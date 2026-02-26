Deviza
Óriásit nőnek az egyetemi ösztöndíjak: valahol már most duplázódik a hallgatói támogatás – jön a kollégium boom

Az egyetemi hallgatók ösztöndíjainak emelését és átfogó kollégiumfejlesztési programot jelentett be közösségi oldalán a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs közlése szerint a 2026-os tavaszi félévtől minden egyetemen legalább 50 százalékkal nőnek a tanulmányi ösztöndíjak, az átlagos emelkedés pedig elérheti a 84 százalékot az eddigi szintekhez képest.
VG
2026.02.26, 13:31
Frissítve: 2026.02.26, 14:03

Legalább ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken — jelentette be Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere.

Hankó Balázs ensz egyetem
Hankó Balázs Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság / 0

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. 

Az idei tavaszi félév során minimum 50 százalékos tanulmányi ösztöndíjemelés lesz az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeknél. 

Ennek a forrását az adja, hogy az elmúlt években több mint 2,5-szeresére nőtt átlagosan az egyetemek finanszírozása. Azaz a meglévő forrásokból, a teljesítményalapon az egyetemekhez érkezett plusz forrásokból történik meg az egyetemek által, a saját szempontjaik szerint eldöntött ösztöndíjemelés – ismertette.

Hankó Balázs bejelentette: kilőttek a támogatások

"Ebben a félévben minimum 5,5 milliárd forintos ösztöndíjemelkedésről lehet beszélni, ugyanakkor az egyetemek 8,2 milliárd forintos ösztöndíjemelésre tettek javaslatot" – közölte Hankó Balázs. Sőt, vannak olyan intézmények, amelyek akár 100 százalék feletti ösztöndíjemelést is biztosítanak.

Tehát a magyar felsőoktatásban a tanulmányi ösztöndíjaknál ez egy 84 százalékos növekményt jelent, de mindenhol eléri minimum az 50 ötven százalékot

– mondta.

Nagy presztízsű nemzetközi egyetem jön létre egy nyugat-magyarországi településen — a diplomácia fellegvára lesz – videó

Alulról szerveződve hozták létre a konstrukciót

A tárcavezető beszámolója szerint az emelést az egyetemek és a hallgatói képviseletek bevonásával előkészített egyeztetések alapozták meg. Az új szabályozás értelmében minden intézményben legalább a tanulmányi ösztöndíj jelenlegi összegének felével nőnek a kifizetések, egyes egyetemeken pedig már a most induló félévben megduplázódhat a juttatás összege. 

Az intézmények saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy a minimumon túl mekkora többlettámogatást biztosítanak, illetve milyen teljesítménykritériumokhoz – tanulmányi, sport-, kutatási vagy egyéb eredményekhez – kötik a támogatásokat.

A modellváltással jött problémákat célozzák

Az elmúlt években a modellváltó egyetemek hosszabb távú finanszírozási szerződéseket kötöttek az állammal, amelyek teljesítményalapú elemeket is tartalmaznak. A mostani ösztöndíjemelés ebből a megnövelt forráskeretből valósul meg. A következő időszak finanszírozási szerződéseinek előkészítése már megkezdődött, ami további lépések alapját teremtheti meg.

Az egyetemek számára a versenyképesség erősítése és a tehetségek megtartása is fontos cél, amelyhez a magasabb ösztöndíjszint hozzájárulhat. 

Ugyanakkor a hosszú távú fenntarthatóság attól is függ, hogy a finanszírozási rendszer stabil marad-e, és a teljesítményalapú elemek milyen arányban befolyásolják az intézményi bevételeket.

A kollégiumi bekerülés sem lesz többé kérdéses

A miniszter bejegyzésében a kollégiumfejlesztésekről is beszámolt. A jelenlegi mintegy 46 ezer férőhelyet 2030-ig 50 százalékkal bővítenék. Budapesten elindul a legalább 12 ezer férőhelyes Diákváros tervezése, Debrecenben 1600 új férőhely létesülhet 2030-ig, Győrben 1000+300 férőhelyes fejlesztés valósul meg, folytatódik a 600 férőhelyes kollégiumbővítés 

  • a Neumann János Egyetemen, 
  • a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen 

pedig alapkőletétel várható.

 További vidéki intézmények csatlakozása is várható

A bejelentések összességében a felsőoktatási rendszer megerősítését célozzák, különös hangsúllyal a hallgatói juttatások emelésére.

Az ösztöndíjak jelentős, akár intézményenként eltérő mértékű növekedése rövid távon érdemi könnyebbséget jelenthet a hallgatók számára,

miközben a kormányzati szándék szerint a teljesítményalapú finanszírozás és az infrastrukturális fejlesztések együttesen javíthatják a magyar felsőoktatás versenyképességét a következő években.

