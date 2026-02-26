Deviza
EUR/HUF376,51 +0,38% USD/HUF319,39 +0,57% GBP/HUF431,22 +0,17% CHF/HUF412,37 +0,33% PLN/HUF89,07 +0,13% RON/HUF73,89 +0,34% CZK/HUF15,52 +0,3% EUR/HUF376,51 +0,38% USD/HUF319,39 +0,57% GBP/HUF431,22 +0,17% CHF/HUF412,37 +0,33% PLN/HUF89,07 +0,13% RON/HUF73,89 +0,34% CZK/HUF15,52 +0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5% BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajpiac
OPEC+
olaj

Kopogtat a túlkínálat, a geopolitikai feszültségek ellenére esik az olaj ára

A piaci egyensúly felborulását már az amerikai–iráni feszültség sem egyensúlyozza ki. Az olaj idén sokat drágult, noha a termelés jelentősen meghaladja a fogyasztást.
K. B. G.
2026.02.26, 14:55
Frissítve: 2026.02.26, 15:18

Nagyot estek csütörtökön az olajárak, miközben a piac a genfi amerikai–iráni tárgyalásokra figyel. Azonban a geopolitikai feszültségek árnyékában egyre több jele van a fizikai piac gyengeségének.

Oil,Field,In,The,Mangistau,Region,Of,Kazakhstan.
Az olaj drágul, noha nincs belőle hiány / Fotó: Pavel Mikheyev / Shutterstock

Sokat drágult az olaj idén, noha túlkínálat van a piacon

Az év eleje óta a globális benchmarknak számító Brent olajfajta több mint 10 százalékot drágult a túlkínálat ellenére, így akár azt is mondhatjuk, hogy időszerű volt az árak enyhülése, különösen, hogy a hírek szerint az OPEC+ március 1-jei ülésén újabb napi 137 ezer hordós termelésbővítésről dönthetnek. Mindeközben annak is vannak jelei, hogy Kína felhagy készletek felhalmozásával a jelenlegi árszint mellett, így a Brent hordónkénti ára mintegy 2 százalékos csökkenés után ismét 70 dollár alá esett.

Az árak mérséklődését segíti az is, hogy az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint a múlt héten a készletek mintegy 16 millió hordóval nőttek az országban. Hasonló mértékű növekedésre mintegy három éve nem volt példa. Az UBS elemzője, Giovanni Staunovo szerint 

az Észak-tengeri fizikai piacon is gyengeség érezhető.

Csütörtökön eközben megérkezett Genfbe a Steve Witkoff és Jared Kushner vezette amerikai delegáció is, hogy az irániakkal tárgyaljon a perzsa ország atomprogramjáról. A Reuters összefoglalója szerint Szaúd-Arábiában pedig felkészültek a termelés és az export felpörgetésére abban az esetben, ha az Irán elleni légi csapások fennakadásokat okoznának a közel-keleti kínálatban.

Azonban az Irán elleni esetleges légi csapások akár a szaúdi olaj útját is megnehezíthetik a világpiac felé. Az olajkereskedők szeme így Genfre szegeződik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu