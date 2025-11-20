Rejtély Hirosimában: pusztulnak a tenyésztett osztrigák, ebből nagy baj lehet

Japán mezőgazdasági minisztériuma, valamint a prefektúra tisztségviselői azt közölték, hogy a Nyugat-Japánban található prefektúrában, a Higashihiroshimában és Kure-ben október óta betakarított osztrigák 80-90 százaléka idő előtt elpusztult – írja az Origo. Norikazu Suzuki mezőgazdasági miniszter személyesen keresett fel egy higashihirosimai osztrigafarmot, hogy stábjával együtt közvetlenül tájékozódjon a helyzetről. Ezt követően vizsgálatot jelentett be az osztrigapusztulás okainak feltárására, és közölte azt is, hogy a kormány a helyi önkormányzattal együttműködve támogatást nyújt az osztrigatenyésztőknek.

Pusztul az osztriga, már a hirosimai prefektúra termésének java odavan / Fotó: Unsplash (képünk illusztráció)

Osztriga: fontos csemege, és gazdálkodók anyagi stabilitása múlik rajta

A rejtélyes osztrigapusztulásnak komoly gazdasági következményei lehetnek Japán számára, túl azon, hogy a tenyésztőknek most vélhetően azonnal pénzügyi támogatást kell nyújtania a kormányzatnak. Az osztriga ugyanis japán egyik fontos élelmiszeripari cikke, mely nem okvetlenül a mennyisége, hanem minősége, a gasztronómiában betöltött szerepe miatt értékes.

Japán 2023-as osztrigatermelésének mintegy 60 százalékát, nagyjából 89 000 tonnát, a most a figyelem középpontjába kerülő Hirosima prefektúra adta.

A mezőgazdasági minisztérium szerint Hirosimával szomszédos Okajama prefektúrából, valamint a keletre fekvő Hjógo prefektúra egyes részeiről is kaptak jelentéseket rejtélyes osztrigapusztulásról. Mindhárom prefektúra a Szeto-beltengerrel határos (a Szeto-beltenger az a vízterület, amely Japán négy nagy főszigetéből hármat elválaszt egymástól).

Más tudósítások szerint nemcsak az osztrigaipart, hanem a kagylótermesztést is sújtja a rejtélyes pusztulás.

