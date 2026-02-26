Vállalhatatlan hangnemben, alpári stílusban szóltak be Orbán Viktornak - „Tudják mit? Nem lesz olaj!”

Egészen elképesztő, vállalhatatlan stílusban szólt be a magyar miniszterelnöknek egy ukrán politológus a Barátság kőolajvezeték leállításának vonatkozásában, ami a magyar kormány álláspontja szerint egyértelműen az ukránok hibájából nem szolgálja ki energiahordozóval hazánkat. Borisz Tizenhauzen elfogadhatatlan módon sértegette Orbán Viktort.

Dunai csigának nevezte Orbán Viktort Borisz Tizenhauzen / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

„Amint elzárták neki az olajcsapot, rögtön sivalkodni és rángatózni kezdett, mint egy gumira kötött medúza. Tudják, mit? Nem lesz olaj.”

A politológus lényegében közölte, hogy nem lesz orosz olaj Magyarországnak, és abban reménykedik, hogy a jelenlegi magyar kormány elveszti az áprilisi választást.

Orbán Viktor: Zelenszkij, azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!

Orbán Viktor csütörtökön reggel nyílt videóban üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában arra szólította fel az ukrán vezetőt, hogy ne veszélyeztesse a magyar energiabiztonságot, és hagyjon fel a magyarellenes politikájával.

Orbán Viktor szerint az ukrán elnök lépései a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítja, hogy változtasson magyarellenes politikáján. Szerinte: „Mi, magyarok nem tehetünk arról, hogy Ukrajna nehéz helyzetbe került.”

„Nem akarunk részt venni a háborúban, nem akarjuk finanszírozni a harcokat, és nem akarunk többet fizetni az energiáért sem. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! Több tiszteletet Magyarországnak!” – zárta sorait a kormányfő.