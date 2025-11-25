A szemébe mondta Magyarországnak az EU: befagyasztja az uniós pénzét, ennyit már végleg elbukott – de Brüsszel korán örül, a kormány régóta tudja az ellenszert

Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos emlékeztetett: az Európai Bizottság rendszeresen és következetesen értékeli a magyar jogállamisági helyzetet, és az éves jelentésekben továbbra is súlyos hiányosságokat azonosít. Kiemelte, hogy az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács eddig kilenc meghallgatást tartott a 7. cikk szerinti eljárásban, miközben a legtöbb problémával kapcsolatban „nem történt érdemi előrelépés”.

Brüsszel továbbra is az uniós pénzek visszatartásával fenyegetőzik / Fotó: Anadolu via Reuters

Hangsúlyozta, hogy

a bizottság több mechanizmus – köztük a helyreállítási alap és a költségvetési feltételrendszer – alapján mintegy 18 milliárd eurónyi forrást függesztett fel, és ebből egymilliárd már elveszett.

Tineke Strik, a jelentésért felelős holland zöldpárti képviselő a vitában kijelentette: hét évvel a 7. cikk szerinti eljárás indítása után Magyarországon súlyosbodott az uniós értékek megsértése. Bírálta

az igazságszolgáltatás függetlenségének gyengítését,

a tartós rendeleti kormányzást,

a korrupció elterjedtségét,

a médiapluralizmus visszaszorítását,

a civil szervezetek ellehetetlenítését

és az LMBTQI-jogok korlátozását.

Szavai szerint Magyarország választási autokráciává, hibrid rezsimmé vált. Strik sürgette az Európai Bizottságot és a tanácsot, hogy érdemi lépésekkel,

akár az uniós források 100 százalékának befagyasztásával

állítsák meg a jogállamiság további romlását.

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője szerint 15 éve „politikai boszorkányüldözés” zajlik Magyarország ellen, egyre abszurdabb vádakkal. Úgy vélte, a kritikák olyan „aktivista NGO-k” állításaiból erednek, amelyek külföldi megrendeléseket teljesítenek. Kijelentette: Magyarországot azért támadják, mert védi a nemzeti érdekeket, elutasítja az illegális migrációt, a genderideológiát, valamint Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását.

Dömötör Csaba, a Fidesz politikusa szerint minden magyarországi választás előtt ugyanaz ismétlődik: az Európai Parlament „lejárató jelentést” készít, és újabb vitát tart Magyarországról, amelyből ez már a harmincnegyedik. Felszólalása szerint a bírálatok figyelmen kívül hagyják a tényeket, miközben az EU nem foglalkozik szerinte súlyos ügyekkel, így többek között volt uniós biztos ellen indított pénzmosási váddal, az ukrajnai korrupcióval vagy franciaországi választási visszásságokkal.