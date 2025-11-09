Babatápszert hívtak vissza csecsemőbotulizmus-járvány kitörése miatt

A ByHeart Inc., egy csecsemőtápszert gyártó vállalat beleegyezett abba, hogy visszahívja bizonyos porított tápszereit, miután 13 csecsemőnél botulizmust diagnosztizáltak a termék fogyasztása után - számolt be a Bloomberg hírügynökség. Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 13 bejelentett csecsemőbotulizmus-esetet és kórházi kezelést vizsgál tíz amerikai államban, minden esetben a cég babatápszer termékeit fogyasztották.

Fotó: New Africa

Az összes érintett csecsemő a ByHeart márkájú porított tápszert fogyasztotta. A CDC szerint a csecsemőbotulizmus légzési nehézségekhez és izombénuláshoz vezethet, és akár hetekig tartó kórházi kezelést is igényelhet. Bár halálos is lehet, a mérgezés kezelhető. A jelenlegi járványhoz nem kapcsolódik haláleset.

Csecsemőbotulizmus-járvány

A 13 beteg csecsemő 10 államban beegedett meg, haláleset nem történt. A ByHeart tápszert visszahívták. A betegek esetén orvosi ellátás szükséges, ez különösen fontos akkor ha a csecsemőnél jelentkezik: étvágytalanság, a fej megtartásának elvesztése, nyelési nehézség, arckifejezés csökkenése. A tünetek akár több hét alatt is kialakulhatnak — közölte Jim O'Neill helyettes egészségügyi miniszter.

Az FDA és a CDC illetékesei közölték, hogy vizsgálják a megmaradt tápszermintákat a szennyeződés eredetének megállapítása érdekében. A ByHeart vállalat beleegyezett két, gyaníthatóan szennyezett tétel visszahívásába.

„Bár sem a ByHeart, sem a szabályozó hatóságok vizsgálatai nem mutatták ki a Clostridium botulinum spórák vagy toxin jelenlétét bármely ByHeart-termékben, elővigyázatosságból megtesszük ezt a lépést, hogy eltávolítsuk a lehetséges kockázatot a piacról, és biztosítsuk a csecsemők legmagasabb szintű biztonságát” – áll Mia Funt, a ByHeart társalapítója és elnöke nyilatkozatában.

A ByHeart tápszert a vállalat honlapja szerint úgy hirdetik,

mint a szoptatáshoz legközelebb álló, szabadalmaztatott fehérjekeveréket tartalmazó terméket, amely bio, legeltetett tehén teljes tejéből készül.

Az FDA közlése szerint az e járványhoz köthető botulizmusos eseteket az alábbi államokban jelentették: Arizona, Kalifornia, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Texas és Washington.