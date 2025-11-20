Hatalmas bökkenő adódott a szénerőművekkel Ázsiában, ezzel nem számoltak a klímavédők

A szél- és napenergia gyors terjedése ellenére Ázsia még akár évtizedekig használja a szenet, méghozzá egyre nagyobb mennyiségben. Ez a legszennyezőbb fosszilis energiaforrás, de a szénerőművek szerződései hosszú távra szólnak, ami lassítja a zöldátállást.

Hiába a megújulók gyors fejlesztése, a szénerőművek még sokáig működni fognak Ázsiában / Fotó: NurPhoto via AFP

A kontinens olyan jelentős gazdaságai függenek egyre inkább a széntüzelésű erőművektől, mint Indonézia és Vietnám , és tavaly rekordszintre ugrott az ilyen létesítmények teljesítménye, nem csupán Ázsiában, hanem globálisan is. Ez számottevő akadályt jelent a klímaváltozás elleni harcban, és a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a fejlett országok is

egyre kevésbé támogatják a feltörekvők zöldprojektjeit.

Indonéziának például 2022-ben húszmilliárd dollárt ígértek a donorok, amelyből 2030-ig 6,7 gigawatt széntüzelésű erőmű-kapacitást terveztek leállítani, ami a teljesnek a 13,5 százaléka, de húzódik a pénz kifizetése.

A Szövetség a Szén Kiváltására (Powering Past Coal Alliance – PPCA) nevű kezdeményezés adatai szerint a Délkelet-Ázsiában működő széntüzeléses erőművek 50-100 százaléka rendelkezik átlagosan 9–18 éves szerződéssel a termelésre. Hasonló a helyzet Indiában és Kínában is, utóbbiban annak ellenére, hogy a szél- és napenergia-termelő kapacitása már meghaladja a hőerőművekét.

Ázsia függ a széntől / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Ezen szerződések közül sok nem igazán felel meg a modern, megújuló energiaforrásokkal integrált hálózat igényeinek” – mondta Julia Skorupska, a PPCA titkárságának vezetője a Reutersnek a brazíliai COP30 klímakonferencia alkalmából.

Politikailag és gazdaságilag is rizikós a szénerőművek leállítása

Az Ember energiaipari kutatóintézet adatai szerint Délkelet-Ázsia szénfüggősége az elmúlt évtizedben az éves villamosenergia-termelés 35 százalékáról körülbelül 45 százalékra nőtt, miközben a globális részesedése 39-ről 34 százalék körülire csökkent.

A tiszta energia elterjedése a régióban szintén elmaradt a világátlagtól,

az éves villamosenergia-termelés 26 százalékát teszi ki, szemben a globális 41 százalékkal.

A hosszú távú szerződések stabil jövedelmet garantálnak a szénerőművek tulajdonosainak, és stabil munkahelyeket az alkalmazottaknak, ami iparági illetékesek szerint politikailag és gazdaságilag sem teszi vonzóvá a korai leállításukat. Ráadásul a megállapodás felmondása pénzbeli büntetéssel is jár.