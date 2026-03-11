Deviza
Pattant a Telekom, elképesztően ingadozik a forint

A hazai blue chipek közül csak a Magyar Telekom kapaszkodott pluszba. A pesti parketten borús a hangulat. A forint hol erősödik, hol gyengül. Az olajpiacon sosem látott készletfelszabadítás jöhet.
Faragó József
2026.03.11, 09:14
Frissítve: 2026.03.11, 12:34

A BUX 124 253 pont közelében nyitott. Ezzel a pesti parkett vezető indexe negyed százalékos mínuszba csúszott. A forintpiacon ma reggel is elképesztő a volatilitás.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában kedvező a hangulat

Kedden vegyesen zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag csökkent, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kisebb mértékben emelkedett. 

A befektetői hangulatot továbbra is az iráni háborúval kapcsolatban érkező hírek mozgatják.

Szerdán hajnalban Ázsiában inkább kedvező volt a hangulat:

  •  a japán Nikkei majd 1,5 százalékot pattant,  
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel egyharmad százalékot emelkedett, 
  • míg a hongkongi Hang Seng minimálisan csökkent.

Az európai részvényindexek a tegnapi felpattanást követően ma mérsékelt csökkenéssel indíthatják a kereskedést a határidős mozgások alapján.

 

Olaj: sosem látott készletfelszabadítás jöhet

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) arra kérte tagjait, hogy minden eddiginél nagyobb mennyiségű olajat szabadítsanak fel tartalékaikból, hogy ellensúlyozzák a nyersanyag árának emelkedését a közel-keleti konfliktus közepette

 – írta a Wall Street Journal. Az ügyre rálátó források szerint az IEA olyan mennyiséget javasolt, amely meghaladná a 2022-ben felszabadított 182 millió hordót, amikor Oroszország katonai hadjáratot indított Ukrajnában. A javaslatról szerdán szavaznak. Az elfogadáshoz a szervezet minden tagjának jóváhagyása szükséges.

A japán ipari miniszter szerint országa az Nemzetközi Energiaügynökség égisze alatti közös intézkedéstől függetlenül is felszabadíthatja olajtartalékait. 

Pesti parkett: csak a Telekom

Az OTP 37 290 forintról startolt, bő 1 százalékos mínuszban.

 OTP részvény
OTP részvény12:39:40
Árfolyam: 36 680 HUF -1 000 / -2,73 %
Forgalom: 6 387 972 420 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3760 forintról indult, negyed százalékos mínusszal. 

 MOL részvény
MOL részvény12:39:43
Árfolyam: 3 716 HUF -54 / -1,45 %
Forgalom: 1 819 893 874 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 690 forintnál kereste az irányt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:30:48
Árfolyam: 11 630 HUF -60 / -0,52 %
Forgalom: 477 852 220 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2100 forintos starttal 1,5 százalékos pluszba kapaszkodott.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:38:36
Árfolyam: 2 080 HUF +10 / +0,48 %
Forgalom: 409 738 465 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Bő 3 százalékot pattant a Rába.

 RABA részvény
RABA részvény12:36:34
Árfolyam: 3 780 HUF +50 / +1,32 %
Forgalom: 17 345 620 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 1 százalékos mínuszba csúszott.

 4IG részvény
4IG részvény12:24:46
Árfolyam: 3 310 HUF -55 / -1,66 %
Forgalom: 52 524 730 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Eséssel indult a Duna House, az Opus és a Delta.

Óriási kilengések a forintpiacon

Kedden az Iránból érkező, változékony híreknek köszönhetően 382 alatt is járt az euró-forint jegyzése, majd 387 felett zárt. 

Szerdán reggel ismét erősödött a forint, visszatért a 384-es szint közelébe, ahol fontos támasz húzódik, alatta pedig 381,80-nál látható a következő támasz. Míg ellenállási szintek 387,40-nél, 388,50-nél húzódnak, majd erősebb akadályt egy hosszú távú csökkenő trendvonal és a 200 napos mozgóátlag képez a 389,20-389,60-as tartományban.

Szerdán tőzsdenyitás előtt 383,4 alatt és 386,3 felett is járt az euró-forint. Majd 385 közelében nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Kurali Zoltán, az MNB alelnöke tegnap jelezte, hogy 

az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött a jegybank. 

A devizatartalékhoz való hozzáférést piaci áron fogják biztosítani.

A jegybank ma délután 14 órakor teszi közzé a február 24-i kamatdöntő ülésről szóló jegyzőkönyvet. 

A konszenzusban szereplő 1,7 százalék helyett mindössze 1,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak éves bázison az előző hónapban. 

