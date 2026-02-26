Szijjártó Péter: Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben – „bevallották, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást!”

Súlyos diplomáciai konfliktus bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután Kijevben berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét. Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból tartja zárva a Magyarország felé vezető kőolajszállítást, noha a Barátság kőolajvezeték műszakilag alkalmas lenne az azonnali újraindításra.

Szijjártó Péter szerint újabb bizonyíték van arra, hogy Ukrajna politikai döntéssel tartja zárva a Barátság vezetéket / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Facebookon közzétett videójában Szijjártó Péter közölte, hogy az ukránok továbbra is blokkolják a Magyarország irányába történő kőolajszállítást, annak ellenére, hogy a Barátság kőolajvezeték „mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas” lenne a szállítások újraindítására, akár azonnal is.

A miniszter szerint a kijevi külügyminisztériumban egyértelműen közölték a magyar féllel: politikai okok miatt nem indítják újra a szállítást.

Állítása alapján az ukrán fél elismerte, hogy nincs fizikai vagy műszaki akadálya az olajáramlás helyreállításának.

A tárcavezető ezt úgy értelmezte, hogy Ukrajna nyomást próbál gyakorolni Magyarországra, és álláspontjának megváltoztatását kívánja elérni.

Szijjártó Péter: fegyvert és pénzt követelnek a kőolajért

A videóban elhangzottak szerint az ukrán fél fegyvert és pénzügyi támogatást várna el cserébe a szállítás újraindításáért.

A magyar kormány álláspontja azonban változatlan: nem küld fegyvereket Ukrajnába, és nem biztosít pénzügyi forrásokat egy reménytelen háborúba

– fogalmazott a miniszter.

Szijjártó kijelentette: Magyarország energiaellátását senki nem veszélyeztetheti, és Ukrajnának nincs joga beavatkozni a magyar belpolitikai folyamatokba vagy választásokba. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány megvédi az ország energiaellátását.

A külügyminiszter követelése egyértelmű: Ukrajna haladéktalanul indítsa újra a kőolajszállítást Magyarország felé, és nyissa meg a Barátság vezetéket.

Zelenszkij sorra kapja a diplomáciai pofonokat

Csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök is nyílt videóüzenetben és levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság vezetéket. A kormányfő szerint ez a lépés veszélyezteti a magyar energiabiztonságot, és szerinte az ukrán vezetés „magyarellenes politikát” folytat az ügyben amiatt, mert

Magyarország nem kíván részt venni az ukrán–orosz háborúban;

nem finanszírozza a konfliktust

és nem hajlandó többet fizetni az energiáért.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az olajvezeték leállása ellentétes Magyarország érdekeivel, és leszögezte, hogy az ukrán lépésnek szélesebb geopolitikai következményei is lesznek.