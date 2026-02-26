Óriásit nőnek az egyetemi ösztöndíjak: valahol már most duplázódik a hallgatói támogatás – jön a kollégium boom

Legalább ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken — jelentette be Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere.

Az idei tavaszi félév során minimum 50 százalékos tanulmányi ösztöndíjemelés lesz az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeknél.

Ennek a forrását az adja, hogy az elmúlt években több mint 2,5-szeresére nőtt átlagosan az egyetemek finanszírozása. Azaz a meglévő forrásokból, a teljesítményalapon az egyetemekhez érkezett plusz forrásokból történik meg az egyetemek által, a saját szempontjaik szerint eldöntött ösztöndíjemelés – ismertette.

"Ebben a félévben minimum 5,5 milliárd forintos ösztöndíjemelkedésről lehet beszélni, ugyanakkor az egyetemek 8,2 milliárd forintos ösztöndíjemelésre tettek javaslatot" – közölte Hankó Balázs. Sőt, vannak olyan intézmények, amelyek akár 100 százalék feletti ösztöndíjemelést is biztosítanak.

Tehát a magyar felsőoktatásban a tanulmányi ösztöndíjaknál ez egy 84 százalékos növekményt jelent, de mindenhol eléri minimum az 50 ötven százalékot

– mondta.

Alulról szerveződve hozták létre a konstrukciót

A tárcavezető beszámolója szerint az emelést az egyetemek és a hallgatói képviseletek bevonásával előkészített egyeztetések alapozták meg. Az új szabályozás értelmében minden intézményben legalább a tanulmányi ösztöndíj jelenlegi összegének felével nőnek a kifizetések, egyes egyetemeken pedig már a most induló félévben megduplázódhat a juttatás összege.

Az intézmények saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy a minimumon túl mekkora többlettámogatást biztosítanak, illetve milyen teljesítménykritériumokhoz – tanulmányi, sport-, kutatási vagy egyéb eredményekhez – kötik a támogatásokat.

A modellváltással jött problémákat célozzák

Az elmúlt években a modellváltó egyetemek hosszabb távú finanszírozási szerződéseket kötöttek az állammal, amelyek teljesítményalapú elemeket is tartalmaznak. A mostani ösztöndíjemelés ebből a megnövelt forráskeretből valósul meg. A következő időszak finanszírozási szerződéseinek előkészítése már megkezdődött, ami további lépések alapját teremtheti meg.

Az egyetemek számára a versenyképesség erősítése és a tehetségek megtartása is fontos cél, amelyhez a magasabb ösztöndíjszint hozzájárulhat.

Ugyanakkor a hosszú távú fenntarthatóság attól is függ, hogy a finanszírozási rendszer stabil marad-e, és a teljesítményalapú elemek milyen arányban befolyásolják az intézményi bevételeket.