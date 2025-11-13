Búcsú a zöldálmoktól: mégsem ér véget az olajkorszak

Nagyot változott a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) álláspontja a globális kőolajkereslet várható alakulásáról, így a szervezet már nem számít az olajfogyasztás közelgő tetőzésére, sőt úgy véli, az évszázad közepéig a jelenlegi napi 100 millió hordóról akár napi 113 millió hordóra is nőhet az emberiség szomja az olaj iránt. Az OPEC úgy véli, hogy a pálfordulás azt jelenti, hogy az IEA-előrejelzés most találkozik a valósággal.

Messze még az olajkereslet tetőzése, ezt már mindenki elismeri / Fotó: Alexey Bakharev / Shutterstock

Nincs esély az olajkereslet tetőzésére

A jelenlegi politika folytatása mellett a nemzetközi szervezet már úgy látja, hogy nincs szó sem az olajkereslet csökkenéséről, sem a stagnálásáról, az évszázad közepéig folytatódhat a fogyasztás növekedése. Ez nagy változás, de nem az első az IEA részéről, mely nem is olyan rég még az olajfogyasztás lecsengését jósolta, hiszen már szeptemberben jelezte, hogy dollármilliárdokat kell befektetni új kőolaj- és földgázkészletek feltárásába és kitermelésébe.

Az Origo összefoglalója szerint az IEA előrejelzése összhangban van a nagy olajvállalatok jövőképével is, a BP például szeptemberben vonta vissza azon álláspontját, hogy az olajkereslet akár már idén tetőzhet.

A trendfordulóról szóló jelzés egy olyan időszakban érkezik, amikor a washingtoni kormányzat azon dolgozik, hogy felpörgesse a fosszilis energiahordozók kitermelését.

Sok múlik azon, zöldül-e a közlekedés Kínán és Európán kívül is

„A jövőbeli olajkereslet egyik fő meghatározója a közlekedési szektor villamosítása” – mondta Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója az ügynökség párizsi központjából adott telefoninterjúban, aki szerint a forgatókönyv pontos lefutása a tényleges kormányzati politikáktól függ.

Miközben főként Kínában, de egyre inkább az Európai Unió területén is viszonylag gyors az elektromos autók terjedése, más országokban a folyamat lassul, noha a mobilitás iránti igény növekszik.

Mivel ezen csak erős politikai támogatással lehet változtatni, annak hiányában maradnak a robbanómotoros autók.

Az olajkereslet így az IEA szerint a feltörekvő piacokon és a fejlődő gazdaságokban, a közúti közlekedésben, a petrolkémiai alapanyagokban és a légi közlekedésben nőhet. A szervezet szerint a a szél- és napenergia felhasználásának növekedése lassabb ütemű lesz, ami a földgáz növekvő felhasználását vetíti előre. Ugyanakkor a napenergia térnyerését az IEA korábban sorozatosan alulbecsülte.