Szijjártó Péter: Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben – „bevallották, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást!”
Súlyos diplomáciai konfliktus bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután Kijevben berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét. Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból tartja zárva a Magyarország felé vezető kőolajszállítást, noha a Barátság kőolajvezeték műszakilag alkalmas lenne az azonnali újraindításra.
A Facebookon közzétett videójában Szijjártó Péter közölte, hogy az ukránok továbbra is blokkolják a Magyarország irányába történő kőolajszállítást, annak ellenére, hogy a Barátság kőolajvezeték „mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas” lenne a szállítások újraindítására, akár azonnal is.
A miniszter szerint a kijevi külügyminisztériumban egyértelműen közölték a magyar féllel: politikai okok miatt nem indítják újra a szállítást.
Állítása alapján az ukrán fél elismerte, hogy nincs fizikai vagy műszaki akadálya az olajáramlás helyreállításának.
A tárcavezető ezt úgy értelmezte, hogy Ukrajna nyomást próbál gyakorolni Magyarországra, és álláspontjának megváltoztatását kívánja elérni.
Szijjártó Péter: fegyvert és pénzt követelnek a kőolajért
A videóban elhangzottak szerint az ukrán fél fegyvert és pénzügyi támogatást várna el cserébe a szállítás újraindításáért.
A magyar kormány álláspontja azonban változatlan: nem küld fegyvereket Ukrajnába, és nem biztosít pénzügyi forrásokat egy reménytelen háborúba
– fogalmazott a miniszter.
Szijjártó kijelentette: Magyarország energiaellátását senki nem veszélyeztetheti, és Ukrajnának nincs joga beavatkozni a magyar belpolitikai folyamatokba vagy választásokba. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány megvédi az ország energiaellátását.
A külügyminiszter követelése egyértelmű: Ukrajna haladéktalanul indítsa újra a kőolajszállítást Magyarország felé, és nyissa meg a Barátság vezetéket.
Zelenszkij sorra kapja a diplomáciai pofonokat
Csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök is nyílt videóüzenetben és levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság vezetéket. A kormányfő szerint ez a lépés veszélyezteti a magyar energiabiztonságot, és szerinte az ukrán vezetés „magyarellenes politikát” folytat az ügyben amiatt, mert
- Magyarország nem kíván részt venni az ukrán–orosz háborúban;
- nem finanszírozza a konfliktust
- és nem hajlandó többet fizetni az energiáért.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az olajvezeték leállása ellentétes Magyarország érdekeivel, és leszögezte, hogy az ukrán lépésnek szélesebb geopolitikai következményei is lesznek.
Orbán Viktor így arra kérte Zelenszkijt, hogy változtasson a politikáján, tartózkodjon a magyar energiaellátást veszélyeztető intézkedésektől, és mutasson „több tiszteletet Magyarország iránt”.
Az uniós vezetők politikai kompromisszumot keresnek, hogy Orbán Viktor visszavonja az Ukrajnának szánt támogatások és szankciók vétóját anélkül, hogy jogi eljárás indulna Magyarország ellen. A háttérben egy, a Barátság kőolajvezetéken érkező olajszállítás újraindításáról szóló ígéret is szerepelhet.