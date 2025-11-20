Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,671.44 -0.83% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,032 -2.24% OTP32,360 0% RICHTER9,620 -0.73% OPUS485 -2.47% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.21 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,288.99 -1.47% BUX106,671.44 -0.83% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,032 -2.24% OTP32,360 0% RICHTER9,620 -0.73% OPUS485 -2.47% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.21 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,288.99 -1.47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiatermelés
fosszilis energiahordozó
klímaváltozás

Hatalmas bökkenő adódott a szénerőművekkel Ázsiában, ezzel nem számoltak a klímavédők

Hosszú távú szerződések biztosítják a működést. A szénerőművek egyre nagyobb szerepet játszanak a megújulók mellett Ázsiában.
M. Cs.
2025.11.20., 13:39

A szél- és napenergia gyors terjedése ellenére Ázsia még akár évtizedekig használja a szenet, méghozzá egyre nagyobb mennyiségben. Ez a legszennyezőbb fosszilis energiaforrás, de a szénerőművek szerződései hosszú távra szólnak, ami lassítja a zöldátállást.

szénerőművek
Hiába a megújulók gyors fejlesztése, a szénerőművek még sokáig működni fognak Ázsiában / Fotó: NurPhoto via AFP

A kontinens olyan jelentős gazdaságai függenek egyre inkább a széntüzelésű erőművektől, mint Indonézia és Vietnám , és tavaly rekordszintre ugrott az ilyen létesítmények teljesítménye, nem csupán Ázsiában, hanem globálisan is. Ez számottevő akadályt jelent a klímaváltozás elleni harcban, és a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a fejlett országok is 

egyre kevésbé támogatják a feltörekvők zöldprojektjeit.

Indonéziának például 2022-ben húszmilliárd dollárt ígértek a donorok, amelyből 2030-ig 6,7 gigawatt széntüzelésű erőmű-kapacitást terveztek leállítani, ami a teljesnek a 13,5 százaléka, de húzódik a pénz kifizetése.

A Szövetség a Szén Kiváltására (Powering Past Coal Alliance – PPCA) nevű kezdeményezés adatai szerint a Délkelet-Ázsiában működő széntüzeléses erőművek 50-100 százaléka rendelkezik átlagosan 9–18 éves szerződéssel a termelésre. Hasonló a helyzet Indiában és Kínában is, utóbbiban annak ellenére, hogy  a szél- és napenergia-termelő kapacitása már meghaladja a hőerőművekét.

BANGLADESH - AERIAL VIEW OF COAL LOADED IN AMIN BAZAR - NAGARPUR ZAMINDAR BARI
Ázsia függ a széntől / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Ezen szerződések közül sok nem igazán felel meg a modern, megújuló energiaforrásokkal integrált hálózat igényeinek” – mondta Julia Skorupska, a PPCA titkárságának vezetője a Reutersnek a brazíliai COP30 klímakonferencia alkalmából.

Politikailag és gazdaságilag is rizikós a szénerőművek leállítása

Az Ember energiaipari kutatóintézet adatai szerint Délkelet-Ázsia szénfüggősége az elmúlt évtizedben az éves villamosenergia-termelés 35 százalékáról körülbelül 45 százalékra nőtt, miközben a globális részesedése 39-ről 34 százalék körülire csökkent.

A tiszta energia elterjedése a régióban szintén elmaradt a világátlagtól,

az éves villamosenergia-termelés 26 százalékát teszi ki, szemben a globális 41 százalékkal.

A hosszú távú szerződések stabil jövedelmet garantálnak a szénerőművek tulajdonosainak, és stabil munkahelyeket az alkalmazottaknak, ami iparági illetékesek szerint politikailag és gazdaságilag sem teszi vonzóvá a korai leállításukat. Ráadásul a megállapodás felmondása pénzbeli büntetéssel is jár.

Korlátozzák a megújulókat

Kínában annak ellenére változatlanul magas a szén iránti igény, hogy a világ második legnagyobb gazdaságának szén-dioxid-kibocsátása már tavaly is csökkent, és ez várható az idén is. A szén- és földgáztüzelésű erőművek termelése viszont októberben éves szinten 7,3 százalékkal nőtt.

Huaneng Huaiyin Power Plant at work in Huai 'an
A hosszú távú szerződések garantálják a szénerőművek működését / Fotó: NurPhoto via AFP

Lauri Myllyvirta, a helsinki Energia- és Tisztalevegő-kutatóközpont (Centre for Research on Energy and Clean Air) vezető elemzője szerint félő, hogy ugyanaz történik majd, mint tavaly, amikor a hálózatüzemeltetők túl sok szénenergiát kötöttek le hosszú távú szerződések keretében, és úgy döntöttek, hogy 

korlátozzák a nap- és szélenergiát.

A megújuló energia fokozott korlátozásáról számoltak be idén az ázsiai csendes-óceáni térség főbb gazdaságai, köztük 

  • Japán, 
  • Ausztrália 
  • és India is.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

Az építési és közlekedési miniszter szerint jó üzletet kötöttek a Stadlerrel. Lázár János közölte, hogy a magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében.
9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu