középpontba. A kampány egy háromperces filmre épül, amely különböző élethelyzeteken keresztül mutatja meg, mit jelent a magyar sör az emberek számára, de a film szereplőinek az alkotás végén való találkozása arra is rávilágít, hogy

a sör természetes módon hozza össze az embereket.

„A magyar söripar számára a minőség és az innováció egyaránt meghatározó. A prémiumkategória részarányának növekedése jól mutatja, hogy a fogyasztók értéket keresnek, ami hosszú távon meghatározza a söripar fejlődését. Elkötelezettek vagyunk a kulturált és felelős alkoholfogyasztás mellett is. Az 1 Magyar Sör kampány célja, hogy megmutassa: a minőség és a kulturált sörfogyasztás közös érték, függetlenül attól, hogy a pohárba töltött ital nagyüzemi vagy kisüzemi főzdében készül” – nyilatkozta dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.