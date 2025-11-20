Hatalmas bökkenő adódott a szénerőművekkel Ázsiában, ezzel nem számoltak a klímavédők
A szél- és napenergia gyors terjedése ellenére Ázsia még akár évtizedekig használja a szenet, méghozzá egyre nagyobb mennyiségben. Ez a legszennyezőbb fosszilis energiaforrás, de a szénerőművek szerződései hosszú távra szólnak, ami lassítja a zöldátállást.
A kontinens olyan jelentős gazdaságai függenek egyre inkább a széntüzelésű erőművektől, mint Indonézia és Vietnám , és tavaly rekordszintre ugrott az ilyen létesítmények teljesítménye, nem csupán Ázsiában, hanem globálisan is. Ez számottevő akadályt jelent a klímaváltozás elleni harcban, és a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a fejlett országok is
egyre kevésbé támogatják a feltörekvők zöldprojektjeit.
Indonéziának például 2022-ben húszmilliárd dollárt ígértek a donorok, amelyből 2030-ig 6,7 gigawatt széntüzelésű erőmű-kapacitást terveztek leállítani, ami a teljesnek a 13,5 százaléka, de húzódik a pénz kifizetése.
A Szövetség a Szén Kiváltására (Powering Past Coal Alliance – PPCA) nevű kezdeményezés adatai szerint a Délkelet-Ázsiában működő széntüzeléses erőművek 50-100 százaléka rendelkezik átlagosan 9–18 éves szerződéssel a termelésre. Hasonló a helyzet Indiában és Kínában is, utóbbiban annak ellenére, hogy a szél- és napenergia-termelő kapacitása már meghaladja a hőerőművekét.
„Ezen szerződések közül sok nem igazán felel meg a modern, megújuló energiaforrásokkal integrált hálózat igényeinek” – mondta Julia Skorupska, a PPCA titkárságának vezetője a Reutersnek a brazíliai COP30 klímakonferencia alkalmából.
Politikailag és gazdaságilag is rizikós a szénerőművek leállítása
Az Ember energiaipari kutatóintézet adatai szerint Délkelet-Ázsia szénfüggősége az elmúlt évtizedben az éves villamosenergia-termelés 35 százalékáról körülbelül 45 százalékra nőtt, miközben a globális részesedése 39-ről 34 százalék körülire csökkent.
A tiszta energia elterjedése a régióban szintén elmaradt a világátlagtól,
az éves villamosenergia-termelés 26 százalékát teszi ki, szemben a globális 41 százalékkal.
A hosszú távú szerződések stabil jövedelmet garantálnak a szénerőművek tulajdonosainak, és stabil munkahelyeket az alkalmazottaknak, ami iparági illetékesek szerint politikailag és gazdaságilag sem teszi vonzóvá a korai leállításukat. Ráadásul a megállapodás felmondása pénzbeli büntetéssel is jár.
Korlátozzák a megújulókat
Kínában annak ellenére változatlanul magas a szén iránti igény, hogy a világ második legnagyobb gazdaságának szén-dioxid-kibocsátása már tavaly is csökkent, és ez várható az idén is. A szén- és földgáztüzelésű erőművek termelése viszont októberben éves szinten 7,3 százalékkal nőtt.
Lauri Myllyvirta, a helsinki Energia- és Tisztalevegő-kutatóközpont (Centre for Research on Energy and Clean Air) vezető elemzője szerint félő, hogy ugyanaz történik majd, mint tavaly, amikor a hálózatüzemeltetők túl sok szénenergiát kötöttek le hosszú távú szerződések keretében, és úgy döntöttek, hogy
korlátozzák a nap- és szélenergiát.
A megújuló energia fokozott korlátozásáról számoltak be idén az ázsiai csendes-óceáni térség főbb gazdaságai, köztük
- Japán,
- Ausztrália
- és India is.