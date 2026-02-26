Így csinált bolondot a forint a fél világból: a magyarok nyertek rajta, aki félreolvassa, az meg szépen ráfaraghat

Aki politikai szemmel tekintett az MNB keddi kamatdöntő ülése elé, az kétféleképp gondolkodhatott: A/ Nem mernek csökkenteni a választások előtt, mert félnek hogy a forint megbolondul, B/ nagyot csökkentenek, mert a választások előtt kell a löket a gazdaságnak és a bizalomnak.

Az MNB azonban nem "politikai fejjel" gondolkodik, és ez teremtette meg hitelességét, a forint rakétáinak üzemanyagot szállítva. Kicsit csökkentettek, Varga Mihály nem ígért egész kamatcsökkentési sorozatot – a forint meg fogta magát, és tovább erősödött, pedig alacsonyabb lett a kamata.

A belpolitikai logika alapján gondolkodók ráfaragnak

Tavaly nyáron jelent meg egyes elemzői jegyzetekben egy politikai logika is a forint árfolyamát illetően, ami a magyar választások közeledtével most felerősödött, és egyre többet hallani róla.

Ez a logika a közvélemény-kutatásokból azt olvasná ki, hogy a forintnak ezért kell erősödnie, mert a Tisza Párt vezet, és ha nyernek, Magyar Péter jutalompénzként megkapja a visszatartott EU-forrásokat. Ettől a logikától több ok miatt érdemes óvni:

1. A forint erősödési trendje jóval korábban kezdődött, és láttuk mihez kötődően: az elefánt dübörög a hídon, nem a kisegér.

2. Azt is láttuk, és az emlék még friss, hiszen a napokban is pont ez történt: az árfolyam kilengéseit nem a közvélemény-kutatások, hanem az inflációs adatok és kilátások, az MNB megnyilvánulásai, és a nemzetközi kamatkilátások befolyásolták.

3. Akik a listás közvélemény-kutatásokat olvassák, nem feltétlenül értesültek arról a két tényről, hogy 1. cinkeltek (tudjuk, nem csak Magyarországon, de itt ez vastagon kimutatható, története van), 2. a magyar választások nem a listán, hanem a választókerületben dőlnek el, ez egy ilyen rendszer.

Ettől függetlenül a politikai összefüggést feltételező spekuláció még ténylegesen hozzájárulhat a forint erejéhez.

Akik azonban téves előfeltételezések alapján vesznek fel pozíciókat, azok könnyen ráfizethetnek a jól értesült és gyorsan mozduló spekulánsok javára.

A veszélyt mérsékli, hogy a kormánypártok győzelme további forinterősödést idézhet elő, hiszen a forintot a múltban erősítő tényezők és stabilitás fennmarad.

Akik a Tiszára fogadtak a devizapiacon, azok viszont tényleg ráfizethetnek.

A valós folyamatokat ismerők azonban tudják, hogy egy ismeretlen, tapasztalatlan és programját illetően komoly kérdéseket támasztó alakulat győzelme a forintra és az állampapírra veszélyt, és nem bónuszt jelent, akárki támogatja.