Erste Bank Csoport

Egy egész régió tolta az Erste Group szekerét, a magyar piac is kitett magáért

A lakossági banki üzletág főként Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon nőtt nagyot. Az Erste Group osztaléka viszont a lengyelországi akvizíció miatt a töredékére csökkent.
VG
2026.02.26, 14:18
Frissítve: 2026.02.26, 14:53

Főleg kelet-közép-európai érdekeltségeinek köszönhetően jól ment az Erste Banknak a tavalyi negyedik negyedévben is, a csoport nettó nyeresége az előző év azonos időszakához mérten 55 százalékkal, 944 millió euróra nőtt, miközben az elemzők csupán 821 millió eurót jeleztek előre – derül ki a bank csütörtök délelőtt közzétett gyorsjelentéséből.

Erste
Az Erste Group Bank Bécsben /Fotó: AFP

Növekedési pályán az Erste Group

A teljes 2025-ös évben az osztrák bankcsoport 3,51 milliárd eurós nettó nyereséget ért el, szemben az előző évi 3,13 milliárd euróval. Az Ausztrián kívüli leánybankok a nettó nyereség kétharmadát termelték. 

Míg az osztrák lakossági banki üzletág eredményei nyomás alá kerültek, a bank növekedést könyvelhetett el főbb piacain, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon.

A CET1 tőkemutató jelentős mértékben, 19,3 százalékra emelkedett.

A lakossági banki szektorban megnőtt a lakásépítési finanszírozás iránti kereslet, míg a vállalati szegmensben a beruházási hitelek emelkedtek. A hitelezés mellett a betétállomány is 4,7 százalékkal bővült, elérve a 253 milliárd eurót. A lakossági banki szektor folyamatos növekedésének köszönhetően a nettó kamatbevétel 7,8 milliárd euróra duzzadt.

A nettó jutalékbevétel 8,6 százalékkal, 3,2 milliárd euróra emelkedett, amit a fizetési tranzakciók, az értékpapír-kereskedelem és a biztosítási szolgáltatások növekedése táplált. Nagyot lendített a jutalékokon a kifejezetten a fiatal befektetőknek szánt George Invest platform elindítása Ausztriában és Csehországban. 

Ausztriában az értékpapír-tranzakciók mintegy 62 százalékát ma már a 35 év alatti ügyfelek bonyolítják le, míg Csehországban ez az arány 33 százalék. 

Év végén az Erste Group közel kétmillió megtakarítási konstrukciót kezelt, ami 25 százalékkal haladja meg a 2024 végi szintet.

A kockázati költségek 20 százalékkal, 478 millió euróra emelkedtek, mivel 2025-ben 117 millió euróval kisebb céltartalékot oldottak fel, mint 2024-ben. A bankadók összesen 52 százalékkal, 372 millió euróra nőttek, s ebben még nincs benne a Szlovákiában a jövedelemadók között elszámolt 67 millió eurós ágazati adó.

Töredékére csökkent az osztalék, de tovább nőnek a bevételek

Mivel a bank saját tőkéjéből finanszírozva hétmilliárd euróért felvásárolta a lengyelországi Santander Polska 49 százalékát, 

az Erste Group igazgatótanácsa részvényenként 0,75 eurós, csökkentett osztalékfizetést javasol a közgyűlésnek, ami a 2025-ös nettó nyereség 9,1 százaléka.

Tavaly 3 euró osztalékot fizettek.

A lengyel akvizíció – amivel egyébként irányító többséget szereznek a jövőben Erste Bank Polska névre hallgató pénzintézetben –  az osztrák bank történetének legnagyobb felvásárlási tranzakciója, amivel 

  • belépett az Európai Unió keleti fertályának legnagyobb piacára, 
  • másrészt megerősítette piacvezető pozícióját az egész régió legnagyobb bankcsoportjaként.

Az Erste Group nettó kamatbevételei – a Bloomberg-konszenzus által becsült 10,6 milliárd eurót túlszárnyalva – 2026-ban meghaladhatják a 11 milliárd eurót – áll a közleményben. A nettó díj- és jutalékbevétel pedig várhatóan négymilliárd euró körül alakul, ami nagyjából megfelel az elemzők várakozásainak.

 Ezekben az eredményekben persze már vastagon benne lesz a lengyel bank teljesítménye is.

Az Erste részvényei nagyjából 2 százalékkal gyengültek a hírekre napközben, ám az elmúlt 12 hónapban 48 százalékkal drágult a papír.

 

