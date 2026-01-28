Deviza
juttatás
14. havi nyugdíj
13. havi nyugdíj
nyugdíjas
Magyar Posta

Így lehet mégis egy összegben megkapni a 13. és 14. havi nyugdíjat: minden a Magyar Postán múlik

A pénz technikai okok miatt két részletben érkezik. Februárban a nyugdíjasok történelmi összegű kifizetésre számíthatnak: a 13. és a 14. havi juttatás összesen több mint két havi ellátást jelent.
VG
2026.01.28, 21:50

Februárban a szépkorúak a szokásos havi ellátás mellett kapják meg a 13. havi nyugdíj teljes összegét, valamint a fokozatosan bevezetett 14. havi nyugdíj első részletét, ami a teljes összeg 25 százalékát jelenti. A 3,6 százalékos nyugdíjemelés már szerepel az összegekben – írta a haon.hu.

nyugdíj
Februárban a nyugdíjasok történelmi összegű kifizetésre számíthatnak: a 13. és a 14. havi juttatás összesen több mint két havi ellátást jelent / Fotó: Kocsis Zoltán

A kifizetés két részletben történik a Magyar Bankszövetség jelezte teherbírási kockázatok miatt. A hivatalos menetrend szerint:

  • 2026. február 12., csütörtök: a rendes februári nyugdíj és a teljes 13. havi nyugdíj érkezik a bankszámlákra, ami gyakorlatilag két havi nyugdíjnak felel meg.
  • 2026. február 13., péntek: a 14. havi nyugdíj első részlete, azaz a teljes összeg 25 százaléka kerül folyósításra.

A postai kézbesítésű nyugdíjak esetén azonban a Magyar Posta rendszerint a februári időszakban, egyben kézbesíti a szokásos és plusz juttatásokat, az esetleges változásokról előzetes értesítést küld.

Ennyi pénzt kaphatnak kézhez a nyugdíjasok

Az átlagnyugdíj 2026 elején 245-260 ezer forint körül alakul, így a februári kifizetések például:

  • 12-én körülbelül 490-520 ezer forintot hoz a postás;
  • míg 13-án nagyjából 60-65 ezer forintot jelent a 14. havi részlete.

Összesen tehát két napon belül több mint két és negyed havi nyugdíj érkezhet, ami a téli rezsi és egyéb kiadások fedezésében jelentős segítséget nyújt.

A kormány hangsúlyozza, hogy a két részletre bontás nem csökkenti a juttatások összegét, csupán a banki rendszerek stabil működése érdekében történt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón kiemelte, hogy a háromszoros terhelés kockázata miatt rugalmasan alkalmazkodtak. A nyugdíjasok a pontos információkat a Magyar Államkincstár honlapján vagy a helyi postán ellenőrizhetik.

Két hét múlva olyan történik Magyarországon, mint még soha: egyszerre 1200 milliárd forintot önt rá a magyarokra a kormány, ők kapják meg – nagyon észnél kell lenniük

Csak a fegyverpénz és az extra nyugdíjkifizetések nagyjából 1200 milliárd forint pluszt hozhatnak az érintetteknek. Az extra juttatások döntő részét ugyanakkor várhatóan ezúttal sem kamatoztatják vagy fektetik be az érintettek.

 

 

