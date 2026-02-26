Újabb milliárdokat ad a kormány: ha ezt az eszközt felszerelik, jelentősen csökkenhetnek a rezsiterhek

A keretösszeg 4,1 milliárd forintos megemelésének köszönhetően ismét jelentkezhetnek a társasházak és lakásszövetkezetek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogató kiírásra – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Újra megnyitják a pénzcsapokat a támogatáshoz

Az eredetileg ötmilliárd forintos forrásmennyiség kimerülése miatt a lehetőséget tavaly novemberben fel kellett függeszteni. A keretemelés jóvoltából a pályázatot csütörtökön 10 órától újra megnyitják. Az első körben több mint 900 társasház jelezte együttesen 7,6 milliárd forintos támogatási igényét, kétharmaduk számára már megítélték az állami hozzájárulást.

A korábban kimaradtaknak csak abban az esetben kell előző pályázatukat visszavonniuk és módosítva ismét benyújtaniuk, ha a tervezett beruházás paraméterei megváltoztak

– hívta fel a figyelmet a minisztérium.

A bevont többletforrás lehetővé teszi újonnan csatlakozók bekapcsolódását is. A radiátorra szerelt költségmegosztók az épület teljes fűtési költségét a hőleadás alapján arányosan osztják szét a lakók között. Az új megoldás az alapterület- vagy légköbméter-alapú felosztáshoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé. A támogatott fejlesztések tudatosabb energiafelhasználáshoz segíthetik a távfűtött otthonban élőket, akik a pontosabb adatok ismeretében csökkenthetik rezsiterheiket – írta az EM.

Kapkodják a fejüket a magyar kisvállalkozók, minden irányból állami milliárdok érkeznek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az állami gazdaságfejlesztési programok az idei év elején több területen is erősítést kaptak: a vállalati e-autó-támogatás keretének emelése, az innovációs pályázatok felpörgetése és a kkv-k kapacitásbővítésének ösztönzése egyaránt azt jelzi, hogy a kormány a zöldátállást, a technológiai megújulást és a foglalkoztatás bővítését is támogatja.

A friss adatok szerint több ezer vállalkozás jutott már forráshoz.

Több mint hatezer nyertes az e-autó-programban

Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint már több mint hatezer pályázó kapott támogatást a vállalati e-autó-programban. A nyerteseknek eddig több mint 26 milliárd forintot fizettek ki, amelyből több mint 6700 elektromos személyautót, teherautót és kisbuszt vásároltak. Az egy járműre jutó átlagos támogatás 3,9 millió forint volt.

A konstrukcióban a támogatás legfeljebb 25 millió forintos vételárig igényelhető, autónként 2,5–4 millió forint közötti összegben. A keretösszeget február elején 45 milliárd forintra emelték, a pályázat április közepéig érhető el, és akár tízezer klímabarát jármű beszerzését is segítheti.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a forgalomba helyezési adatok alapján 2025 rekordév lett az elektromos járművek terjedésében: 31 ezer tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, számuk decemberre meghaladta a százezret. Ez két év alatt duplázódás, 2020 elejéhez képest tizenháromszoros növekedés. A kormány célja, hogy 2030-ra a közlekedésben a megújuló energia aránya elérje a 25 százalékot. Korábban a Világgazdaságnak nyilatkozva Lantos Csaba energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy