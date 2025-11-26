Hatalmas hadibeszerzési üzletre készül nyugati szomszédunk: flottányi harci gépet vásárolhat Ausztria – erre a megszorítások közepette is van pénz
Zuhantak az európai hadiipari részvények a múlt heti hírre, hogy az USA békejavaslatot tett Kijev asztalára, a friss ausztriai hír azonban azt példázza: a tíz éve még fehérgalambosan pacifista Európában ezen túl akkor is lesz pénz fegyverre, ha kitör a béke, és ha másra nem jut. Az osztrák Kronen Zeitung jelenti: a birtokába jutott információk szerint immár lefutott dolog, hogy Ausztria 12 harci gépet vásárol az olasz Leonardótól. Hivatalos bejelentés még nincs, de a lap úgy tudja, a szerződést a védelmi minisztérium és a gazdasági minisztérium is hamarosan aláírja.
A Leonardo – Európa egyik legnagyobb hadiipari gyártója – állapotáról
- azt kell tudni, hogy a részvényei elvesztették értékük több mint egytizedét az amerikai béketárgyalási bejelentés környékén, habár a hasonló üzletekben utazó német Rheinmetall még náluk is többet vesztett. Szerdán épp valamelyest visszaoldalaztak, talán mert a piacra kikerült a méretes osztrák hadibeszerzés híre.
Az osztrák költségvetés állapotáról:
- nyugati szomszédunkban – amelynek gazdaságát, mint a miénket is, megütötte az energiaválság és a németek sínylődése – fájdalmas megszorítások folynak, a költségvetés hiánya ugyan nem nagyobb a magyarnál, a makacs államadósság azonban igen. Tőlünk eltérően nem NATO-tagok, az európaiak nyári vállalásában a védelmi költségvetés emeléséről tehát nem vettek részt. Eközben szintén friss hír és szintén a légierőt érinti, hogy szintén semleges gazdag szomszéduk meghökkentő lépéssel spórolna védelmi kiadásain.
Egyetlen hadibeszerzésről van szó, de pénzügyileg tetemes tételről: 1,1 milliárd, de lehet hogy 1,6 milliárd euróról (610 milliárd forintról), bár több mint 200 millió euró értékű beszállítói (offset) megállapodásokról is tárgyalnak.
Ausztria olasz harci gépeket vásárol, de az Eurofighterek maradnak
Az üzlet tárgya az M-346FA kétüléses kiképző és többfeladatú harci repülőgép. A déli gépek északi gépeket váltanak: Saab 105-öseit az osztrák hadsereg már 2020 végén kivonta a szolgálatból. Ezzel a beszerzéssel az Osztrák Haderő fenntartja "kétflottás" stratégiáját, bár a Eurofightereket is le kell cserélni 2030-ig – írja a lap. (Ausztriának 15 Eurofighter Typhoon típusú harci gépe van.)
A döntés az M-346FA mellett már egy ideje várható volt. Idén nyáron a védelmi minisztérium „nélkülözhetetlennek” nevezte a Leonardót, mivel ez volt az egyetlen repülőgép, amely mind a 78 teljesítménykritériumnak megfelelt; a másik két pályázó csupán 61-et, illetve 26-ot teljesített.
Az olasz Leonardo már most is 36 AW-169-es helikoptert szállít az osztrák haderőnek.
A 25 évvel ezelőtti vitatott Eurofighter-üzletekkel ellentétben ezúttal nem vesznek részt kétes fegyverkereskedők vagy lobbisták; a szerződéseket közvetlenül az országok között kötik – értékel a Krone.
Más jelentős változás is történik: az új repülőgépekkel az Osztrák Haderő 100 százalékban visszahozza a pilótaképzést Ausztriába. Amióta a Saab-flottát kivonták a szolgálatból, a vadászpilóta-képzést nagy költséggel Olaszországba és Németországba szervezték ki. Az M-346-os kéthajtóműves könnyű harci repülőgépet az egyik jelenlegi legfejlettebb sugárhajtású kiképzőgépnek tartják, és az osztrákok kinézte változat NATO-kompatibilis. Korábbi hír szerint az új gépek a hörschingi légibázisra kerülnek, ahol korábban a Saab 105-ösök is szolgáltak.
Visszatérve a pacifizmus bevezetőnkben említett témájához: abban az értelemben a semleges Ausztria nem volt pacifista az elmúlt évtizedekben, hogy hadserege leépítésére törekedett volna De éves védelmi kiadásai általában alacsonyabbak voltak az átlagos európai NATO-tagénál, pedig az utóbbi is nagyon kevésnek bizonyult, ha a nyári új vállalásokhoz mérjük (amelyekből csak a spanyolok maradtak ki, Donald Trump amerikai elnök erőteljes rosszallását kiváltva).