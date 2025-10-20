Ukrajna huszonöt Patriot rendszert vásárolna, a vételárat befagyasztott orosz vagyonból fizetnék

Volodimir Zelenszkij egy vasárnapi, újságíróknak adott nyilatkozatában vázolta fel a nagyszabú fegyverbeszerzési terveit. Elmondása szerint a Patriot rendszereket több év alatt, évente szállítanák, és Ukrajna arra törekszik, hogy több európai ország elsőbbséget biztosítson számára a beszerzésben. Az ukrán vezetés ezeket a rendszereket tartja a leghatékonyabbnak az orosz ballisztikus rakéták ellen. Az elnök rámutatott: a kulcsfontosságú európai NATO-tagállamok rendelkeznek Patriotokkal, köztük az Egyesült Államok tulajdonában lévő egységekkel is.

Ukrajna államfője, Volodimir Zelenszkij és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy korábbi találkozójukon / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Ukrajna a Fehér Háztól várja a segítséget

„Ez azt mutatja, hogy ha mindenki együttműködik, és megvan a jó szándék, akkor éppen ezekkel az amerikai rendszerekkel a Fehér Ház segíthetne nekünk, hogy mi kaphassuk meg őket”

– fejtette ki.

A finanszírozás elsődleges forrásaként a befagyasztott orosz vagyon felhasználását nevezte meg, de hangsúlyozta, hogy más pénzügyi lehetőségeken is dolgoznak. Az ukrán elnök szerint a szövetségesekkel közösen, elsősorban Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően, közelebb kerültek a háború lehetséges befejezéséhez. Hangsúlyozta, hogy az ukrajnai konfliktus léptéke, a bevetett haditechnika és a hadműveletek mérete miatt sem hasonlítható össze a közel-keleti helyzettel. Úgy véli, a több mint három éve tartó harcok után most teremtődtek meg a feltételei a valódi előrelépésnek a béke felé.

Ebben a szellemben tesszük meg lépéseinket. A Tomahawkok és más új eszközök is ezek közé tartoznak, amelyek valóban rászoríthatják Oroszországot a háború befejezésére

– tette hozzá.

A béketárgyalásokkal kapcsolatban Zelenszkij kőbe vésett feltételeket fogalmazott meg. Leszögezte, hogy az ukrán csapatokat nem vonják ki a Donyeck-medencéből, hiába ragaszkodik ehhez Moszkva. Elutasította azt az orosz érvelést, hogy a területek Oroszországhoz tartozását már rögzítették az alkotmányukban.

A Patriot / Fotó: AFP

Ha holnap Putyin elnök még valamit beleír az alkotmányukba, akkor nekünk megint ki kellene vonulnunk valahonnan? És ha én beleírnék például két oroszországi megyét Ukrajna alkotmányába, akkor ők onnan kivonulnának? Ez egy működésképtelen modell

– érvelt.

Figyelmeztetett: ha Ukrajna elfogad egy számára kedvezőtlen területi kompromisszumot, a jövőben minden másról nélküle fognak dönteni.

Az ország gazdasági felkészültségével kapcsolatban az elnök elmondta: nehéz helyzet esetére Ukrajnának készen kell állnia egy 2 milliárd dollár értékű gázbeszerzésre. A szükséges összeg egy részét már előteremtették, Norvégia például 100 millió dolláros támogatást nyújtott. Megállapodások születtek a hazai bankokkal, Julija Szviridenko miniszterelnök kedvező megállapodásokat kötött Szlovákiával, míg Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter az Egyesült Államok energetikai vállalataival egyeztetett.