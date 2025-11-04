Guillotine vár a brüsszeli vízfejre? Vége lehet az élethosszig tartó zsíros kis állásoknak, havi 10 millió forintért
Catherine Day évtizedeket töltött az Európai Bizottságnál. Ennyi kellett hozzá, hogy valaki rájöjjön: ez talán nem jó, illetve hogy újabb megbízást kapjon vezető tanácsadóként, a 32 ezer fős intézmény átfogó felülvizsgálatával megbízva. Közben kibukott az is, mi most az Európai Bizottság: jogászok és közgazdászok jól fizetett tömkelege nyugdíjazásukig alkalmazva egy olyan világban, amely a technológiai fejlődésről és a dinamikus változásról szól. A brüsszeli bürokrácia vége következik? Ne siessük el.
A tanácsadó most az sürgeti: a bizottság gyorsítsa fel toborzási folyamatait, és mozduljon el a technológiai tehetségek alkalmazása irányába. Ez még mindig nem ugyanaz, mint amikor Donald Trump amerikai elnök Elon Muskot alkalmazta adminisztrációjában, mindenesetre valakinek feltűnt a brüsszeli vízfej, és a véleménye nyomán akár változás történhet abban, amit kívülről már eddig is sokan furcsálltak.
Határozottan meg kell vizsgálnunk, hogyan növelhetjük a megfelelő emberek felvételének sebességét, de emellett különböző tehetségeket is kell toboroznunk, és talán nem életfogytig tartó foglalkoztatásra
– idézte Catherine Dayt az Euractive.
Ha valakinek, Daynek erről személyes tapasztalatai vannak, hiszen ő maga csaknem négy évtizedet töltött el a bizottságnál 1979 és 2018 között. (Az Európai Bizottság mai formájában 1967 közepén állt fel.)
Ez ma az Európai Bizottság: jogászok és közgazdászok 40 fölött, életfogytig
Day Paul Adamson Encompass Europe című podcastjében javasolta hétfőn: az EU végrehajtó testületének több technológiai szakértőt és mérnököt kellene felvennie. Arra az időszakra emlékezett, amikor a bizottság 2005 és 2015 között jellemzően jogászokat és közgazdászokat vett fel, mikor ő volt a főtitkár. (A főtitkár az Európai Bizottság adminisztratív vezetője, a legmagasabb rangú köztisztviselő a biztosok és az elnök mellett.)
A legtöbb pozíció az Európai Bizottságban állandó státusz, ami lehetővé teszi, hogy a tisztviselők a 66 éves nyugdíjkorhatárig maradjanak. Az idei januári adatok azt mutatták: a bizottság alkalmazottainak mindössze egyötöde volt 40 évnél fiatalabb.
Több mint egy évvel azután, hogy Mario Draghi letette az asztalra az Európai Unió versenyképességi lemaradásáról szóló jelentését, beszédes, mi az egyik tényező, ami az új tehetségek toborzását nehezíti.
Az EPSO, az Európai Személyzeti Kiválasztási Hivatal drága pénzen megoldható informatikai problémákkal küzd
– írja az Euractive. Kérdezhetnénk: ha ez a probléma, és a pénz a gond, akkor hogyan származnak mindebből brüsszeli koordinálással mesterségesintelligencia-központok és javulás a versenyképességben?
Lehet, hogy még a mesterséges intelligencia is jöhet, de jól megfontolják
Day jelenleg egy „reflektáló csoportot” vezet, ez pedig azt a köztisztviselői felülvizsgálatot segíti, amelyet az adminisztrációs biztos, Piotr Serafin irányít. A vizsgálatot Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke rendelte el tavalyi újraválasztásakor.
Számos módja van annak, hogy az EU működjön anélkül, hogy a bizottság mikromenedzselése szükséges lenne
– állítja. (Arról nem szólt a jelentés, hogy ez esetben szükség van-e ennyi alkalmazottra.) Többek közt olyan ötleteket is vizsgál, amelyek bevonnák a munkába a mesterséges intelligenciát.
A tanácsadó szerint a brüsszeli bürokrácia motivációja nem a pénz
A jelentés várhatóan 2026 végére készül el – mondta Day –, tehát mint egyebeket, ezt sem sietik el nagyon Brüsszelben. Néhány javaslatot csak 2029 után, tehát a bizottság következő ötéves ciklusában lehet bevezetni.
Day szerint egyébként nem a pénz az, ami a legtöbb bizottsági tisztviselőt motiválja, hogy Európáért dolgozzon.
Ha hatalmas összegeket akarsz keresni, nem ide kell jönnöd
– állította. Az uniós tisztviselők egyébként „közösségi adót” fizetnek, a fizetésük mentes a nemzeti adó alól, és a legmagasabb beosztású tisztviselők akár havi 25 ezer eurót (csaknem 10 millió forintot) is kereshetnek – teszi hozzá az Euractive jelentése.
Van egy kép a névtelen bürokráciáról... De tudod és én is tudom, hogy ha egyszer benne vagy, végtelenül izgalmas
– tette hozzá. A „végtelent” sokan, mint a cikkből kiderül, a nyugdíjazásig értelmezik.
