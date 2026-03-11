Megvan az iráni háború nyertese: filléres rakétákat dobott a piacra, úgy viszik, mint még semmit – Trump tombol, hogy mennyivel drágább a Patriot
A dél-koreai LIG Nex1 vállalat rakétavédelmi rendszere reflektorfénybe került a Közel-Keleten zajló konfliktus miatt. A cég zászlóshajója, a Cheongung-II (M-SAM II) közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer – amelyet már korábban leszállított Szaúd-Arábiának, Iraknak és az Egyesült Arab Emírségeknek – most először bizonyított valós harci körülmények között.
Az Egyesült Államok és Izrael február végén indított támadásai után Irán rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt, többek között az Egyesült Arab Emírségek ellen is. Az olajmonarchia légvédelmi hálózatában – amely Patriot-, Arrow- és Cheongung-II rendszereket is üzemeltet – a koreai fejlesztésű rendszer kulcsszerepet játszott az érkező fenyegetések elhárításában.
Az FT-nek beszámoló források szerint a Cheongung-II 90-96 százalékos sikerességgel semmisített meg ballisztikus rakétákat és drónokat, ami kiemelkedő teljesítménynek számít éles bevetésen. Ez az eredmény felkeltette a figyelmet a régióban és azon túl is. Ráadásul jóval olcsóbb, mint az amerikai Patriot PAC-3 elfogórakétáké: utóbbi 3,7 millió dollár, míg előbbi 1,1 millió dollár darabonként.
A szállítási határidők is rövidebbek, miután az amerikai gyártók készletei gyorsan fogyatkoznak a folyamatos támadások miatt.
Az LIG Nex1 részvényei a konfliktus kirobbanása óta meredeken emelkedtek, az elmúlt egy évben több mint 140 százalékkal nőtt a vállalat árfolyama. A cég nem kommentálta a híreket, de szakértők szerint a Cheongung-II hatékonyságáról szóló jelentések növelhetik az érdeklődést a közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer iránt.
Dél-Korea a világ egyik legnagyobb hadiipari exportőre lett
A hadiipari kiadások növekedése és a nagy exportügyletek miatt Dél-Korea a világ kilencedik legnagyobb fegyverexportőre lett. A dél-koreai fegyverek legnagyobb erőssége, hogy a nyugati rendszerekéhez hasonló vagy jobb minőséget kínálnak 20-40 százalékkal alacsonyabb áron, gyors szállítással és teljes NATO-kompatibilitással.
Ez tette lehetővé, hogy az elmúlt években Lengyelország, Ausztrália és több közel-keleti ország is milliárdos nagyságrendű szerződéseket kötött Szöullal. Például Lengyelország közel ezer darab K9 Thunder önjáró tarackot rendelt, ami a világ egyik legpontosabb és leggyorsabban gyártható 155 milliméteres lövege.
A Közel-Keleten a koreai fegyverek hasznosak lehetnek, mivel Irán rendkívül olcsó, de nagy pusztításra képes drónokkal és rakétákkal támad, amelyekhez képest az amerikai elfogórakéták jóval drágábbak.
Törökország felemelkedése a globális hadiipar élvonalába
Törökország védelmi ipara két évtized alatt a világ élvonalába katapultálta magát: 2002-ben még 250 millió dollár értékben exportáltak hadiipari eszközöket, tavaly a kivitel meghaladta a hétmilliárd dollárt. A legismertebb slágertermék a Bayraktar TB2 drón, de az Akinci, az Ada osztályú korvettek és a Gidrán páncélozott katonai járművek is keresettek.