Vállalhatatlan hangnemben, alpári stílusban szóltak be Orbán Viktornak - „Tudják mit? Nem lesz olaj!”
Egészen elképesztő, vállalhatatlan stílusban szólt be a magyar miniszterelnöknek egy ukrán politológus a Barátság kőolajvezeték leállításának vonatkozásában, ami a magyar kormány álláspontja szerint egyértelműen az ukránok hibájából nem szolgálja ki energiahordozóval hazánkat. Borisz Tizenhauzen elfogadhatatlan módon sértegette Orbán Viktort.
„Amint elzárták neki az olajcsapot, rögtön sivalkodni és rángatózni kezdett, mint egy gumira kötött medúza. Tudják, mit? Nem lesz olaj.”
A politológus lényegében közölte, hogy nem lesz orosz olaj Magyarországnak, és abban reménykedik, hogy a jelenlegi magyar kormány elveszti az áprilisi választást.
Orbán Viktor: Zelenszkij, azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!
Orbán Viktor csütörtökön reggel nyílt videóban üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában arra szólította fel az ukrán vezetőt, hogy ne veszélyeztesse a magyar energiabiztonságot, és hagyjon fel a magyarellenes politikájával.
Orbán Viktor szerint az ukrán elnök lépései a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítja, hogy változtasson magyarellenes politikáján. Szerinte: „Mi, magyarok nem tehetünk arról, hogy Ukrajna nehéz helyzetbe került.”
„Nem akarunk részt venni a háborúban, nem akarjuk finanszírozni a harcokat, és nem akarunk többet fizetni az energiáért sem. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! Több tiszteletet Magyarországnak!” – zárta sorait a kormányfő.