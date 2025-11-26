Szerbia lépett, átveszi az irányítást a NIS felett – most dől el minden, felajánlást tesznek Orbán Viktornak
Januárban az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelési hivatala (OFAC) szankciókat vezetett be az orosz olajszektorra, beleértve a NIS-t is, amelynek többségi tulajdonosai az orosz Gazprom Nyefty és Gazprom vállalat – idézi fel az epravda.
Az Egyesült Államok többször is engedményeket tett a NIS-nek, mielőtt a szankciók végül októberben hatályba léptek volna.
Ana Brnabic, Aleksandar Vucic elnök közeli szövetségese kedden, november 25-én este kijelentette, hogy a parlament szerda délután, november 26-án vagy csütörtökön, november 27-én kezdi meg a kormányzó SNS párt által készített költségvetési törvény módosításainak megvitatását.
Az egyik benyújtandó módosítás olyan körülményeket fog tartalmazni, amelyek fennállása esetén valamikor átvehetjük az irányítást a NIS felett
– mondta Brnabic az Euronewsnak.
Vucic kedden kijelentette, hogy a NIS olajfinomítója négy napon belül bezár, ha az Egyesült Államok nem oldja fel a szankciókat, veszélyeztetve ezzel az üzemanyag-ellátást a tél beköszönte előtt.
Orbán Viktor segítségét kéri Szerbia
Kritikus napok várnak a szerb államra, Aleksandar Vucic kedd délben rendkívüli sajtótájékoztatón vázolta fel, hogy mi vár az országra, ha ténylegesen életbe lépnek a szankciók. Ezek között említette az üzemanyagok drágulását, és nem zárta ki, hogy a szerb pénzügyi rendszert is magával ránthatja az eredetileg Oroszországnak szánt amerikai lépés.
Szerbiának a mai és a holnapi nap áll rendelkezésére, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a NIS további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító
– jelentette be rendkívüli sajtótájékoztató keretében Aleksandar Vucic.
A szerb államfő szerint, ha nem adják meg az engedélyt, a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve.
A szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de reálisan nézve 20-ra vagy többre számíthatnak. Arra is kitért, milyen következményekkel járhat, ha nem kapják meg a licencet. Ebben az esetben drágulhat az üzemanyag. Hozzátette, 50 ezer tonna dízel hiányzik majd, az államnak jelenleg 184 ezer tonna tartaléka van.
Az államfő arról is beszélt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik szerdán.
„Felajánlom Szerbia részvételét a Paks II.-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra” – mondta, hozzátéve, korábban felajánlotta, hogy a görög Alekszandrúpoli LNG-terminál és -raktár tulajdonjogában részt venne Szerbia.
Az ország egyetlen nagy pancsovai finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a Janaf közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már csak napok kérdése – írta szerbiai tudósítónk november 21-én.
Az orosz többségi tulajdonban lévő szerbiai kőolajvállalat, a NIS (Naftna Industrija Srbije) ellen – január óta többszöri halasztást követően – októberben életbe léptek az amerikai szankciók.
Az állami szervek a hadsereg üzemanyag-tartalékainak a „bevetését” is kilátásba helyezték, ha arra szükség mutatkozna.
Szijjártó: Belgrád és Budapest szövetségesek
A külgazdasági és külügyminiszter, miután szerb kollégájával, Marko Duriccsal Szerbiában tárgyalt, közölte: a két ország közti együttműködésnek nagyobb a jelentősége, mint valaha. Tudatta, hogy két békepárti kormányról van szó, amelyek határozottan támogatják Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit. Ennek kapcsán pedig arra is figyelmeztetett, hogy a helyzet tovább fog romlani, ha nem fogadják el a friss béketervet, a harcok jól láthatóan teljesen értelmetlenek.
Itt az idő, hogy befejezzék a háborút, itt az idő, hogy az európaiak ne ássák alá a béketervet, itt az idő, hogy az európaiak végre ne fizessék az árát egy olyan háborúnak, amihez semmi közük nincsen
– tette hozzá.
A miniszter ezután arra is kitért, hogy
sikerült megegyezni a legfontosabb politikai kérdésekben Szerbia energiaellátásának tekintetében, s a nap folyamán a szerb energiaügyi miniszterrel ezen megállapodás technikai elemeit is tisztázzák.
„Egy dolgot szeretnék leszögezni az elején. Ez a legfontosabb, minden más technikai kérdés. Ugyanúgy, ahogy Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiabiztonságának garantálása tekintetében, úgy Szerbia is mindig számíthat Magyarországra az energiabiztonsága garantálásának tekintetében.”