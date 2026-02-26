Vezetőváltás az online élelmiszer-kereskedelem egyik legnagyobb szereplőjénél: magyar ügyvezetővel folytatódik a bővülés
Új szakaszba lép a magyar online élelmiszer-kiskereskedelem egyik meghatározó szereplője: 2026. február 1-jétől Szabó Dániel, kereskedelmi igazgatóként és ügyvezetőként veszi át a Kifli.hu Shop Kft. irányítását. A vezetőváltás időzítése nem véletlen: a vállalat túl van tízmillió teljesített rendelésen, miközben működési léptéke és gazdasági súlya is új dimenzióba került.
A Kifli.hu az elmúlt hat évben a hazai élelmiszer-kiskereskedelem egyik legdinamikusabban bővülő szereplőjévé vált. Az online szupermarket 2019 végi indulása óta a magyar lakosság közel harmadát érte el, havi szinten több százezer rendelést kezel, és stabil ügyfélbázist épített ki egy olyan piacon, ahol a hagyományos bolti vásárlás továbbra is domináns. A tízmillió kiszállított rendelés nemcsak volumennövekedést jelez, hanem a fogyasztói szokások tartós átalakulását is.
A magyar ügyvezető kinevezése mögött üzleti racionalitás húzódik meg. Az anyavállalat, a Rohlik Group döntése szerint a további növekedési szakaszban nagyobb szerepet kapnak a helyi döntések, a hazai keresleti mintázatok pontosabb lekövetése, valamint a beszállítói struktúra finomhangolása. Ez a modell különösen fontos egy olyan piacon, ahol az infláció, az árérzékenység és a fogyasztói kosarak összetétele gyorsan változik.
A vállalat pénzügyi pályája is ezt az érettségi szintet tükrözi. A Kifli.hu árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére, 57 milliárd forintra nőtt, miközben több mint 2,8 milliárd forintot fordított magyarországi beruházásokra. A 2025 végén átadott biatorbágyi logisztikai központ önmagában akkora volumenű fejlesztés, amely megközelíti a korábbi évek teljes hazai beruházásainak kétszeresét, jelezve, hogy a cég hosszabb távon is Magyarországra optimalizálja működését.
A működési modell egyik kulcsmutatója az ügyfél-elégedettséget mérő Net Promoter Score, amely 85 pont felett áll. Ez a kiskereskedelmi szektorban kiemelkedően magas érték, ugyanakkor gazdasági értelemben azt is jelzi, hogy a vállalat jelenlegi méretén már nem elsősorban az új belépők számának növelése, hanem a megtartás, a kosárérték és a működési hatékonyság válik meghatározóvá.
Kifli: a magyar piac a régiós működés egyik fontos pillére
Szabó Dániel szakmai háttere ebbe az irányba illeszkedik: közel másfél évtizedes kereskedelmi és marketingtapasztalattal érkezik, korábban hazai és nemzetközi környezetben is dolgozott, többek között az Amazon európai szervezeténél és egy nagy magyarországi ételkiszállító vállalatnál.
A Rohlik Group oldaláról Olin Novák, a csoport kereskedelmi vezérigazgató-helyettese és a kiskereskedelmi üzletág társ-vezérigazgatója hangsúlyozta: a magyar piac a régiós működés egyik fontos pillére, ahol a további növekedés már nem kizárólag volumen-, hanem minőség- és hatékonyságvezérelt lesz.
A Kifli.hu példája jól mutatja, hogy az online élelmiszer-kiskereskedelem Magyarországon kilépett a kísérleti fázisból. A vezetőváltás gazdasági értelemben nem irányváltást, hanem a működés finomhangolását jelzi egy olyan piaci környezetben, ahol
- a fogyasztói bizalom,
- a logisztikai hatékonyság
- és a költségkontroll
egyaránt kulcstényezővé vált.
Több tízmillió euró értékű beruházással hozta létre új logisztikai központját az egyik legnagyobb online szupermarket Biatorbágyon. A Kifli.hu 16 500 négyzetméteres telephelye a cseh anyacég, a Rohlik Group történetének legnagyobb beruházása. A központban a legkorszerűbb automatizálási technológia működik, jelentősen növelve a kapacitást, még gyorsabb kiszállítást és még szélesebb választékot biztosítva a vásárlóknak.