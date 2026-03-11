Árversenybe kezdtek a hazai bankok: újabb szereplő vitte bőven 3 százalék alá Otthon Start program lakáshitelének kamatát

Március 11-től rendkívül kedvező, 2,79 százalékos kamatszinttel érhető el a Gránit Banknál az Otthon Start program lakáshitele. A pénzintézet szerdai közleménye szerint a kamatcsökkentés mellett a korábbi előnyök is változatlanul igénybe vehetők: az ügyfelek továbbra is élhetnek az akár 320 000 forintos jóváírással, a különféle díjelengedésekkel, valamint a 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel.

Egyre több bank csökkenti 3 százalék alá az Otthon Start program lakáshitelkamatát / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Otthon Start program hitele iránt érdeklődőket a Gránit Banknál több innováció is támogatja a döntéshozatalban. A Gránit Hitelmix kalkulátor segítségével az Otthon Start lakáshitele rugalmasan kombinálható a bank piaci kamatozású jelzáloghiteleivel, valamint az olyan állami támogatásokkal, mint a Babaváró hitel vagy a CSOK Plusz lakáshitel.

A bank szerint a kalkulátor személyre szabottan számítja ki az igényelhető hitelösszeget és a várható törlesztőrészleteket, segítve az ügyfeleket a legoptimálisabb hitelkonstrukció összeállításában.

Az ügyintézést és a tájékozódást a Gránit Guru, a bank mesterségesintelligencia-alapú virtuális asszisztense teszi könnyűvé, aki éjjel-nappal azonnal válaszol a felmerülő kérdésekre, és egyedi javaslatokkal segíti a látogatókat. A hiteligénylés sikerét és kényelmét szolgálja továbbá, hogy a honlapon regisztráló érdeklődőket a bank hitelszakértői néhány órán belül visszahívják.

„Továbbra is kiemelten erős az érdeklődés az Otthon Start lakáshitele iránt. Az adatok azt mutatják, hogy nagyon sokan használják a többféle hiteltípussal is számolni tudó kalkulátorunkat, az ügyintézésbe pedig szívesen vonják be a Gránit Gurut” – ismertette Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A digitális csatornákon szolgáltató Gránit Bank, az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start lakáshitele esetében is biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez szükséges személyesen megjelenni. A bank várakozásai szerint a következő időszakban is rendkívül erős marad az érdeklődés a konstrukció iránt.