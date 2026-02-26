Egy egész régió tolta az Erste Group szekerét, a magyar piac is kitett magáért

Főleg kelet-közép-európai érdekeltségeinek köszönhetően jól ment az Erste Banknak a tavalyi negyedik negyedévben is, a csoport nettó nyeresége az előző év azonos időszakához mérten 55 százalékkal, 944 millió euróra nőtt, miközben az elemzők csupán 821 millió eurót jeleztek előre – derül ki a bank csütörtök délelőtt közzétett gyorsjelentéséből.

Az Erste Group Bank Bécsben /Fotó: AFP

Növekedési pályán az Erste Group

A teljes 2025-ös évben az osztrák bankcsoport 3,51 milliárd eurós nettó nyereséget ért el, szemben az előző évi 3,13 milliárd euróval. Az Ausztrián kívüli leánybankok a nettó nyereség kétharmadát termelték.

Míg az osztrák lakossági banki üzletág eredményei nyomás alá kerültek, a bank növekedést könyvelhetett el főbb piacain, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon.

A CET1 tőkemutató jelentős mértékben, 19,3 százalékra emelkedett.

A lakossági banki szektorban megnőtt a lakásépítési finanszírozás iránti kereslet, míg a vállalati szegmensben a beruházási hitelek emelkedtek. A hitelezés mellett a betétállomány is 4,7 százalékkal bővült, elérve a 253 milliárd eurót. A lakossági banki szektor folyamatos növekedésének köszönhetően a nettó kamatbevétel 7,8 milliárd euróra duzzadt.

A nettó jutalékbevétel 8,6 százalékkal, 3,2 milliárd euróra emelkedett, amit a fizetési tranzakciók, az értékpapír-kereskedelem és a biztosítási szolgáltatások növekedése táplált. Nagyot lendített a jutalékokon a kifejezetten a fiatal befektetőknek szánt George Invest platform elindítása Ausztriában és Csehországban.

Ausztriában az értékpapír-tranzakciók mintegy 62 százalékát ma már a 35 év alatti ügyfelek bonyolítják le, míg Csehországban ez az arány 33 százalék.

Év végén az Erste Group közel kétmillió megtakarítási konstrukciót kezelt, ami 25 százalékkal haladja meg a 2024 végi szintet.

A kockázati költségek 20 százalékkal, 478 millió euróra emelkedtek, mivel 2025-ben 117 millió euróval kisebb céltartalékot oldottak fel, mint 2024-ben. A bankadók összesen 52 százalékkal, 372 millió euróra nőttek, s ebben még nincs benne a Szlovákiában a jövedelemadók között elszámolt 67 millió eurós ágazati adó.