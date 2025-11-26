„Ezt természetesen a kijevi rezsim vezetői is hangoztatják. Itt a megállapodások nem Ukrajna kívánságai alapján, hanem a valós helyzet alapján fognak születni” — mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója az Interfax szerint.

Volodimir Zelenszkij elveszítette a háborús területen álló atomerőművek fennhatóságát is a Roszatom javára

A Roszatom elnöke elképzelhetőnek tartja, hogy Ukrajna nemzetközi együttműködés keretében használhatná a Zaporizzsjai Atomerőmű villamos energiáját.

Az orosz fél többször is kijelentette, hogy a gyakorlati döntések meghozatalakor az első és legfontosabb érv az erőmű állapotának fenntartása. 2022 első felétől a Zaporizzsjai Atomerőmű területét először orosz csapatok ellenőrizték, majd az Orosz Föderáció teljesen elfoglalta a háború során.

A létesítmény üzemeltetőjével és biztonsági állapotával kapcsolatos összes döntést az ország vezetése már jó ideje meghozta

– mondta Lihacsov.

Ugyanakkor a vezérigazgató hozzátette, hogy Oroszország vezetése nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Ukrajna nemzetközi együttműködés keretében használja az elektromos energiát.

Valójában mi egyáltalán nem zárjuk ki a nemzetközi együttműködést

– hangsúlyozta.

Belarusz megérezte a nukleáris termelés ízét – kér még egy blokkot

A Roszatom nem áll meg a Közel-Keleten sem

Ahogy korábban megírtuk, Vlagyimir Putyin és Abdel-Fattáh esz-Szíszi szerdán ünnepélyesen elindította Egyiptom első atomerőművének legkritikusabb technológiai fázisát: beemelték az első reaktor nyomásálló tartályát. A Roszatom által épített négyblokkos létesítmény 2028-ra termelhet áramot, és közvetlenül formálja majd a 110 milliós ország energiabiztonságát.

Vlagyimir Putyin orosz és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök videókapcsolaton keresztül avatta fel a dabaái atomerőmű első energiablokkjának legfontosabb elemét:

a reaktor nyomásálló tartályát, amely technológiai értelemben kijelöli az építés valódi magját – innen indul a létesítmény rendszereinek összeállítása.

A ceremónián ott volt Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is, ami egyértelmű jelzés: a világ figyeli, hogyan alakul Egyiptom első nukleáris erőműve.