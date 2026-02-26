Deviza
EUR/HUF375,09 0% USD/HUF317,46 -0,03% GBP/HUF430,29 -0,04% CHF/HUF410,34 -0,16% PLN/HUF88,85 -0,12% RON/HUF73,63 -0,02% CZK/HUF15,47 -0,04% EUR/HUF375,09 0% USD/HUF317,46 -0,03% GBP/HUF430,29 -0,04% CHF/HUF410,34 -0,16% PLN/HUF88,85 -0,12% RON/HUF73,63 -0,02% CZK/HUF15,47 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 094,24 +0,8% MTELEKOM2 180 +5,5% MOL3 530 +0,23% OTP40 340 +0,82% RICHTER11 920 +0,08% OPUS547 0% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 800,96 -0,17% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 698,13 -0,86% BUX128 094,24 +0,8% MTELEKOM2 180 +5,5% MOL3 530 +0,23% OTP40 340 +0,82% RICHTER11 920 +0,08% OPUS547 0% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 800,96 -0,17% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 698,13 -0,86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
deviza
forint árfolyam
Választás 2026
MNB
kamatdöntés
kamat

Így csinált bolondot a forint a fél világból: a magyarok nyertek rajta, aki félreolvassa, az meg szépen ráfaraghat

No de miért a forint? – kérdezhetnénk. A forint árfolyama elképesztő futamban van, amelynek kezdőpontja pontosan megjelölhető. Okait illetően azonban olyan zűrzavar formálódik a magyar parlamenti választáshoz közeledve, ami biztossá teszi, hogy a devizapiaci alulinformáltak jobban teszik, ha nem nyúlnak a forinthoz, különben jó eséllyel ki fogják zsebelni őket.
Pető Sándor
2026.02.26., 13:21

No de miért pont a forint? - kérdezték sokan már tavaly, és kérdezik még többen a magyar választás közeledtével. Mitől van az, hogy a forint árfolyama több éve nem látott csúcsokra lép szinte minden más devizával szemben? Most érdemes fogadni, devizát adni-venni? A válasz, előre vetve: mindig érdemes annak, aki érti és előrejelezni képes a fejleményeket, és a fordulópontokon másoknál gyorsabban reagál. Ezek épp megsűrűsödtek, és ami biztosan állítható: aki politikai olvasatokat használ és lassan reagál, nagy pénzt csúsztathat a saját zsebéből a spekulánsokéba. Lássuk, mire kell vigyáznunk és mik a kilátások.

A forint árfolyama "felelőse"
A forint árfolyama "felelőse" Fotó: AFP

Egy csomóponton épp túljutottunk, és ez nagyon sokat segít megérteni, mi történik. Másfél év után eljutottunk odáig az infláció visszaszorításában, hogy a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank kamatot csökkenthetett kedden.

A kisebb kamat elvben csökkenti egy deviza vonzerejét, ezzel szemben a forint világverő ralija folytatódott: ezt kell megmagyaráznunk. Eleve volt erre egy gazdasági magyarázat, és felbukkant egy politikai is – tegyünk rendet körülöttük.

Először a friss tények. A forint csütörtökön a következő csúcsok környékén jár:

  • A cseh korona ellenében kétéves, de közelítgeti a négyévest,
  • a lengyel zlotyval szemben kétéves,
  • a román lejjel szemben négyéves (jegyezzük meg: ez a román gazdaságot leterítő megszorító sokkot is tükrözi),
  • az euróval szemben két és féléves,
  • a dollárral szemben négyéves a csúcs.
CZK / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Forint árfolyam: világosan azonosítható a nagy fordulópont

Talán feltűnt, hogy a fentiekben többször is előtűnő négyéves távlatot többször is hallottuk emlegetni az elmúlt napokban más vonatkozásban. Négy éve robbant ki az ukrajnai háború, és a devizaárfolyamokkal létezik is világos összefüggés.

Az ukrajnai háború egyik legnagyobb gazdasági vesztese Magyarország: az okok sűrűek, nem részletezzük, elég annyit, hogy borzasztóan felszalasztotta a magyar energiaszámlát (részben tartósan, egész Európa versenyképességére újabb koloncot akasztva).

Ennek megfelelően a legnagyobb pofont is a forint kapta a környéken a háborútól. Évekig tartó gyengülés következett, és aztán nagyon világosan látszik, mikor következett a fordulópont.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Donald Trump 2024. novemberében megnyerte az amerikai választást.

 Emlékezhetünk, ezt követően az európai sajtóban hetekre felerősödött a háborús retorika, harmadik világháborút vizionáltak, és amikor mindezt háttérbe szorította Trump várható elnöki politikájának átgondolása, a világ devizapiacai  földrengésszerűen átrendeződtek – és megkezdődött a forint új fénykora.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Fotó: AFP

Ennek akkor három gyökere volt:

  • Trump ígéreteiből már akkor kiolvasható volt, ami meg is történt: a dollár gyengülése kedvező a feltörekvő piaci devizáknak,
  • Trump ambíciója az ukrajnai béketeremtésre külön is használt az európai feltörekvő devizáknak,
  • a forint pedig azért került mindenki közt az élre, mert  1. mi voltunk a háború nagy vesztese, 2. az MNB a háborús inflációs cunami visszamaradt hadosztályaival küzdve – a kormányzat segítségével – nem nyeste vissza kamatait.

Mi változott azóta?

  • Miután Trump győzelme nyomán megkezdődött a régiós devizák diadalmenete, az élen a forinttal, 
  • a dollár gyengülő trendje megmaradt,
  • béke nem lett, de az ígérete megmaradt, sőt új löketet kapott Washington őszi békekezdeményezésével, az MNB élére került Varga Mihály alatt az MNB hitelessége nem hogy megrendült volna, hanem erősödött.

A forintot ugyanaz támogatja most is, csak az MNB szerepe reflektorfénybe került

A 2026-os év fejleménye, hogy erőteljesen megjelentek a kamatcsökkentési várakozások Magyarországot illetően. Az ezt alátámasztó új fejlemény, hogy az infláció csökkent, nem csak nálunk, hanem az euróövezetben és a régióban, szerte kamatcsökkentési várakozásokhoz vezetve, hiszen az európai gazdaságok sajnos nem szuperálnak jól.

A kamatcsökkentés mindenütt ráfér a gazdaságokra a háborús Európában, korábban azért nem lehetett erősebben ráhajtani, mert ha a piacokon elsietettnek ítélik – azzal a várakozással, hogy visszahozza az inflációt –, az megrendíthetné a devizák árfolyamát.

Aki politikai szemmel tekintett az MNB keddi kamatdöntő ülése elé, az kétféleképp gondolkodhatott: A/ Nem mernek csökkenteni a választások előtt, mert félnek hogy a forint megbolondul, B/ nagyot csökkentenek, mert a választások előtt kell a löket a gazdaságnak és a bizalomnak.

Az MNB azonban nem "politikai fejjel" gondolkodik, és ez teremtette meg hitelességét, a forint rakétáinak üzemanyagot szállítva. Kicsit csökkentettek, Varga Mihály nem ígért egész kamatcsökkentési sorozatot – a forint meg fogta magát, és tovább erősödött, pedig alacsonyabb lett a kamata.

A belpolitikai logika alapján gondolkodók ráfaragnak

Tavaly nyáron jelent meg egyes elemzői jegyzetekben egy politikai logika is a forint árfolyamát illetően, ami a magyar választások közeledtével most felerősödött, és egyre többet hallani róla.

Ez a logika a közvélemény-kutatásokból azt olvasná ki, hogy a forintnak ezért kell erősödnie, mert a Tisza Párt vezet, és ha nyernek, Magyar Péter jutalompénzként megkapja a visszatartott EU-forrásokat. Ettől a logikától több ok miatt érdemes óvni:

1. A forint erősödési trendje jóval korábban kezdődött, és láttuk mihez kötődően: az elefánt dübörög a hídon, nem a kisegér.

2. Azt is láttuk, és az emlék még friss, hiszen a napokban is pont ez történt: az árfolyam kilengéseit nem a közvélemény-kutatások, hanem az inflációs adatok és kilátások, az MNB megnyilvánulásai, és a nemzetközi kamatkilátások befolyásolták.

3. Akik a listás közvélemény-kutatásokat olvassák, nem feltétlenül értesültek arról a két tényről, hogy 1. cinkeltek (tudjuk, nem csak Magyarországon, de itt ez vastagon kimutatható, története van), 2. a magyar választások nem a listán, hanem a választókerületben dőlnek el, ez egy ilyen rendszer.

Ettől függetlenül a politikai összefüggést feltételező spekuláció még ténylegesen hozzájárulhat a forint erejéhez.

 Akik azonban téves előfeltételezések alapján vesznek fel pozíciókat, azok könnyen ráfizethetnek a jól értesült és gyorsan mozduló spekulánsok javára.

A veszélyt mérsékli, hogy a kormánypártok győzelme további forinterősödést idézhet elő, hiszen a forintot a múltban erősítő tényezők és stabilitás fennmarad. 

Akik a Tiszára fogadtak a devizapiacon, azok viszont tényleg ráfizethetnek.

A valós folyamatokat ismerők azonban tudják, hogy egy ismeretlen, tapasztalatlan és programját illetően komoly kérdéseket támasztó alakulat győzelme a forintra és az állampapírra veszélyt, és nem bónuszt jelent, akárki támogatja. 

Sosem ismert, milyen megfontolások alapján ki, milyen mennyiségű pozíciót vesz fel a forintban, de ha a fundamentumokat és nem a politikai zajt alapnak tekintők vannak többségben, egy Tisza-győzelem esetén 

előbb vagy utóbb – és akár már a választás másnapján – komolyan megüthetik a forintot és a magyar állampapírokat. 

Ne legyen kétségünk: a spekulánsok ezt pontosan tudják, és ők fognak először lépni. 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Trump

A Novartis nagyot lép: több mint húszmilliárd dollárból épít gigagyárat, a rákgyógyítást forradalmasító készítményt gyártanak majd

A Novartis nagyszabású beruházást hajt végre a Texas állambeli Dentonban, melynek keretén belül a rákgyógyítást forradalmasító radioligand-terápiához szükséges készítményt előállító üzemet létesítenek.
1 perc
forint árfolyam

Így csinált bolondot a forint a fél világból: a magyarok nyertek rajta, aki félreolvassa, az meg szépen ráfaraghat

Olyan zűrzavar formálódik a magyar parlamenti választáshoz közeledve, ami biztossá teszi, hogy a devizapiaci alulinformáltak jobban teszik, ha nem nyúlnak a forinthoz, különben jó eséllyel ki fogják zsebelni őket.
9 perc
Galaxy AI

Idén átrendeződhet az okostelefon-piac: a Samsung előnye lassan behozhatatlan az Apple számára – ezt a versenyt már tényleg csak a márka ereje dönti el

A Samsung az S26 szériával nemcsak teljesítményben, hanem mesterséges intelligenciában is jelentős ugrást mutatott be.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu