Defenzívában a Shein, inkább elébe mentek annak, hogy még nagyobb legyen a botrány

Az online kiskereskedelmi óriás, a Shein bejelentette, hogy globális érvényű, átfogó tiltást jelentett be platformján a szexbabák árusítására. Ez néhány nappal azt követően történt, hogy a francia fogyasztóvédelmi hatóság feljelentést tett az ügyészségen, azt állítva, hogy a Shein felületén „gyermekszerű megjelenésű” szexbaba termékeket kínált.
VG
2025.11.04, 14:13
Frissítve: 2025.11.04, 14:17

A Shein a vasárnapi, botrányos hír után véglegesen letiltott az online piacterén minden olyan eladói fiókot, amely illegális vagy nem megfelelő szexbaba termékekhez kapcsolódott, emellett szigorítja az ellenőrzést a teljes platformján. A Shein azt is közölte, hogy ideiglenesen, „elővigyázatosságból” eltávolította a felnőtt termékek kategóriáját is. Ez utóbbi alighanem azt jelenti, hogy a Shein így akarja megelőzni azt, hogy újra kifogásolható kínálati tartalom csússzon át rendszerein, ebben a kategóriában megjelenve – írja az Origo.

szexbaba, shein
A Shein számára a lehető legrosszabbkor jött a szexbaba termékeket érintő franciaországi botrány / Fotó: Isabel Infantes / Reuters (illusztráció)

Szexbabastoppal készül az üzletnyitásra a Shein

Miként a Világgazdaság megírta, az épp Párizsban első fizikai boltját nyitó Shein körül azért robbant ki a botrány, mert kínálatában gyermek kinézetű szexbabák, illetve azok leírásai jelentek meg. A francia fogyasztóvédelem lépett az ügyben, aminek hatására a Shein letiltotta a gyermekpornográfiával összefüggő tartalmakat. A vállalat most azt is közölte, hogy minden, szexbabákkal kapcsolatos hirdetést és képet eltávolítottak a platformról.

A Shein szerint komolyan veszik, ami történt, és miközben átfogó vizsgálatot indítanak, szigorúbb szabályokat dolgoznak ki az eladók számára a termékek megjelenítésére a Shein kínálatában. 

A botrány a lehető legrosszabbkor jött az ázsiai hátterű vállalatnak, ugyanis állandó üzletének megnyitása ellen a francia divatipari vállalatok hevesen tiltakoznak, tartva attól, hogy a Shein az eddigieknél is erősebb konkurenciának bizonyul, és olcsó áraival a francia kereskedők forgalmát töri meg.

Azt, hogy a szexbabák ügye és a boltnyitás egymással összekapcsolható ügyek, a francia pénzügyminiszter közlése mutatja. Nicolas Fouquet ugyanis kilátásba helyezte, hogy a kormány egyszerűen kitiltja a szingapúri bejegyzésű céget az országból, ha továbbra is árusít kifogásolható termékeket.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

