Pattant a Telekom, elképesztően ingadozik a forint

A BUX 124 253 pont közelében nyitott. Ezzel a pesti parkett vezető indexe negyed százalékos mínuszba csúszott. A forintpiacon ma reggel is elképesztő a volatilitás.

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában kedvező a hangulat

Kedden vegyesen zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag csökkent, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kisebb mértékben emelkedett.

A befektetői hangulatot továbbra is az iráni háborúval kapcsolatban érkező hírek mozgatják.

Szerdán hajnalban Ázsiában inkább kedvező volt a hangulat:

a japán Nikkei majd 1,5 százalékot pattant,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel egyharmad százalékot emelkedett,

míg a hongkongi Hang Seng minimálisan csökkent.

Az európai részvényindexek a tegnapi felpattanást követően ma mérsékelt csökkenéssel indíthatják a kereskedést a határidős mozgások alapján.

Olaj: sosem látott készletfelszabadítás jöhet

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) arra kérte tagjait, hogy minden eddiginél nagyobb mennyiségű olajat szabadítsanak fel tartalékaikból, hogy ellensúlyozzák a nyersanyag árának emelkedését a közel-keleti konfliktus közepette

– írta a Wall Street Journal. Az ügyre rálátó források szerint az IEA olyan mennyiséget javasolt, amely meghaladná a 2022-ben felszabadított 182 millió hordót, amikor Oroszország katonai hadjáratot indított Ukrajnában. A javaslatról szerdán szavaznak. Az elfogadáshoz a szervezet minden tagjának jóváhagyása szükséges.

A japán ipari miniszter szerint országa az Nemzetközi Energiaügynökség égisze alatti közös intézkedéstől függetlenül is felszabadíthatja olajtartalékait.

Pesti parkett: csak a Telekom

Az OTP 37 290 forintról startolt, bő 1 százalékos mínuszban.