Kitört a botrány: a svédek nemzeti büszkesége kidobta az amerikai szupercéget - óriási pereskedés indul
Mostanra olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint a svéd autógyártó 2026-tól teljesen megszünteti a LiDAR-technológia alkalmazását – írja az e-cars.hu.
A Luminar egy friss SEC-bejelentésben – amelyet azután adott ki, hogy elmulasztotta egy kamatfizetés teljesítését a 2L kötvényei után – megerősítette, hogy a Volvo új ES90 és EX90 csúcsmodelljei, valamint az új Polestar 3 sem kapják meg többé a Luminar LiDAR-ját. Ez óriási váltást jelent, hiszen a technológia eredetileg alapfelszereltség volt.
A Volvo Cars USA szóvivője szerint a döntés hátterében az áll, hogy
a vállalat csökkenteni akarja az ellátási lánc kockázatait.
Emellett kiemelte, hogy a változás „közvetlen következménye a Luminar azon mulasztásának, hogy nem teljesítette a Volvo Cars felé fennálló szerződéses kötelezettségeit”. A két cég közötti feszültség egyre élesebbé válik, amit jól illusztrál a Luminar október 31-én beadott dokumentuma is.
A Luminar máshogy látja
A Luminar így fogalmazott: a Volvo Cars arról tájékoztatta őket, hogy 2026 áprilisától kezdődően az Iris LiDAR nem lesz többé alapfelszereltség az EX90 és ES90 modelleken, bár választható opcióként továbbra is kínálják majd. A Volvo azt is közölte, hogy 2027 és 2029 között legkorábban dönt arról, hogy a következő generációs modelljeiben alkalmaz-e LiDAR-t, beleértve a már fejlesztés alatt álló Halo nevű új rendszert is.
Mindezek eredményeként
a Luminar jelentős kártérítési igényt nyújtott be a Volvo felé
, és felfüggesztette az Iris LiDAR szállítására vonatkozó kötelezettségeit mindaddig, amíg a vita nem rendeződik. A vállalat hangsúlyozta, hogy bár zajlanak tárgyalások, semmilyen garancia nincs arra, hogy a konfliktus megoldódik, sikeres lesz-e bármilyen jogi eljárás, vagy hogy egyáltalán be tudnak-e hajtani bármilyen kártérítést. A bizonytalanság miatt a Luminar visszavonta a 2025. december 31-én záródó pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését is.
November 14-én a Luminar már azt is megerősítette, hogy a Volvo teljesen felmondta velük a szerződést. Ez drámai csapás a cég számára, hiszen a Volvo volt eddig a legnagyobb ügyfelük. A vállalat most kénytelen lehet alapjaiban újragondolni hosszú távú stratégiáját, miközben peres eljárásra készül.
A Volvo komoly frissítéseket ad az EX90-hez
A hír időzítése azért is izgalmas, mert eközben a Volvo jelentős frissítéseket vezet be az EX90 modellen. A csúcsmodell új, megbízhatóbb elektronikus vezérlőmodult, valamint 800 voltos rendszerarchitektúrát kap, amely gyorsabb töltést tesz lehetővé. Továbbfejlesztett vezetéssegítő rendszereket is beépítenek, amelyek javítják az automatikus vészkitérést és a Park Pilot parkolóasszisztenst.
Nőttek az eladások
Az ikonikus európai autógyártók közül a svéd Volvóra ezúttal nem lehetett panasz. Ha csak hajszálnyival, de szeptemberben növelni tudta eladásait az amerikai piacon is, ahol Trump intézkedéseinek következtében az elektromos autók kora lejárt, még mielőtt igazán elkezdődött volna. Emiatt a Volvo is átértékelte stratégiáját. A 2025-ös év eddigi kilenc hónapja azonban gyászos képet mutat.
Hét hónapos vesszőfutás után fellélegezhet a svéd ipar büszkesége, a Volvo, amely szeptemberben véget vetett negatív sorozatának, és növelni tudta eladásait éves összevetésben.
A kínai Geely konszern többségi tulajdonában lévő autógyártó ugyanis csupán egyetlen százalékkal, 63 212 darabosra tudta növelni az eladásait, ami 754 darabos plusznak felel meg. Jóllehet ekkora tételt néhány nagyvállalat vagy egy autókölcsönző egyedül is le tud kötni.