A horvátok is megsínylik a drágulást – tömegek kénytelenek másodállást vállalni

A kutatásban 690 válaszadó vett részt, közülük 21 százalék jelenleg is dolgozik másodállásban, legtöbben azért, hogy kiegészítsék a családi költségvetést. A válaszok szerint a legnépszerűbb kiegészítő tevékenységek a vendéglátásban és szolgáltatásokban találhatók: sokan pincérkednek, taxiznak, takarítanak, vagy alkalmi fizikai munkát vállalnak.

Horvátország: egyre többen vállalnak másodállást / Fotó: Shutterstock

A megkérdezettek többsége szerint egy fizetés ma már nem elegendő a normális élethez. Az infláció, a lakhatási költségek, az élelmiszerárak és az üzemanyag drágulása miatt egyre nehezebb kijönni a havi bevételekből.

Többen arról számoltak be, hogy még két jövedelemforrás mellett sem tudják fedezni a kiadásaikat, és vannak, akik harmadik munkát keresnek, hogy elkerüljék az eladósodást.

Mások ezzel szemben új lehetőséget látnak a pluszmunkában: saját kisvállalkozásba fognának, vagy egyszerűen valami újat próbálnának ki, ami jobban motiválja őket. A válaszadók 35 százaléka egyelőre nem dolgozik másodállásban, de fontolgatja, hogy különmunkát vállaljon. A leggyakoribb ok a pénzügyi bizonytalanság és a változás iránti igény.

Sokan nincsenek teljesen megelégedve a jelenlegi munkájukkal, ezért a másodállást akár új karrierpálya kezdeteként is látják.

A kutatás szerint a megkérdezettek 16 százaléka egyáltalán nem tervezi, hogy másodállást vállaljon, ők vagy megélnek a fizetésükből, vagy időhiány miatt nem tudnának több munkát vállalni.

A válaszadók 28 százaléka munkanélküli, és aktívan keres állást. Számukra a másodállás lehetősége egyelőre nem reális, hiszen elsődleges céljuk a stabil főállás megtalálása.

A felmérés végkövetkeztetése szerint Horvátországban az átlagos nettó fizetés 2025 harmadik negyedévében 1539 euró (mintegy 600 ezer forint) volt.

Mindazonáltal egyre több szakértő és munkavállaló véli úgy, hogy a méltó megélhetéshez legalább 2000 eurós havi jövedelem lenne szükséges – ez tenné lehetővé, hogy az emberek ne csak túléljenek, hanem biztonságban és méltósággal élhessenek.