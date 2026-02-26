Így csinált bolondot a forint a fél világból: a magyarok nyertek rajta, aki félreolvassa, az meg szépen ráfaraghat
No de miért pont a forint? - kérdezték sokan már tavaly, és kérdezik még többen a magyar választás közeledtével. Mitől van az, hogy a forint árfolyama több éve nem látott csúcsokra lép szinte minden más devizával szemben? Most érdemes fogadni, devizát adni-venni? A válasz, előre vetve: mindig érdemes annak, aki érti és előrejelezni képes a fejleményeket, és a fordulópontokon másoknál gyorsabban reagál. Ezek épp megsűrűsödtek, és ami biztosan állítható: aki politikai olvasatokat használ és lassan reagál, nagy pénzt csúsztathat a saját zsebéből a spekulánsokéba. Lássuk, mire kell vigyáznunk és mik a kilátások.
Egy csomóponton épp túljutottunk, és ez nagyon sokat segít megérteni, mi történik. Másfél év után eljutottunk odáig az infláció visszaszorításában, hogy a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank kamatot csökkenthetett kedden.
A kisebb kamat elvben csökkenti egy deviza vonzerejét, ezzel szemben a forint világverő ralija folytatódott: ezt kell megmagyaráznunk. Eleve volt erre egy gazdasági magyarázat, és felbukkant egy politikai is – tegyünk rendet körülöttük.
Először a friss tények. A forint csütörtökön a következő csúcsok környékén jár:
- A cseh korona ellenében kétéves, de közelítgeti a négyévest,
- a lengyel zlotyval szemben kétéves,
- a román lejjel szemben négyéves (jegyezzük meg: ez a román gazdaságot leterítő megszorító sokkot is tükrözi),
- az euróval szemben két és féléves,
- a dollárral szemben négyéves a csúcs.
Forint árfolyam: világosan azonosítható a nagy fordulópont
Talán feltűnt, hogy a fentiekben többször is előtűnő négyéves távlatot többször is hallottuk emlegetni az elmúlt napokban más vonatkozásban. Négy éve robbant ki az ukrajnai háború, és a devizaárfolyamokkal létezik is világos összefüggés.
Az ukrajnai háború egyik legnagyobb gazdasági vesztese Magyarország: az okok sűrűek, nem részletezzük, elég annyit, hogy borzasztóan felszalasztotta a magyar energiaszámlát (részben tartósan, egész Európa versenyképességére újabb koloncot akasztva).
Ennek megfelelően a legnagyobb pofont is a forint kapta a környéken a háborútól. Évekig tartó gyengülés következett, és aztán nagyon világosan látszik, mikor következett a fordulópont.
Donald Trump 2024. novemberében megnyerte az amerikai választást.
Emlékezhetünk, ezt követően az európai sajtóban hetekre felerősödött a háborús retorika, harmadik világháborút vizionáltak, és amikor mindezt háttérbe szorította Trump várható elnöki politikájának átgondolása, a világ devizapiacai földrengésszerűen átrendeződtek – és megkezdődött a forint új fénykora.
Ennek akkor három gyökere volt:
- Trump ígéreteiből már akkor kiolvasható volt, ami meg is történt: a dollár gyengülése kedvező a feltörekvő piaci devizáknak,
- Trump ambíciója az ukrajnai béketeremtésre külön is használt az európai feltörekvő devizáknak,
- a forint pedig azért került mindenki közt az élre, mert 1. mi voltunk a háború nagy vesztese, 2. az MNB a háborús inflációs cunami visszamaradt hadosztályaival küzdve – a kormányzat segítségével – nem nyeste vissza kamatait.
Mi változott azóta?
- Miután Trump győzelme nyomán megkezdődött a régiós devizák diadalmenete, az élen a forinttal,
- a dollár gyengülő trendje megmaradt,
- béke nem lett, de az ígérete megmaradt, sőt új löketet kapott Washington őszi békekezdeményezésével, az MNB élére került Varga Mihály alatt az MNB hitelessége nem hogy megrendült volna, hanem erősödött.
A forintot ugyanaz támogatja most is, csak az MNB szerepe reflektorfénybe került
A 2026-os év fejleménye, hogy erőteljesen megjelentek a kamatcsökkentési várakozások Magyarországot illetően. Az ezt alátámasztó új fejlemény, hogy az infláció csökkent, nem csak nálunk, hanem az euróövezetben és a régióban, szerte kamatcsökkentési várakozásokhoz vezetve, hiszen az európai gazdaságok sajnos nem szuperálnak jól.
A kamatcsökkentés mindenütt ráfér a gazdaságokra a háborús Európában, korábban azért nem lehetett erősebben ráhajtani, mert ha a piacokon elsietettnek ítélik – azzal a várakozással, hogy visszahozza az inflációt –, az megrendíthetné a devizák árfolyamát.
Aki politikai szemmel tekintett az MNB keddi kamatdöntő ülése elé, az kétféleképp gondolkodhatott: A/ Nem mernek csökkenteni a választások előtt, mert félnek hogy a forint megbolondul, B/ nagyot csökkentenek, mert a választások előtt kell a löket a gazdaságnak és a bizalomnak.
Az MNB azonban nem "politikai fejjel" gondolkodik, és ez teremtette meg hitelességét, a forint rakétáinak üzemanyagot szállítva. Kicsit csökkentettek, Varga Mihály nem ígért egész kamatcsökkentési sorozatot – a forint meg fogta magát, és tovább erősödött, pedig alacsonyabb lett a kamata.
A belpolitikai logika alapján gondolkodók ráfaragnak
Tavaly nyáron jelent meg egyes elemzői jegyzetekben egy politikai logika is a forint árfolyamát illetően, ami a magyar választások közeledtével most felerősödött, és egyre többet hallani róla.
Ez a logika a közvélemény-kutatásokból azt olvasná ki, hogy a forintnak ezért kell erősödnie, mert a Tisza Párt vezet, és ha nyernek, Magyar Péter jutalompénzként megkapja a visszatartott EU-forrásokat. Ettől a logikától több ok miatt érdemes óvni:
1. A forint erősödési trendje jóval korábban kezdődött, és láttuk mihez kötődően: az elefánt dübörög a hídon, nem a kisegér.
2. Azt is láttuk, és az emlék még friss, hiszen a napokban is pont ez történt: az árfolyam kilengéseit nem a közvélemény-kutatások, hanem az inflációs adatok és kilátások, az MNB megnyilvánulásai, és a nemzetközi kamatkilátások befolyásolták.
3. Akik a listás közvélemény-kutatásokat olvassák, nem feltétlenül értesültek arról a két tényről, hogy 1. cinkeltek (tudjuk, nem csak Magyarországon, de itt ez vastagon kimutatható, története van), 2. a magyar választások nem a listán, hanem a választókerületben dőlnek el, ez egy ilyen rendszer.
Ettől függetlenül a politikai összefüggést feltételező spekuláció még ténylegesen hozzájárulhat a forint erejéhez.
Akik azonban téves előfeltételezések alapján vesznek fel pozíciókat, azok könnyen ráfizethetnek a jól értesült és gyorsan mozduló spekulánsok javára.
A veszélyt mérsékli, hogy a kormánypártok győzelme további forinterősödést idézhet elő, hiszen a forintot a múltban erősítő tényezők és stabilitás fennmarad.
Akik a Tiszára fogadtak a devizapiacon, azok viszont tényleg ráfizethetnek.
A valós folyamatokat ismerők azonban tudják, hogy egy ismeretlen, tapasztalatlan és programját illetően komoly kérdéseket támasztó alakulat győzelme a forintra és az állampapírra veszélyt, és nem bónuszt jelent, akárki támogatja.
Sosem ismert, milyen megfontolások alapján ki, milyen mennyiségű pozíciót vesz fel a forintban, de ha a fundamentumokat és nem a politikai zajt alapnak tekintők vannak többségben, egy Tisza-győzelem esetén
előbb vagy utóbb – és akár már a választás másnapján – komolyan megüthetik a forintot és a magyar állampapírokat.
Ne legyen kétségünk: a spekulánsok ezt pontosan tudják, és ők fognak először lépni.