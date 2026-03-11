Kiderült, nincs mindenki előtt zárva a Hormuzi-szoros: nem tudtak elbújni a műholdak elől, 12 millió hordó olajat juttattak el egy olyan országnak, akinek szüksége sincs rá

Az újabb közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros járhatatlanná tétele felbolydította a világ energiapiacát, a negatív következményektől azonban nem szenved mindenki egyformán. Az iráni olaj a háború kitörése óta is tovább áramlik a kulcsfontosságú útvonalon keresztül Kínába – abba az országba, amelynek a legkevésbé van erre szüksége.

Az iráni olaj 90 százalékát Karg szigetén töltik tankerekbe / Fotó: AFP

Samir Madani, a TankerTrackers társalapítója szerint a háború kezdete, február 28. óta

Irán legalább 11,7 millió hordónyi olajat küldött át a szoroson, az egész mennyiséget Kínába.

A cég műholdfelvételek segítségével figyeli a hajók mozgását, így azok is szemmel tarthatóak, amelyek kikapcsolják a nyomkövető rendszereiket, így egyébként észrevétlenek maradnának. Sok hajó „eltűnt” így, miután Teherán azzal fenyegetőzött, hogy megtámad minden olyan hajót, amely megkísérel átkelni a Hormuzi-szoroson.

A Kpler árupiaci adatszolgáltató is hasonló, körülbelül 12 millió hordós mennyiséget becsül. „Tekintettel arra, hogy Kína volt az iráni nyersolaj elsődleges vásárlója az elmúlt években, ezeknek a hordóknak jelentős része végül oda kerülhet” – mondta a CNBC-nek Nhway Khin Soe, a cég nyersolajelemzője.

Hozzátette azonban, hogy egyre nehezebb megerősíteni, mi ezeknek a hajóknak a végső rendeltetési helye.

Kevés tanker mer átkelni a Hormuzi-szoroson

A Hormuzi-szoroson keresztül áramlik a világ kőolajának és cseppfolyósított földgázának (LNG) a 20 százaléka – utóbbi piacát egyébként sokkal durvábban megrendítheti a közel-keleti válság, mint az olajét.

Utóbbién sokat segít, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb felszabadítását javasolta a stratégiai olajkészletekből az ellátási zavarok ellensúlyozására.

Teherán ugyanis a fenyegetéseivel gyakorlatilag lezárta a szorost, az elmúlt két hétben tíz hajót ért támadás, amelyekben legalább hét tengerész halt meg az International Maritime Organization szerint.

Nem állt le az iráni olajexport / Fotó: Anadolu via AFP

A teheráni külügyminisztérium legutóbb hétfőn figyelmeztetett, hogy „nagyon óvatosnak kell lenniük” azoknak a tankereknek, amelyek vállalják, hogy átkelnek a szoroson.