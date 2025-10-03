Nagy a baj Székelyföldön: egyszerre két gyár közölte a dolgozókkal, hogy elbocsátja őket – "A helyzet tragikus"

Kollektív elbocsátásokat hajt végre két székelyföldi ruhaipari vállalat – írja az Economedia.ro a Kovászna megyei munkaerő-elhelyezési ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.

Válságban a székelyföldi ruhaipar, tömeges leépítések jönnek / Fotó: X

A sepsiszentgyörgyi Textila Oltul SA leállítja a termelést, és 55 dolgozójának munkaviszonyát szünteti meg. Az elbocsátásokra október 30. és november 10. között kerül sor.

A kézdivásárhelyi Secuiana SA 91 alkalmazottjától válik meg, közülük 87 a termelésben dolgozik. Az elbocsátásokra október 16-tól kerül sor.

„A Textila Oltul esetében a helyzet különösen tragikus, mivel az érintettek egy részét nemrég az RTG nadrággyárból bocsátották el, a Textilánál helyezkedtek el, és most ismét elveszítik a munkájukat” – nyilatkozta Kelemen Tibor, az AJOFM igazgatója.

Mindkét vállalat a csökkenő megrendelésekkel indokolja az elbocsátásokat.

A Textila Oltul tavaly 143 embert foglalkoztatott, és 21,249 millió lej (1,627 milliárd forint) árbevétel mellett 119 ezer lej (9,114 millió forint) adózás előtti eredményt ért el. A közel 600 dolgozót foglalkoztató Secuiana 47,528 millió lej (3,640 milliárd forint) árbevétel mellett 7,770 millió lej (595,104 millió forint) veszteséggel zárta a tavalyi évet.

A romániai ruhaipar évek óta válságban van, munkahelyek ezrei szűntek meg, mivel a korábbi megrendelők egyre inkább kisebb költségű országokba helyezik át a termelést. Idén tavasszal leállt a termelés a székelyudvarhelyi IKOS Conf SA-nál is, ahonnan 253 dolgozót bocsátottak el.