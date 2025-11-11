Megvan, végül hová ment a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörny – évtizedek óta nem tett ilyet Amerika, Trump nem viccel

Az amerikai haditengerészet bejelentette, hogy a világ legújabb és legnagyobb repülőgép-hordozójaként tartott USS Gerald R Ford - a Földközi-tengeren töltött kitérő után - az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága alatt teljesít szolgálatot, ami Latin-Amerikát és a Karib-térséget fedi le . A hajó és az általa vezetett csapásmérő csoport – amely több tucat repülőgépet és romboló hajót foglal magában – telepítését közel három héttel ezelőtt jelentették be, és érkezése az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség további növekedését jelzi – írja a Guardian.

Megvan, végül hová ment a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörny Fotó: Jonathan Klein / AFP

Nicolás Maduro venezuelai elnök eközben bejelentette a szárazföldi, tengeri, légi, valamint a civil milícia „tömeges bevetését”, hogy ellensúlyozza az amerikai haditengerészet jelenlétét a partjainál.

Az amerikai katonai jelenlét erősödése Venezuela partjainál az 1989-es panamai invázióhoz hasonló visszhangot kelt.

Az amerikai anyahajó más hadihajókhoz, egy nukleáris meghajtású tengeralattjáróhoz és Puerto Ricóban állomásozó repülőgépekhez csatlakozik, ezzel évtizedek óta a legnagyobb amerikai katonai jelenlétet alkotva a régióban – amelyet Panama 1989-es inváziója óta a legnagyobbnak tekintenek .

Több légicsapást is mért Amerika

Donald Trump a hatalmas katonai erősítést a „kábítószer elleni háborúja” miatt küldte a térségbe, az „akció" a karibi és csendes-óceáni vizeken keresztül állítólag kábítószert csempésző kereskedőket célozza meg. Amerika korábban légicsapásokat mért több hajóra, amelyek szeptember óta legalább 76 ember halálát okozták a dél-amerikai vizeken.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint az USS Gerald R Ford érkezése, „fedélzetén több mint 4000 tengerésszel repülőgéppel”, az illegális tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megzavarására szolgál a régióban. „Ezek az erők fokozni és kiegészíteni fogják a meglévő képességeket a kábítószer-kereskedelem megzavarására, valamint a nemzetközi bűnszervezetek leépítésére és felszámolására” – tette hozzá.

Sok elemző a hajók elleni támadásokat és a növekvő katonai jelenlétet úgy látja, mint egy eszközt Madurónak a lemondásra való nyomásgyakorlásra, miután elcsalta a tavalyi választásokat .

Maduro azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „új háborút generál”, és azt mondta, hogy a haditengerészet telepítése „a legnagyobb fenyegetést jelenti, amellyel kontinensünk az elmúlt 100 évben szembesült”.