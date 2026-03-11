Deviza
hadiipar
iráni konfliktus
Dél-Korea
védelmi ipar
Közel-Kelet

Megvan az iráni háború nyertese: filléres rakétákat dobott a piacra, úgy viszik, mint még semmit – Trump tombol, hogy mennyivel drágább a Patriot

A hadiipari kiadások növekedése és a nagy exportügyletek miatt Dél-Korea a világ kilencedik legnagyobb fegyverexportőre lett. Az elmúlt napokban a Cheongung-II rakétavédelmi rendszer bizonyított valós harci körülmények között a Közel-Keleten.
VG
2026.03.11., 09:30

A dél-koreai LIG Nex1 vállalat rakétavédelmi rendszere reflektorfénybe került a Közel-Keleten zajló konfliktus miatt. A cég zászlóshajója, a Cheongung-II (M-SAM II) közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer – amelyet már korábban leszállított Szaúd-Arábiának, Iraknak és az Egyesült Arab Emírségeknek – most először bizonyított valós harci körülmények között.

77th Anniversary Of Republic Of Korea Armed Forces Day Az iráni háború nyertese: a dél-koreai Cheongung-II közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer
A dél-koreai hadiipar újabb büszkesége, a Cheongung-II / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok és Izrael február végén indított támadásai után Irán rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt, többek között az Egyesült Arab Emírségek ellen is. Az olajmonarchia légvédelmi hálózatában – amely Patriot-, Arrow- és Cheongung-II rendszereket is üzemeltet – a koreai fejlesztésű rendszer kulcsszerepet játszott az érkező fenyegetések elhárításában.

Az FT-nek beszámoló források szerint a Cheongung-II 90-96 százalékos sikerességgel semmisített meg ballisztikus rakétákat és drónokat, ami kiemelkedő teljesítménynek számít éles bevetésen. Ez az eredmény felkeltette a figyelmet a régióban és azon túl is. Ráadásul jóval olcsóbb, mint az amerikai Patriot PAC-3 elfogórakétáké: utóbbi 3,7 millió dollár, míg előbbi 1,1 millió dollár darabonként.

A szállítási határidők is rövidebbek, miután az amerikai gyártók készletei gyorsan fogyatkoznak a folyamatos támadások miatt.

Az LIG Nex1 részvényei a konfliktus kirobbanása óta meredeken emelkedtek, az elmúlt egy évben több mint 140 százalékkal nőtt a vállalat árfolyama. A cég nem kommentálta a híreket, de szakértők szerint a Cheongung-II hatékonyságáról szóló jelentések növelhetik az érdeklődést a közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer iránt.

Dél-Korea a világ egyik legnagyobb hadiipari exportőre lett

A hadiipari kiadások növekedése és a nagy exportügyletek miatt Dél-Korea a világ kilencedik legnagyobb fegyverexportőre lett. A dél-koreai fegyverek legnagyobb erőssége, hogy a nyugati rendszerekéhez hasonló vagy jobb minőséget kínálnak 20-40 százalékkal alacsonyabb áron, gyors szállítással és teljes NATO-kompatibilitással.

Ez tette lehetővé, hogy az elmúlt években Lengyelország, Ausztrália és több közel-keleti ország is milliárdos nagyságrendű szerződéseket kötött Szöullal. Például Lengyelország közel ezer darab K9 Thunder önjáró tarackot rendelt, ami a világ egyik legpontosabb és leggyorsabban gyártható 155 milliméteres lövege.

A Közel-Keleten a koreai fegyverek hasznosak lehetnek, mivel Irán rendkívül olcsó, de nagy pusztításra képes drónokkal és rakétákkal támad, amelyekhez képest az amerikai elfogórakéták jóval drágábbak.

Törökország felemelkedése a globális hadiipar élvonalába

Törökország védelmi ipara két évtized alatt a világ élvonalába katapultálta magát: 2002-ben még 250 millió dollár értékben exportáltak hadiipari eszközöket, tavaly a kivitel meghaladta a hétmilliárd dollárt. A legismertebb slágertermék a Bayraktar TB2 drón, de az Akinci, az Ada osztályú korvettek és a Gidrán páncélozott katonai járművek is keresettek.

iráni konfliktus

40 évig ott álltak az aknamentesítő hajók a Perzsa-öbölben, Amerika most hazaküldte őket – Washington a legrosszabbkor döntött így, ez végzetes lehet

Már most is kiesett a globális olajtermelés mintegy 6 százaléka, amit újraindítani csak azután lehet, hogy a Hormuzi-szoros járhatóvá vált.
üzemanyag

Sokkoló számokat hozott nyilvánosságra Nagy Márton, literenkénti 1000 forintos gázolajtól menekültek meg a magyarok – Nyugat-Európa elesett, nem tudni még, hol a vége

Európa-szerte hatalmas különbségek vannak az üzemanyagárak között – van, ahol már közel ezer forint egy liter gázolaj. A napokban bevezetett kormányzati intézkedés, a védett üzemanyagárak miatt Magyarországon a tankolás jelentősen kedvezőbb több környező országénál.
iráni konfliktus

Óriásit tévedett, aki az hitte, ezzel vége: láncreakciót indíthat a Hormuzi-szoros lezárása, a megtépázott energiapiac csak a kezdet – a világ egyik legfontosabb féméből alakulhat ki globális hiány

Az olajexport mellett a Közel-Kelet országai igyekeztek energiaigényes iparágakat is a térségbe csábítani, nem is sikertelenül.
