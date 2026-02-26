A Novartis nagyot lép: több mint húszmilliárd dollárból épít gigagyárat, a rákgyógyítást forradalmasító készítményt gyártanak majd

A dentoni 23 milliárd dollár értékű beruházás a tervek szerint 2028-ban indul, a termelés pedig 2029-ben kezdődhet meg – számol be a Fierce Pharma nevű gyógyszeripari szakportál.

Friss: gyógyszeripari gigaberuházás indul / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A vállalat Amerikában már négy radioligand-terápiára (RLT) specializálódott gyárat létesített, melyek New Jersey, Indiana, Kalifornia és Florida államban működnek. A texasi létesítmény az ötödik lesz a sorban. A döntés Donald Trump elnök vámrendelkezéseinek hatására született, mivel multinacionális gyógyszeripari szereplők egy csoportja a sarcok megkerülése miatt beruházásokba kezdett.

Áttörés a rák elleni harcban

A radioligand- egy olyan forradalmi izotópterápia, amely radioaktív izotóppal jelölt molekulákkal (ligandum) eliminálja a daganatsejteket, miközben az egészséges szöveteket nem roncsolja.

Az eljáráshoz a lutécium-177 nevű izotópot használják, melyből a Novartis két RLT-készítményt állít elő, és az alábbi neveken kerülnek forgalomba:

Lutathera: neuroendokrin tumorok kezeléséhez

Pluvicto: prosztatarák kezeléséhez

Lakatos Péter, a Semmelweis Egyetem endokrinológus szakorvosa korábban így nyilatkozott:

Szakmai berkekben sokáig azt hitték, hogy a hetven éve használt módszer el fog tűnni az orvostudományból, de most új lendületet kapott.

A szakértő arról is beszélt, hogy kezelés azokon a betegen segíthet, akiknél a hormonális kezelés, a kemoterápia, illetve egyéb biológiai terápia nem volt hatékony.

A kezelés során képalkotó vizsgálat (PET-CT) segítségével azonosítják a daganat felszíni fehérjéit, majd a terápiás izotópot tartalmazó ligandumot a szervezetbe juttatják, ami célzottan a ráksejtekre tapadva közelről sugározza el azokat.

Nyirády Péter, a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának dékánja is bizakodó az eredményeket illetően, ám hozzáteszi:

Az új terápia nem lesz mindenkinél hatékony.

Vasant Narasimhan, a Novartis ügyvezető igazgatója videóban magyarázza el az RLT működését:

Novartis-részvények nyomott áron

A Sandoz Family Foundation egyik leányvállalata, az Emasan AG részvényértékesítésbe kezdett, melynek keretén belül 26,5 millió Novartis-részvényt kínál eladásra. A vállalat az eladásokból 3 milliárd dolláros bevételre számít.

A Novartis 1996-ban jött létre a Ciba-Geigy és a Sandoz összeolvadásával.