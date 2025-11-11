Áttörés Washingtonban: véget érhet a 40 napos amerikai kormányzati leállás – a szenátus rábólintott

Az amerikai szenátus 60-40 arányban jóváhagyta az átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely január végéig biztosítaná a szövetségi kormány működését. A döntés lezárhatja a történelem leghosszabb, immár 40 napja tartó kormányzati leállását.

Fotó: NurPhoto via AFP

A szenátus többségét a republikánusok alkotják (53 szenátor a 100-ból), de a javaslat elfogadásához 60 szavazat kellett. Végül több demokrata szenátor is támogatta a jogszabályt. A leállás megszüntetéséhez még két fontos lépés szükséges: először a képviselőház jóváhagyása, ahol a republikánusok szintén szűk többségben vannak.

Másodszor pedig Donald Trump elnök aláírása kell, amit formalitásnak tekintenek. Ha minden jól megy, akkor a törvény a hét folyamán hatályba léphet, és a kormányzati alkalmazottak újra megkapják a járandóságukat. Ugyanakkor a költségvetési vita nem ért véget: január végéig végleges költségvetést kell elfogadni, különben februárban új leállás fenyeget.

Az amerikai történelem eddigi leghosszabb kormányzati leállása

Az Egyesült Államokban október eleje óta nem működnek a szövetségi intézmények, az alkalmazottak fizetés nélküli kényszerszabadságon vannak, ugyanakkor a légi irányítás folyamatos üzemnek számít, ahol a bérfizetés elmaradása ellenére is kötelezettség a munka felvétele.

A bérfizetés elmaradása mellett az Egyesült Államok 42 millió polgárának folyósított élelmiszersegély is akadozik. Ugyan egy bíróság arra kötelezte az adminisztrációt, hogy a szociális segítséget továbbra is biztosítsa a jogosultaknak a szövetségi rendkívüli tartalék terhére, annak felszabadítása azonban jogi korlátokba ütközik.

Az amerikai kormányzati leállás oka, hogy a kongresszus a szeptember 30-i határidőig nem tudta elfogadni a szövetségi költségvetést. A felsőház, a szenátus már mintegy 15 alkalommal szavazott egy átmeneti költségvetésről is, ami a hosszú távú megállapodásig lenne érvényben. A szükséges minősített többséget a demokrata szenátorok ellenállása miatt nem sikerült elérni.

A republikánusok és a demokraták egymást okolják a kialakult helyzetért.