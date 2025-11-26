Értékes nyersanyagok után kutatnak a Dunántúlon és az Északi-Középhegységben

El kell érni, hogy 2030-ra a szükséges mennyiségű kritikus nyersanyag álljon rendelkezésre Európában, ehhez gondoskodni kell e nyersanyagok megfelelő szintű termeléséről, feldolgozásáról és újrahasznosításáról. E követelményt egy 2024. május 23-án hatályba lépett európai uniós jogszabály fogalmazza meg. A Világgazdaság információi szerint már Magyarországon is megszületett a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló törvénytervezet, de a folytatás még várat magára.

A Mol is kutat egy kritikus nyersanyag után 2023 óta, Pusztaföldváron / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ideje kézbe venni a kritikus nyersanyagok ügyét

Az uniós szintű munka azonban halad. Az Európai Bizottság összeállította annak a 47 projektnek a listáját, amelyek a kritikus fontosságú nyersanyagok kitermelését, feldolgozását, újrafeldolgozását és helyettesítését célozzák. E projektek összességében e nyersanyagok rendelkezésre állásának növelését és az ellátási lánc diverzifikálását célozzák a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) beszámolója szerint. E területet Magyarországon az SZTFH felügyeli.

A 47 új stratégiai projekt 13 uniós tagállamban indul, ezek a következők: Belgium, Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország, Észtország, Csehország, Görögország, Svédország, Finnország, Portugália, Lengyelország és Románia. A projektekből

25 termelésre,

24 feldolgozásra,

10 újrahasznosításra és

2 nyersanyag-helyettesítésre

vonatkozik az Európai Bizottság honlapja szerint.

A projektek a 17 stratégiai nyersanyagból 14-et fednek le. Némelyik projekt többet is, ahogyan a fenti listán szereplő projektek között is van, amelyik több tevékenységet takar, ezért ezeket összeadva 47-nél nagyobb számot kapunk.

A lítiumot 22 kezdeményezés érinti, a nikkelt 12, a kobaltot 10, a mangánt 7 és a grafitot 11. Ezek révén az EU teljes mértékben teljesíteni tudja a lítium és a kobalt kitermelésére, feldolgozására és újrahasznosítására vonatkozó 2030-as referenciaértékeit, miközben jelentős előrelépést tesz a grafit, a nikkel és a mangán esetében. Ezenkívül más, a magnéziumot (1 projekt) és a volfrámot (3 projekt) érintő stratégiai projektek is hozzájárulnak az EU védelmi iparának ellenálló képességéhez, amely ezen anyagok felhasználására támaszkodik. Lítium után egyébként a Mol is kutat 2023 óta Pusztaföldvár térségében, saját forrásból.