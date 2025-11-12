Tisztára söpörhetik az utat az SMR-ek hazai bevezetése előtt

Azt már a kormányzati közlésekből tudjuk: Magyarország és az Egyesült Államok a Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában. E mögé konkrét tartalom társul, például az, hogy amerikai beszállítótól is érkezhet már a következő években az MVM Csoport égisze alatt működő Paksi Atomerőműbe fűtőanyag. Ez azonban nem minden: Magyarország számára is megnyílik a lehetőség a nukleáris energia hasznosításának viszonylag új fejezetébe való bekapcsolódásra – írja az Origo. Ez a fejezet a kis moduláris reaktorok (SMR) iparága, mely minden releváns előrejelzés szerint a 2030-as évek egyik nagy energetikai sikerágazatává válhat.

Parlamenti jóváhagyásra vár, hogy Magyarországon is megkezdődhessen az SMR-megoldások bevezetésének előkészítése Fotó: Freepik (illusztráció)

SMR: parlamenti jóváhagyást kaphat a technológia hazai előkészítése

Az áramtermelésben Franciaország és Szlovákia után Magyarország támaszkodik a harmadik legnagyobb arányban atomenergiára Európában. A Paksi Atomerőmű a legjelentősebb hazai energiatermelőként a hazánkban előállított villamos energia 45 százalékát adja, az áramfelhasználás harmadát biztosítja. A meglévő blokkok üzemidejük folyamatban lévő újabb meghosszabbításával akár a 2050-es évek derekáig termelhetnek megbízhatóan, stabilan tiszta és olcsó áramot. A felgyorsult lakossági és ipari elektrifikációval ugyanakkor az áramigények nagyarányú és lendületes növekedése várható. A szükségletek megugrását minden lehetséges eszközzel ellensúlyozni kell, a paksi bővítésen túl ezért érdemes foglalkozni az új megoldások nyomon követésével is.

Az SMR-ek kompakt méretű, a modern nagyvárosi és ipari igényekhez mérve szerényebb teljesítményű, ellenben kis méretű, akár később mobilizálható, gyorsan telepíthető és viszonylag olcsón működtethető energiatermelő erőművek.

Ezek termelésbe állítása összehasonlíthatatlanul egyszerűbb feladat a nagy állandó, ám persze jóval nagyobb teljesítménnyel működő atomerőművek üzembe állításához képest.

A lap az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása alapján arról ír, hogy már országgyűlési jóváhagyásra vár a javaslat, amelynek alapján elkezdődhet az SMR-ek későbbi bevezetését megalapozó előkészítő munka. Ezen belül a parlamenti képviselők határozatban nyilváníthatják ki egyetértésüket azzal, hogy az atomenergia alkalmazása Magyarország energiaszuverenitási, klímavédelmi és ellátásbiztonsági céljainak teljesítését szolgálja. Felkérhetik a kormányt a kis moduláris reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerését szolgáló előkészítés megindítására, a szükséges jogszabályi keretek kidolgozására közösen az Országos Atomenergia Hivatallal.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.