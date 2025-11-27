Deviza
Kína lemond a drága LNG-ről, Európára sózhatja a fölös készleteket

Nem is olyan rég még évi 100 millió tonna importot vártak Kínából idén. Az ázsiai ország azonban végül csak 73 millió tonna LNG-t vásárolhat ebben az évben.
K. B. G.
2025.11.27, 13:20
Frissítve: 2025.11.27, 13:51

Idén is gyenge lehet Kína cseppfolyósítottföldgáz- (LNG-) importja, miután az ipari kereslet és a tartósan magas globális árak, valamint az orosz vezetékes földgáz behozatala egyaránt a kereslet csökkenése irányába hat.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens
A Kínába szánt LNG-szállítmányokat egyre gyakrabban küldik inkább Európába / Fotó: NurPhoto via AFP

Mindez azt jelenti, hogy mintegy 5 százalékos csökkenés után 73 millió tonna lehet idén a kínai LNG-import a BloombergNEF előrejelzése szerint, így könnyen lehet, hogy ismét Japán lehet a mélyhűtött üzemanyag legnagyobb vásárlója. Ráadásul a következő évben sem várható a kereslet felpattanása, ami jó hír lehet az egyre több LNG-t vásárló Európa számára is.

Egykor Kína jelentette az LNG-piac motorját, de a növekedésnek egyelőre vége

Kína az orosz–ukrán háború előtt a leggyorsabban növekvő piaca volt az LNG-nek, és akkoriban a BNEF még évi százmillió tonnás kínai importtal számolt mára, ám a magas árak miatt a várakozások folyamatosan csökkentek. Az LNG-kereslet hajtóműveként szolgáló acél-, üveg- és cementgyártás is lejtőre került a kínai ingatlanpiac gyengélkedése mellett.

Bár a következő évben a kínálat újabb hulláma érkezik az LNG piacára, ami mérsékelheti az árakat és növelheti a kínai keresletet, Peking törekvése a túlkapacitások megnyirbálására és az amerikai–kínai kereskedelmi feszültség tompíthatja a vásárlások növekedését.

A gáztüzelésű erőművek erős versennyel néznek szembe a szénerőművekkel és az egyre bővülő megújuló kínálattal, így a földgázt égető létesítmények kihasználtsága az ötéves szezonális tartomány aljára süllyedt. 

Bár több hosszú távú szerződés is indul jövőre a kínai vásárlók részéről, a gyengülő kereslet miatt ők átirányíthatják a szállítmányokat például Európa felé, ahol az árak magasabbak. Így Kína válhat a világpiacot kiegyensúlyozó tényezővé, ahogy az ország cégei fogyasztóból kereskedővé is válnak. Hosszabb távon a kínai kereslet növekedését segíthetik a bővülő importkapacitások, melyek 2030-ra akár duplázódhatnak is, de kérdés, hogy ezek kihasználtsága mekkora lesz.

