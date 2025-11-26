Luxuspozíciók: a bürokrácia többe kerül, mint a metró működtetése – így nyel el eurómilliókat a bécsi politika

Bécs költségvetése történelmi nyomás alatt áll, és ennek egyik leglátványosabb áldozata az U5-ös metróvonal. A Karlsplatz és Frankhplatz közötti szakasz átadása újabb négy évet csúszik, miután kiderült, hogy 18-20 millió euró, 6796-7550 millió forint működési költség hiányzik a projekthez – számolt be a Krone szerdán.

Míg Bécs formális pozíciókra költ, az U5-ös metróra már nincs elég pénze / Fotó: Imago / Daniel Scharinger via Reuters

A Krone számítása szerint ugyanekkora összeg takarítható meg a városi politika kevéssé ismert, ám annál költségesebb pozícióinak felszámolásával.

Az U5 metróra nincs pénz, a politikai parkolóhelyekre van

Bécsnek 46 helyettes kerületi vezetője van. Mindegyikük havi 5662 eurót, átszámítva 2,1 millió forintot kap évente 14 alkalommal. Minden kerületben két ilyen pozíció létezik, amelyek összesen évi 3,65 millió euróba, azaz 1277 millió forintba kerülnek a városnak. Bár feladatkörük elvileg a kerületi vezetés támogatása lenne, több kerületvezető sem tudja pontosan megmondani, hogy mivel foglalkoznak. Ezek a funkciók klasszikus politikai „parkolóhelyeknek” tűnnek, ahol a bérköltség stabil, a teljesítmény pedig nehezen mérhető.

A Krone nem reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a bécsiek nem tudják, mivel foglalkoznak. Sokan felesleges „luxuspozícióknak” tartják ezeket az állásokat, amelyek szükségtelenül terhelik a költségvetést. A kerületi vezetők ugyanakkor pártállástól függetlenül védelmükbe veszik az első számú helyetteseiket, mint fontos támogató szerepet betöltőket. A második helyettesek teljesítményéről azonban gyakran maguk a kerületi vezetők sem tudnak érdemi információt adni.

„Bécs legdrágább munkanélkülijei”

Ezt egészíti ki a hat nem hivatalvezető városi tanácsnok. Havonta fejenként 11 328 euró, átszámítva 4,3 millió forint bruttó juttatást kapnak, feladatkör nélkül, felelősségi terület nélkül, ám teljes politikai státuszban. Ezek a tisztségek a bécsi arányosítási rendszer történelmi örökségei, azonban gazdaságilag nehezen indokolhatók a jelenlegi fiskális környezetben. Összköltségük éves szinten a 14 havi kifizetéssel 952 ezer euró, azaz 359 millió forint. Nem meglepő, hogy Bettina Emmerling alpolgármester „Bécs legdrágább munkanélkülijeinek” nevezte őket.