Szijjártó Péter: Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben – „bevallották, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást!”

Újabb fordulatot vett az energiaügyi vita Magyarország és Ukrajna között. Szijjártó Péter szerint Kijev nyíltan elismerte, hogy nem műszaki, hanem politikai okból blokkolja a kőolajszállítást.
VG
2026.02.26, 14:33
Frissítve: 2026.02.26, 15:53

Súlyos diplomáciai konfliktus bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután Kijevben berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét. Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból tartja zárva a Magyarország felé vezető kőolajszállítást, noha a Barátság kőolajvezeték műszakilag alkalmas lenne az azonnali újraindításra. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter szerint újabb bizonyíték van arra, hogy Ukrajna politikai döntéssel tartja zárva a Barátság vezetéket / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Facebookon közzétett videójában Szijjártó Péter közölte, hogy az ukránok továbbra is blokkolják a Magyarország irányába történő kőolajszállítást, annak ellenére, hogy a Barátság kőolajvezeték „mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas” lenne a szállítások újraindítására, akár azonnal is.

A miniszter szerint a kijevi külügyminisztériumban egyértelműen közölték a magyar féllel: politikai okok miatt nem indítják újra a szállítást. 

Állítása alapján az ukrán fél elismerte, hogy nincs fizikai vagy műszaki akadálya az olajáramlás helyreállításának.

A tárcavezető ezt úgy értelmezte, hogy Ukrajna nyomást próbál gyakorolni Magyarországra, és álláspontjának megváltoztatását kívánja elérni.

Szijjártó Péter: fegyvert és pénzt követelnek a kőolajért

A videóban elhangzottak szerint az ukrán fél fegyvert és pénzügyi támogatást várna el cserébe a szállítás újraindításáért.

A magyar kormány álláspontja azonban változatlan: nem küld fegyvereket Ukrajnába, és nem biztosít pénzügyi forrásokat egy reménytelen háborúba

– fogalmazott a miniszter.

Szijjártó kijelentette: Magyarország energiaellátását senki nem veszélyeztetheti, és Ukrajnának nincs joga beavatkozni a magyar belpolitikai folyamatokba vagy választásokba. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány megvédi az ország energiaellátását.

A külügyminiszter követelése egyértelmű: Ukrajna haladéktalanul indítsa újra a kőolajszállítást Magyarország felé, és nyissa meg a Barátság vezetéket.

Zelenszkij sorra kapja a diplomáciai pofonokat

Csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök is nyílt videóüzenetben és levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság vezetéket. A kormányfő szerint ez a lépés veszélyezteti a magyar energiabiztonságot, és szerinte az ukrán vezetés „magyarellenes politikát” folytat az ügyben amiatt, mert

  • Magyarország nem kíván részt venni az ukrán–orosz háborúban;
  • nem finanszírozza a konfliktust
  • és nem hajlandó többet fizetni az energiáért.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az olajvezeték leállása ellentétes Magyarország érdekeivel, és leszögezte, hogy az ukrán lépésnek szélesebb geopolitikai következményei is lesznek.

Orbán Viktor így arra kérte Zelenszkijt, hogy változtasson a politikáján, tartózkodjon a magyar energiaellátást veszélyeztető intézkedésektől, és mutasson „több tiszteletet Magyarország iránt”.

Leteszi a fegyvert az EU, Orbán Viktor erősebbet ütött: "Magyarország visszakapja az átkozott Barátság vezetéket" - Ukrajna áprilisig kifogy a pénzből, kell neki a 90 milliárd euró

Az uniós vezetők politikai kompromisszumot keresnek, hogy Orbán Viktor visszavonja az Ukrajnának szánt támogatások és szankciók vétóját anélkül, hogy jogi eljárás indulna Magyarország ellen. A háttérben egy, a Barátság kőolajvezetéken érkező olajszállítás újraindításáról szóló ígéret is szerepelhet.

 

Energiaválság

