Megvan, végül hová ment a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörny – évtizedek óta nem tett ilyet Amerika, Trump nem viccel
Az amerikai haditengerészet bejelentette, hogy a világ legújabb és legnagyobb repülőgép-hordozójaként tartott USS Gerald R Ford - a Földközi-tengeren töltött kitérő után - az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága alatt teljesít szolgálatot, ami Latin-Amerikát és a Karib-térséget fedi le . A hajó és az általa vezetett csapásmérő csoport – amely több tucat repülőgépet és romboló hajót foglal magában – telepítését közel három héttel ezelőtt jelentették be, és érkezése az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség további növekedését jelzi – írja a Guardian.
Nicolás Maduro venezuelai elnök eközben bejelentette a szárazföldi, tengeri, légi, valamint a civil milícia „tömeges bevetését”, hogy ellensúlyozza az amerikai haditengerészet jelenlétét a partjainál.
Az amerikai katonai jelenlét erősödése Venezuela partjainál az 1989-es panamai invázióhoz hasonló visszhangot kelt.
Az amerikai anyahajó más hadihajókhoz, egy nukleáris meghajtású tengeralattjáróhoz és Puerto Ricóban állomásozó repülőgépekhez csatlakozik, ezzel évtizedek óta a legnagyobb amerikai katonai jelenlétet alkotva a régióban – amelyet Panama 1989-es inváziója óta a legnagyobbnak tekintenek .
Több légicsapást is mért Amerika
Donald Trump a hatalmas katonai erősítést a „kábítószer elleni háborúja” miatt küldte a térségbe, az „akció" a karibi és csendes-óceáni vizeken keresztül állítólag kábítószert csempésző kereskedőket célozza meg. Amerika korábban légicsapásokat mért több hajóra, amelyek szeptember óta legalább 76 ember halálát okozták a dél-amerikai vizeken.
Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint az USS Gerald R Ford érkezése, „fedélzetén több mint 4000 tengerésszel repülőgéppel”, az illegális tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megzavarására szolgál a régióban. „Ezek az erők fokozni és kiegészíteni fogják a meglévő képességeket a kábítószer-kereskedelem megzavarására, valamint a nemzetközi bűnszervezetek leépítésére és felszámolására” – tette hozzá.
Sok elemző a hajók elleni támadásokat és a növekvő katonai jelenlétet úgy látja, mint egy eszközt Madurónak a lemondásra való nyomásgyakorlásra, miután elcsalta a tavalyi választásokat .
Maduro azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „új háborút generál”, és azt mondta, hogy a haditengerészet telepítése „a legnagyobb fenyegetést jelenti, amellyel kontinensünk az elmúlt 100 évben szembesült”.
Kedden, mielőtt az amerikai haditengerészet megerősítette volna a repülőgép-hordozó érkezését, a venezuelai rezsim bejelentette katonai telepítésének új szakaszát az úgynevezett amerikai „birodalmi fenyegetések” ellen, az állami televízió pedig felvételeket sugárzott katonai vezetők beszédeiről több államban.
A végül eltolt budapesti csúcs miatt állomásozott a Földközi-tengeren?
Október 25-én hivatalosan bejelentették, hogy a USS Gerald R. Ford amerikai anyahajó hamarosan elhagyja a Földközi-tengert, és a Karib-tenger felé veszi az irányt, ami az Amerikai Egyesült Államok által végrehajtott jelentős stratégiai átcsoportosításnak tűnik.
Még október 21-én, kedden a kora délutáni órákban érkezett Splitbe az amerikai haditengerészet egyik ékköve, a 337 méter hosszú és 79 méter széles USS Gerald R. Ford anyahajó. A zágrábi amerikai nagykövetség szerint a hajó egy előre tervezett NATO -gyakorlat miatt futott be az Adriára, horvát szakértők viszont úgy vélik, hogy a látogatás apropója az azóta ismert okok miatt arrébb tolt budapesti békecsúcs.
Akkoriban úgy vélték a szakértők, hogy az amerikaiak erőt demonstráltak, igyekeznek túlbiztosítani a találkozót. Nem ez az első alkalom, hogy az anyahajó Splitben járt, legutóbb 2023 nyarán négy napot töltött a város előtti vizeken.
