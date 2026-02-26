Deviza
Demján Sándor Program
támogatás
vállalkozás

Még 200 milliárdot hozzádob a kormány a Demján Sándor Programban, márciusban indul a kérelmek befogadása

Újabb 200 milliárd forinttal növeli a kormány az EXIM Magyarország Demján Sándor Programban elérhető finanszírozási termékeinek keretösszegét, amely így összesen 900 milliárd forintra bővül. A keretemelés célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások kedvező feltételek mellett juthassanak fejlesztéseiket és működésüket támogató forrásokhoz a jelenlegi piaci környezetben is, ezzel erősítve versenyképességüket, valamint exportpiaci jelenlétüket.
Csókási Annamária
2026.02.26, 15:35
Frissítve: 2026.02.26, 17:08

Az újabb keretemelést a vállalkozások finanszírozási igényei és a jelenlegi piaci környezet indokolják, amelyben korlátozottan érhetők el kedvező feltételű finanszírozási lehetőségek – közölte az EXIM Magyarország, a hazai vállalkozások bankja. 

bank keret
 200 milliárd forintos keretbővítésből 100 milliárd forint kifejezetten a forgóeszközök finanszírozására irányul / Fotó: Pru Studio / Shutterstock

A forgóeszköztervek megvalósítása esetében a vállalkozások legfeljebb egymilliárd forint összegű pénzügyi forrást igényelhetnek. A lízinghitelek finanszírozási kerete további 40 milliárd forinttal emelkedik, míg a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete összesen 60 milliárd forinttal bővül. 

A termékekre a kérelembefogadás március 16-tól indul – közölte az EXIM Bank.

„A Demján Sándor Program EXIM-es termékeire az indulás óta 2863 darab igény érkezett be és eddig összesen 778 vállalkozás számára tudtunk támogatást nyújtani. Ez nagyon fontos visszajelzés számunkra és egyértelműen mutatja, hogy a hazai vállalkozások számára valódi értéket jelentenek a kedvező feltételekkel elérhető forrásaink. A keret bővítésével a célunk, hogy a hazai kis- és középvállalkozások minél szélesebb köre férjen hozzá kedvező kamatozású finanszírozási lehetőségekhez, ezzel elősegítve méretük növekedését, valamint versenyképességük és exportteljesítményük erősítését” – nyilatkozta dr. Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

Egy éve óriási siker a Demján Sándor Program

A program tavalyi indulása óta az EXIM Magyarország összesen 655 milliárd forint értékben fogadott be finanszírozási kérelmeket. Az igénylések ágazati megoszlása alapján a termékpaletta a vállalati igények széles körét fedi le. A befogadott hitelvolumen 26 százaléka a feldolgozóiparhoz, 24 százaléka az ingatlanfejlesztés és építőipar területéhez, míg 18 százaléka a kereskedelemhez kapcsolódik. A befogadott kérelmek összege 50 százalékban forint-, 50 százalékban euróalapú konstrukcióra érkezett.

Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv részeként megvalósuló Demján Sándor Program hatékonyan járul hozzá a magyar gazdaság dinamizálásához, a vállalkozások beruházási aktivitásának fenntartásához, valamint az exportképesség erősítéséhez.

Az EXIM Magyarország Demján Sándor Programban meghirdetett termékei 2025. január 6-án indultak, négy finanszírozási konstrukcióval és 350 milliárd forintos kezdő keretösszeggel. 

Szétszedik az új támogatást a vállalkozások, mindenki a pénzeső alá állna: a keret több mint kétszeresére érkezett igény

A keretösszeget nem először bővítették 

A finanszírozási lehetőségek köre 2025 tavaszán tovább bővült. Március elején elindult a Jövő Exportőrei Lízing konstrukció, majd májusban a Jövő Exportőrei Befektetési Hitel és a Jövő Exportőrei Forgóeszközhitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára. 

Az új konstrukciók bevezetésével a program teljes keretösszege 600 milliárd forintra emelkedett. 

A forgóeszközhitel iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, a konstrukció 250 milliárd forintos kerete néhány nap alatt teljes egészében lekötésre került. 2025 novemberében – a vállalkozások részéről jelentkező jelentős finanszírozási igényekre reagálva – a kormány döntése alapján további 100 milliárd forinttal 700 milliárd forintra emelkedett a program keretösszege.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar kormány 200 milliárd forinttal megemeli a Demján Sándor Program keretében elérhető exportösztönző hitelkeretet – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. A döntés értelmében az EXIM-konstrukciók teljes összege 700 milliárd forintról 900 milliárd forintra nőtt, ami a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeit bővíti egy bizonytalan nemzetközi gazdasági környezetben.

