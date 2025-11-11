Deviza
EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43% EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,074.25 -0.7% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,000 +1% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,890 +1.67% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,409.11 -0.35% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.41 -0.04% BUX107,074.25 -0.7% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,000 +1% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,890 +1.67% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,409.11 -0.35% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.41 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Államok
kormányzati leállás
szenátus

Áttörés Washingtonban: véget érhet a 40 napos amerikai kormányzati leállás – a szenátus rábólintott

Az amerikai szenátus elfogadta az átmeneti költségvetést, amely január végéig biztosíthatja a kormány működését, a javaslat most a képviselőház jóváhagyására vár. Ugyanakkor a költségvetési vita nem ért véget: január végéig végleges költségvetést kell elfogadni.
VG
2025.11.11, 06:57
Frissítve: 2025.11.11, 07:39

Az amerikai szenátus 60-40 arányban jóváhagyta az átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely január végéig biztosítaná a szövetségi kormány működését. A döntés lezárhatja a történelem leghosszabb, immár 40 napja tartó kormányzati leállását.

U.S. Capitol Building During Government Shutdown Áttörés Washingtonban: véget érhet a 40 napos amerikai kormányzati leállás – a Szenátus rábólintott
Fotó: NurPhoto via AFP

A szenátus többségét a republikánusok alkotják (53 szenátor a 100-ból), de a javaslat elfogadásához 60 szavazat kellett. Végül több demokrata szenátor is támogatta a jogszabályt. A leállás megszüntetéséhez még két fontos lépés szükséges: először a képviselőház jóváhagyása, ahol a republikánusok szintén szűk többségben vannak.

Másodszor pedig Donald Trump elnök aláírása kell, amit formalitásnak tekintenek. Ha minden jól megy, akkor a törvény a hét folyamán hatályba léphet, és a kormányzati alkalmazottak újra megkapják a járandóságukat. Ugyanakkor a költségvetési vita nem ért véget: január végéig végleges költségvetést kell elfogadni, különben februárban új leállás fenyeget.

Az amerikai történelem eddigi leghosszabb kormányzati leállása

Az Egyesült Államokban október eleje óta nem működnek a szövetségi intézmények, az alkalmazottak fizetés nélküli kényszerszabadságon vannak, ugyanakkor a légi irányítás folyamatos üzemnek számít, ahol a bérfizetés elmaradása ellenére is kötelezettség a munka felvétele.

A bérfizetés elmaradása mellett az Egyesült Államok 42 millió polgárának folyósított élelmiszersegély is akadozik. Ugyan egy bíróság arra kötelezte az adminisztrációt, hogy a szociális segítséget továbbra is biztosítsa a jogosultaknak a szövetségi rendkívüli tartalék terhére, annak felszabadítása azonban jogi korlátokba ütközik.

Az amerikai kormányzati leállás oka, hogy a kongresszus a szeptember 30-i határidőig nem tudta elfogadni a szövetségi költségvetést. A felsőház, a szenátus már mintegy 15 alkalommal szavazott egy átmeneti költségvetésről is, ami a hosszú távú megállapodásig lenne érvényben. A szükséges minősített többséget a demokrata szenátorok ellenállása miatt nem sikerült elérni. 

A republikánusok és a demokraták egymást okolják a kialakult helyzetért.

Itt a súlyos következménye Amerika leállásának: rendkívüli bejelentést tett a Trump-kormány – ezrével törlik a repülőgépjáratokat

Az Egyesült Államok közlekedési minisztériuma forgalomcsökkentést rendelt el az ország légterében a kormányzati leállás miatt. A döntés miatt naponta több ezer járatot törölnek az ország negyven legforgalmasabb repülőterén.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu