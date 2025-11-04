Megtört a trend: nem nőtt a benzinfogyasztás az aranyhét alatt Kínában – elektromos autók millióival kelt útra a lakosság

Az elektromos járművek terjedésének és a töltőoszlopok tömeges telepítésének köszönhetően idén sok év után először nem ugrott meg a benzinfogyasztás az aranyhét alatt Kínában.

Kína: brutális mennyiségű töltőpontot telepítettek / Fotó: Florence Lo / Reuters

A nagy nemzeti ünnepen ugyanis milliók kelnek útra. Erre jó példa Tianyu Jiang, aki az aranyhéten egy 2000 km-es utat tett meg, először vezetve elektromos járművével a délnyugat-szecsuáni medencéből Pekingbe. A Reutersnek az út után elégedetten nyilatkozott:

Régebben a benzines autókban bíztam. Eszem ágában sem volt elektromos autóval ilyen hosszú útra indulni. A helyzet viszont megváltozott, most már nem tűnik problémásnak ilyen nagy utat megtenni elektromos autóval.

Milliók váltanak

Jiang azon több tízmillió kínai közé tartozik, akik egyre inkább elektromos járművekre váltanak, és akiknek hasznára vált a kibővített töltőinfrastruktúra, amely megfordította az eddigi trendet: sok év óta először nem nőtt a benzinfogyasztás az aranyhéten.

A kínai Sublime China Information (SCI) tanácsadó cég adatai szerint Kína benzinkereslete messze nem érte el a csúcsot, októberben 9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, 12,5 millió tonnára, miközben az átlagos napi fogyasztás nagyjából stagnált szeptemberrel összevetve.

A csökkenő ünnepi keresletből akár hosszabb távú trendek is kirajzolódhatnak, a kínai üzemanyag-fogyasztás tartósan is csökkenhet, ugyanis az elektromos autók terjedése töretlen.

Ha tömegek látják be, hogy a jól kiépített infrastruktúra segítségével immár a hosszabb utakra is alkalmasak az elektromos autók, akkor a fosszilis üzemanyag-fogyasztás visszaesése tovább gyorsulhat Kínában, ami – az ország méretéből adódóan – akár a globális olajkeresleten is nyomot hagyhat.

A világ legnagyobb nyersolaj-importőrének benzinfogyasztása 2023-ban érte el a csúcspontját, és a Sinopec állami olajtársaság kutatóegysége arra számít, hogy a kereslet idén több mint 4 százalékkal csökken 2024-hez képest.

Az év első kilenc hónapjában az elektromos és hibrid járművek tették ki az újautó-eladások közel felét Kínában,

a közlekedési minisztérium szerint a nyolcnapos ünnep alatti 63,5 millió autós utazás ötöde elektromos vagy hibrid járművel történt.



Kilőtt viszont az áramfogyasztás: a töltőállomások napi áramfogyasztása, ami az elektromos járművek használatát jelzi, 46 százalékkal nőtt az idei aranyhéten a 2024-es évhez képest.

Az elektromos járművek elterjedését bizonyára segítette, hogy Kínában szeptember végére a töltőpontok száma elérte a 18 milliót, ami egy év alatt csaknem 55 százalékos növekedést takar.

Csúcsforgalmi időszakokban mind a töltés, mind a tankolás várakozással jár az autópályák mentén. Érdemes inkább lehajtani, mert 10 kilométeren belül biztosan lehet töltőoszlopot találni

– zárta szavait Jiang.