Az ukrán hadsereg közölte, hogy hazai fejlesztésű Flamingo hosszú hatótávolságú rakétákat használt az éjszakai légitámadásokban, amelyek célpontjai Oroszországon belüli és az elfoglalt Ukrajna egyes részein található helyszínek voltak — közölte a Moscow Times.

Ukrajna kritikus infrastruktúrája hatalmas rakéta- és dróncsapásokat szenved el. / Fotó: NurPhoto via AFP

A vezérkar közölte, hogy az ukrán hadsereg "több tucat célpontont ellen indított támadást". Az FP-5 Flamingo rakéták mellett meghatározatlan számú drón és más hosszú hatótávolságú rakéták is célba értek a jelentés szerint.

Ukrajna közelében található kritikus orosz infrastruktúra égett porrá

Az ukrán hadsereg szerint a támadások célpontjai között volt egy olajterminál, drónraktárak és egy radarállomás az oroszok által 2014-ben elfogalt Krímben, valamint parancsnokságok és raktárak a részben megszállt Zaporizzsja régióban.

A vezérkar közzétett egy videót, amelyen éjszaka rakétákat lőnek ki egy mezőről.

A videó szerint a támadások által okozott károk mértékét még vizsgálják. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy légvédelmi rendszerei éjszaka 130 ukrán drónt semmisítettek meg több orosz régióban és az annektált Krímben. Az ukrán rakétatámadásokról nem tett említést.

A legsikeresebb fegyverek a háború során

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Flamingókat Ukrajna fegyverarzenáljának "legsikeresebb” rakétájának nevezte. Az elnök 2025 október végén kijelentette, hogy Ukrajna már használja az újonnan gyártott Flamingo és Ruta rakétákat a harctéren, de nem közölt hozzá pontos számadatokat. Hozzátette, hogy

az ország "jól halad” a hazai rakétagyártás terén.

Az ukrán Fire Point cég által kifejlesztett Flamingo hatótávolsága az ukrán jelentések szerint 3000 kilométer, és 1150 kilogrammos robbanófejet hordoz, ezzel a legtöbb, Nyugatról kapott fegyvernél ütőképesebb. Zelenszkij 2025 augusztusában jelentette be, hogy Ukrajna sikeresen tesztelte a Flamingo rakétákat, amelyek szerinte 2026 elejére sorozatgyártásba kerülhetnek. A múlt hónapban ezt az időpontot 2025 végére hozta előre.

Kijev felgyorsította a hazai fegyverek fejlesztését, különösen az Oroszország belsejében történő csapásokra alkalmas nagy hatótávolságú rendszerekét, mivel a nyugati lőszerek szállítása késik, és azok használatára korlátozások vonatkoznak.

A Flamingo fejlesztője, a Fire Point ellen az ukrán korrupcióellenes hatóságok nyomozást indítottak, mert felmerült a gyanú, hogy a cég felfújt alkatrészárakat vagy túlzott gyártási számokat adott meg. A Fire Points elismerte a nyomozást, de tagadta, hogy bármilyen szabálysértést követett volna el.

Korrupciógyanús flamingók

Ahogy korábban megírtuk, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozása szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök volt üzlettársa vezette azt a csoportot, amely pénzmosással és visszatérítésekkel foglalkozott az energetikai építkezések és beszerzések területén, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmének kiépítését is.