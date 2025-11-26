Luxuspozíciók: a bürokrácia többe kerül, mint a metró működtetése – így nyel el eurómilliókat a bécsi politika
Bécs költségvetése történelmi nyomás alatt áll, és ennek egyik leglátványosabb áldozata az U5-ös metróvonal. A Karlsplatz és Frankhplatz közötti szakasz átadása újabb négy évet csúszik, miután kiderült, hogy 18-20 millió euró, 6796-7550 millió forint működési költség hiányzik a projekthez – számolt be a Krone szerdán.
A Krone számítása szerint ugyanekkora összeg takarítható meg a városi politika kevéssé ismert, ám annál költségesebb pozícióinak felszámolásával.
Az U5 metróra nincs pénz, a politikai parkolóhelyekre van
Bécsnek 46 helyettes kerületi vezetője van. Mindegyikük havi 5662 eurót, átszámítva 2,1 millió forintot kap évente 14 alkalommal. Minden kerületben két ilyen pozíció létezik, amelyek összesen évi 3,65 millió euróba, azaz 1277 millió forintba kerülnek a városnak. Bár feladatkörük elvileg a kerületi vezetés támogatása lenne, több kerületvezető sem tudja pontosan megmondani, hogy mivel foglalkoznak. Ezek a funkciók klasszikus politikai „parkolóhelyeknek” tűnnek, ahol a bérköltség stabil, a teljesítmény pedig nehezen mérhető.
A Krone nem reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a bécsiek nem tudják, mivel foglalkoznak. Sokan felesleges „luxuspozícióknak” tartják ezeket az állásokat, amelyek szükségtelenül terhelik a költségvetést. A kerületi vezetők ugyanakkor pártállástól függetlenül védelmükbe veszik az első számú helyetteseiket, mint fontos támogató szerepet betöltőket. A második helyettesek teljesítményéről azonban gyakran maguk a kerületi vezetők sem tudnak érdemi információt adni.
„Bécs legdrágább munkanélkülijei”
Ezt egészíti ki a hat nem hivatalvezető városi tanácsnok. Havonta fejenként 11 328 euró, átszámítva 4,3 millió forint bruttó juttatást kapnak, feladatkör nélkül, felelősségi terület nélkül, ám teljes politikai státuszban. Ezek a tisztségek a bécsi arányosítási rendszer történelmi örökségei, azonban gazdaságilag nehezen indokolhatók a jelenlegi fiskális környezetben. Összköltségük éves szinten a 14 havi kifizetéssel 952 ezer euró, azaz 359 millió forint. Nem meglepő, hogy Bettina Emmerling alpolgármester „Bécs legdrágább munkanélkülijeinek” nevezte őket.
A két tétel együtt évi 4,6 millió eurót, azaz 1735 millió forintot emészt fel.
A jelenlegi várospolitikai ciklus 2030-ig tart, így négy év alatt az 52 pozíció az adófizetők 18,4 millió eurójába, azaz 6947 millió forintjába kerül. Ez gyakorlatilag ugyanannyi, mint amennyi hiányzik az U5 működtetési költségének fedezéséhez.
A cikk rávilágít arra is, hogy a számítása még konzervatívnak is tekinthető, hiszen a különféle tisztségviselők költségtérítései és reprezentációs kiadásai tovább növelik a tényleges terhet.
Az osztrák lap szerint a fent vázolt helyzet túlmutat a bécsi közlekedéspolitikán. Ez arról szól, hogy egy modern nagyvárosi közigazgatás meddig engedheti meg magának a politikai hagyományokból megmaradt, alacsony hozzáadott értékű pozíciók fenntartását. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor az önkormányzatok Európa-szerte kiadáscsökkentő pályán mozognak, minden strukturális megtakarítás felértékelődik.
Az U5 ügye megmutatja, hogy a költségvetési fenntarthatóság nem csupán bevételi kérdés, hanem a kiadási szerkezet átvilágítását is megköveteli. A politikai fantompozíciók megszüntetése nem csupán pénzügyi racionalizálás lenne, hanem az arra való jelzés is, hogy a város prioritása a működő közszolgáltatás, nem pedig a formális tisztségek fenntartása.
Drágultak a bécsi közlekedési bérletek
Szeptemberben érkezett a hír, hogy Bécs hosszú idő után emeli az éves tömegközlekedési bérlet árát. A drágulás azután történt, hogy az önkormányzat költségcsökkentési intézkedéseket jelentett be, mivel az idei költségvetési hiány elérte a 3,8 milliárd eurót. A város még 2012-ben 449 euróról 365 euróra csökkentette a bérlet árát, abban a reményben, hogy ezzel növeli a tömegközlekedés népszerűségét.
A lépés sikeresnek tekinthető, mivel tavaly 1,3 millió bécsi, vagyis a város lakosságának körülbelül 65 százaléka rendelkezett éves bérlettel, szemben a 2012-es 768 ezerrel.
A lépés ellenére Bécs továbbra is az egyik legolcsóbb európai főváros marad a közösségi közlekedés terén – számolt be lapunk.
