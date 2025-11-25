A múlt héten olyan internetleállást tapasztalhattunk, amilyen nem volt még az elmúlt években. A keddi Cloudflare-leállás több órára megrázta a globális digitális gazdaságot, és ezzel együtt Magyarország online szolgáltatásait is. A hiba itthoni idő szerint dél körül vált tömegesen érzékelhetővé: világszerte összeomlottak a weboldalak, a mobilappok és a háttérszolgáltatások, érintve a közösségi platformokat, az e-kereskedelmet, a fizetési rendszereket és a vállalati infrastruktúrák széles körét. A felhasználók számára a jelenség egyszerűnek tűnhetett, de a háttérben egy olyan láncreakció bontakozott ki, mely ritkán okoz ekkora zavart az internet működésében.

A nagy Cloudflare-leállás: percek alatt bénult meg a fél internet – milliárdos kárt okozott az összeomlás / Fotó: Shutterstock

A Cloudflare szerint nem szabotálták őket

A Cloudflare gyors vizsgálata alapján a hiba egy belső adatbázis-engedélyezési módosításból indult ki. A Bot Management nevű modulhoz tartozó konfigurációs fájl a módosítás következtében több mint kétszeresére nőtt, túllépve a vállalat forgalomkezelő rendszerének egyik határértékét. A hibás fájl automatikusan terjedt a világ adatközpontjaiba, és több száz gépet állított pánikállapotba. Mivel a konfiguráció ötpercenként frissült, előfordult, hogy egyes régiók átmenetileg visszanyerték működőképességüket, majd ismét leálltak. Ez a hullámzó hatás megnehezítette az incidens izolálását és a stabil működés helyreállítását.

A vállalat kizárta a külső támadás lehetőségét, ugyanakkor több elemző felhívta a figyelmet egy, az eseménnyel egy időben tapasztalt szokatlan forgalomnövekedésre.

Bár ennek mibenléte máig nem tisztázott, elképzelhető, hogy a háttérrendszer extra terhelése gyorsította a hibaterjedést. Technológiai fórumokon ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy a hiba nem egyetlen szoftveres döntés – például egy hibakezelés nélküli kódelem – következménye volt, hanem több komponens együttes sérülékenysége idézte elő az összeomlást. A Cloudflare azóta jelezte: módosítja a konfigurációs folyamatokat, szigorítja a határértékeket, és átdolgozza az automatizált terítési mechanizmust.