Pattant a Telekom, elképesztően ingadozik a forint
A BUX 124 253 pont közelében nyitott. Ezzel a pesti parkett vezető indexe negyed százalékos mínuszba csúszott. A forintpiacon ma reggel is elképesztő a volatilitás.
Ázsiában kedvező a hangulat
Kedden vegyesen zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag csökkent, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kisebb mértékben emelkedett.
A befektetői hangulatot továbbra is az iráni háborúval kapcsolatban érkező hírek mozgatják.
Szerdán hajnalban Ázsiában inkább kedvező volt a hangulat:
- a japán Nikkei majd 1,5 százalékot pattant,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel egyharmad százalékot emelkedett,
- míg a hongkongi Hang Seng minimálisan csökkent.
Az európai részvényindexek a tegnapi felpattanást követően ma mérsékelt csökkenéssel indíthatják a kereskedést a határidős mozgások alapján.
Olaj: sosem látott készletfelszabadítás jöhet
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) arra kérte tagjait, hogy minden eddiginél nagyobb mennyiségű olajat szabadítsanak fel tartalékaikból, hogy ellensúlyozzák a nyersanyag árának emelkedését a közel-keleti konfliktus közepette
– írta a Wall Street Journal. Az ügyre rálátó források szerint az IEA olyan mennyiséget javasolt, amely meghaladná a 2022-ben felszabadított 182 millió hordót, amikor Oroszország katonai hadjáratot indított Ukrajnában. A javaslatról szerdán szavaznak. Az elfogadáshoz a szervezet minden tagjának jóváhagyása szükséges.
A japán ipari miniszter szerint országa az Nemzetközi Energiaügynökség égisze alatti közös intézkedéstől függetlenül is felszabadíthatja olajtartalékait.
Pesti parkett: csak a Telekom
Az OTP 37 290 forintról startolt, bő 1 százalékos mínuszban.
A Mol 3760 forintról indult, negyed százalékos mínusszal.
A Richter 11 690 forintnál kereste az irányt.
A Magyar Telekom 2100 forintos starttal 1,5 százalékos pluszba kapaszkodott.
Bő 3 százalékot pattant a Rába.
A 4iG 1 százalékos mínuszba csúszott.
Eséssel indult a Duna House, az Opus és a Delta.
Óriási kilengések a forintpiacon
Kedden az Iránból érkező, változékony híreknek köszönhetően 382 alatt is járt az euró-forint jegyzése, majd 387 felett zárt.
Szerdán reggel ismét erősödött a forint, visszatért a 384-es szint közelébe, ahol fontos támasz húzódik, alatta pedig 381,80-nál látható a következő támasz. Míg ellenállási szintek 387,40-nél, 388,50-nél húzódnak, majd erősebb akadályt egy hosszú távú csökkenő trendvonal és a 200 napos mozgóátlag képez a 389,20-389,60-as tartományban.
Szerdán tőzsdenyitás előtt 383,4 alatt és 386,3 felett is járt az euró-forint. Majd 385 közelében nyitott.
Kurali Zoltán, az MNB alelnöke tegnap jelezte, hogy
az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött a jegybank.
A devizatartalékhoz való hozzáférést piaci áron fogják biztosítani.
A jegybank ma délután 14 órakor teszi közzé a február 24-i kamatdöntő ülésről szóló jegyzőkönyvet.
A konszenzusban szereplő 1,7 százalék helyett mindössze 1,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak éves bázison az előző hónapban.