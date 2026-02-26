Kopogtat a túlkínálat, a geopolitikai feszültségek ellenére esik az olaj ára

Nagyot estek csütörtökön az olajárak, miközben a piac a genfi amerikai–iráni tárgyalásokra figyel. Azonban a geopolitikai feszültségek árnyékában egyre több jele van a fizikai piac gyengeségének.

Az olaj drágul, noha nincs belőle hiány / Fotó: Pavel Mikheyev / Shutterstock

Sokat drágult az olaj idén, noha túlkínálat van a piacon

Az év eleje óta a globális benchmarknak számító Brent olajfajta több mint 10 százalékot drágult a túlkínálat ellenére, így akár azt is mondhatjuk, hogy időszerű volt az árak enyhülése, különösen, hogy a hírek szerint az OPEC+ március 1-jei ülésén újabb napi 137 ezer hordós termelésbővítésről dönthetnek. Mindeközben annak is vannak jelei, hogy Kína felhagy készletek felhalmozásával a jelenlegi árszint mellett, így a Brent hordónkénti ára mintegy 2 százalékos csökkenés után ismét 70 dollár alá esett.

Az árak mérséklődését segíti az is, hogy az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint a múlt héten a készletek mintegy 16 millió hordóval nőttek az országban. Hasonló mértékű növekedésre mintegy három éve nem volt példa. Az UBS elemzője, Giovanni Staunovo szerint

az Észak-tengeri fizikai piacon is gyengeség érezhető.

Csütörtökön eközben megérkezett Genfbe a Steve Witkoff és Jared Kushner vezette amerikai delegáció is, hogy az irániakkal tárgyaljon a perzsa ország atomprogramjáról. A Reuters összefoglalója szerint Szaúd-Arábiában pedig felkészültek a termelés és az export felpörgetésére abban az esetben, ha az Irán elleni légi csapások fennakadásokat okoznának a közel-keleti kínálatban.

Azonban az Irán elleni esetleges légi csapások akár a szaúdi olaj útját is megnehezíthetik a világpiac felé. Az olajkereskedők szeme így Genfre szegeződik.