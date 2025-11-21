Deviza
Egy halom szuperbombázót adtak át Oroszországnak – nincs ellenfele, porrá zúzza Zelenszkijék Trumptól kapott csodafegyverét

Moszkva fokozta a gyártást, és a háborús tapasztalatokat is beépítette a fejlesztésekbe. Oroszország újabb adag modernizált Szu–30SM2 vadászbombázót vett át a Rosztechtől.
VG
2025.11.21., 09:10

Az orosz állami hadiipari óriás, a Rosztech pénteken jelentette be, hogy a United Aircraft Corporation (UAC) újabb sorozat Szu–30SM2 többfeladatú vadászgépet adott át a védelmi minisztériumnak. A gépek már átestek minden szükséges földi és repülési teszten, és megindultak új állomáshelyük felé.

Indian Republic Day Parade in New Delhi orosz légierő su-30
Oroszország újabb adag modernizált Szu–30SM2 vadászbombázót vett át a Rosztechtől / Fotó: Anadolu via AFP

A Rosztech közleménye szerint a továbbfejlesztett Szu–30SM2-k az elmúlt években hatékonynak bizonyultak az orosz légvédelemben,

százas nagyságrendben megsemmisítve légi és földi célpontokat, köztük Patriot légvédelmi rendszereket is. 

A konszern kiemelte: a típus gyakorlatilag az összes jelenlegi orosz légi fegyver alkalmazására képes.

A modernizáció kulcsa a fedélzeti elektronika jelentős fejlesztése. A Szu–30SM2 erősebb radarja nagyobb távolságot és pontosabb célfelderítést biztosít, ami csökkenti a személyzet terhelését. A korszerű elektronikai hadviselési rendszer pedig hatékonyabb védelmet nyújt az ellenséges légiharc-rakétákkal szemben.

Vadim Badeka, az UAC vezérigazgatója az Interfaxnak elmondta: a gyártás üteme emelkedik, és a vállalat „nem ül a babérjain”. A fejlesztésekbe már beépítik a „Második Katonai Művelet” tapasztalatait, vagyis a háború közvetlen hatással van a típus további finomhangolására.

Ez lesz az orosz légi fölény kulcsa Ukrajnában?

A Szu–30SM2 a már szolgálatban álló gépek továbbfejlesztett verziója, amelyet az orosz légierő és haditengerészet számára fejlesztettek. A modernizált fedélzeti rendszerek, a korszerű zavaróberendezések és az új légiharc-fegyverek célja, hogy az orosz csapatok a levegőben is versenyképesek maradjanak a háború változó dinamikája mellett.

A friss Szu–30SM2-szállítmány bejelentése előtt nem sokkal Ukrajna is jelezte, hogy tovább erősítené légvédelmét: Kijev ugyanis 25 Patriot légvédelmi rendszert szeretne beszerezni az Egyesült Államoktól, a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozva.

Ez az átfogó légvédelmi stratégia mindkét fél részéről azt mutatja, hogy a légtér ellenőrzése továbbra is kulcsfontosságú tényező a konfliktus kimenetelében. Az orosz oldal erősíti harci gépei képességeit, miközben Ukrajna fokozza az elérhető légvédelmi eszközök számát – és mindegyik lépés nagy hatással van a harcok jövőjére.

Ukrajna huszonöt Patriot rendszert vásárolna, a vételárat befagyasztott orosz vagyonból fizetnék

Kijev huszonöt Patriot légvédelmi rendszer megvásárlásáról készül szerződést kötni, a finanszírozás egyik legfőbb forrásaként pedig a befagyasztott orosz vagyont jelölte meg – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök. Az államfő szerint Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően közelebb került a háború lezárása, ugyanakkor egyértelművé tette: a Donyeck-medencéből való kivonulás Ukrajna számára elfogadhatatlan, és az ország a télre készülve egy kétmilliárd dolláros gázbeszerzést is előkészít.

 

