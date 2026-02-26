Deviza
Vállalhatatlan hangnemben, alpári stílusban szóltak be Orbán Viktornak - „Tudják mit? Nem lesz olaj!”

A Barátság kőolajvezeték körüli vita tovább folytatódik. Egy ukrán politológus vállalhatatlan hangnemben sértegette Orbán Viktor miniszterelnököt.
VG
2026.02.26, 15:48
Frissítve: 2026.02.26, 16:42

Egészen elképesztő, vállalhatatlan stílusban szólt be a magyar miniszterelnöknek egy ukrán politológus a Barátság kőolajvezeték leállításának vonatkozásában, ami a magyar kormány álláspontja szerint egyértelműen az ukránok hibájából nem szolgálja ki energiahordozóval hazánkat. Borisz Tizenhauzen elfogadhatatlan módon sértegette Orbán Viktort. 

ORBÁN Viktor
Dunai csigának nevezte Orbán Viktort Borisz Tizenhauzen / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

„Amint elzárták neki az olajcsapot, rögtön sivalkodni és rángatózni kezdett, mint egy gumira kötött medúza. Tudják, mit? Nem lesz olaj.” 

A politológus lényegében közölte, hogy nem lesz orosz olaj Magyarországnak, és abban reménykedik, hogy a jelenlegi magyar kormány elveszti az áprilisi választást.

Orbán Viktor: Zelenszkij, azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!

Orbán Viktor csütörtökön reggel nyílt videóban üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában arra szólította fel az ukrán vezetőt, hogy ne veszélyeztesse a magyar energiabiztonságot, és hagyjon fel a magyarellenes politikájával.

Orbán Viktor szerint az ukrán elnök lépései a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítja, hogy változtasson magyarellenes politikáján. Szerinte: „Mi, magyarok nem tehetünk arról, hogy Ukrajna nehéz helyzetbe került.”

„Nem akarunk részt venni a háborúban, nem akarjuk finanszírozni a harcokat, és nem akarunk többet fizetni az energiáért sem. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! Több tiszteletet Magyarországnak!” – zárta sorait a kormányfő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
