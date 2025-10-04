Internetezés, digitális páncélban: egy eszköz látszólag mindenre választ ad – vagy csak felesleges pénzszórás?

A VPN, azaz a virtuális magánhálózat az utóbbi évek egyik legnépszerűbb digitális eszköze lett, sokan alapvető biztonsági kelléknek tartják, mások szerint felesleges bonyodalom és pénzkidobás. Érdemes átgondolni, hogy mit nyerünk vele, és milyen hátrányokkal járhat.

A VPN-használat sokak számára kulcsfontosságú, azonban a közelmúlt adatvédelmi botrányai és a bizonytalan jogi környezet mellett óvatosnak kell lenni ezzel a technológiával is / Fotó: NurPhoto via AFP

A technológia alapgondolata egyszerű: az internetező csatlakozik egy külső hálózathoz, amely átterelve az adatforgalmat képes elrejteni a felhasználó helyét, titkosítani a tevékenységét, és lehetőséget ad arra, hogy más országon keresztül csatlakozzunk a világhálóhoz.

VPN: digitális páncél és virtuális maszk

Ahogy a vállalatok és a kormányok egyre kifinomultabban követik nyomon a felhasználók aktivitását, a technológia használata létfontosságúnak tűnhet, mivel látszólag számtalan előnye van:

nyilvános wifihálózatokon csökkenti a lehallgatás veszélyét;

az internetszolgáltató és a kíváncsiskodó weboldalak kevésbé követhetik a tevékenységed, valamint kevesebb adat jut hirdetők és adatbrókerek kezébe;

hozzáférést biztosít külföldi streamingplatformokhoz vagy egyéb, hazánkban nem elérhető tartalmakhoz;

bizonyos országokban pedig csak így lehet elérni tiltott oldalakat.

Igaz, a VPN-használathoz egy kellemetlen stigma is tartozik: mit akar elrejteni a felhasználó? Erre azonban a nyugati közösségi médiákban egyre elterjedtebb életkor-ellenőrzések – amelyekhez igazolványokat kell bemutatni –, majd pedig a vállalatokat érő, egyre látványosabb adatlopások és hekkertámadások, amelyek következtében az adataink gyorsan rossz kezekbe kerülhetnek, már önmagukban választ adnak.

A technológia azonban nem tesz minket egy csapásra golyóállóvá, és sokak számára teljesen felesleges lehet, arról nem is beszélve, hogy mennyibe kerülhet egy „megbízható” VPN-szolgáltatás.

Mivel az internetforgalom egy kerülőúton keresztül megy, ez gyakran lassú böngészéshez vagy streaminghez vezethet, s minél többen kapnak rá a VPN-használatra, a probléma annál súlyosabb lesz. A technológiai vállalatok és a kormányok pedig – a hiedelmekkel ellentétben – tisztában vannak azzal, hogy mi folyik a világhálón, és sokan már lépéseket tettek azért, hogy letiltsák a magánhálózatokat.