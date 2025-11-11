Deviza
EUR/HUF385.06 0% USD/HUF332.45 +0.03% GBP/HUF437.25 +0.04% CHF/HUF415.28 0% PLN/HUF90.98 -0.02% RON/HUF75.75 0% CZK/HUF15.88 -0.02% EUR/HUF385.06 0% USD/HUF332.45 +0.03% GBP/HUF437.25 +0.04% CHF/HUF415.28 0% PLN/HUF90.98 -0.02% RON/HUF75.75 0% CZK/HUF15.88 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
USS Gerald R Ford
békecsúcs
venezuela
Donald Trump

Megvan, végül hová ment a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörny – évtizedek óta nem tett ilyet Amerika, Trump nem viccel

A Pentagon legnagyobb hadihajója latin-amerikai vizekre hajózott, miközben fokozódik az amerikai-venezuelai feszültség. Az USS Gerald R. Ford érkezése a legnagyobb amerikai katonai jelenlétet jelenti a régióban Panama 1989-es inváziója óta. Az amerikai haditengerészet egyik ékköve októberben még a Földközi-tengeren hajózott, egyes vélemények szerint az azóta eltolt budapesti békecsúcs miatt.
Németh Tamás
2025.11.11., 22:55

Az amerikai haditengerészet bejelentette, hogy a világ legújabb és legnagyobb repülőgép-hordozójaként tartott USS Gerald R Ford - a Földközi-tengeren töltött kitérő után - az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága alatt teljesít szolgálatot, ami Latin-Amerikát és a Karib-térséget fedi le . A hajó és az általa vezetett csapásmérő csoport – amely több tucat repülőgépet és romboló hajót foglal magában – telepítését közel három héttel ezelőtt jelentették be, és érkezése az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség további növekedését jelzi – írja a Guardian.

Megvan, végül hová ment a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörny
Megvan, végül hová ment a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörny Fotó: Jonathan Klein / AFP

Nicolás Maduro venezuelai elnök eközben bejelentette a szárazföldi, tengeri, légi, valamint a civil milícia „tömeges bevetését”, hogy ellensúlyozza az amerikai haditengerészet jelenlétét a partjainál.

Az amerikai katonai jelenlét erősödése Venezuela partjainál az 1989-es panamai invázióhoz hasonló visszhangot kelt.

Az amerikai anyahajó más hadihajókhoz, egy nukleáris meghajtású tengeralattjáróhoz és Puerto Ricóban állomásozó repülőgépekhez csatlakozik, ezzel évtizedek óta a legnagyobb amerikai katonai jelenlétet alkotva a régióban – amelyet Panama 1989-es inváziója óta a legnagyobbnak tekintenek .

Több légicsapást is mért Amerika

Donald Trump a hatalmas katonai erősítést a „kábítószer elleni háborúja” miatt küldte a térségbe, az „akció" a karibi és csendes-óceáni vizeken keresztül állítólag kábítószert csempésző kereskedőket célozza meg. Amerika korábban légicsapásokat mért több hajóra, amelyek szeptember óta legalább 76 ember halálát okozták a dél-amerikai vizeken.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője szerint az USS Gerald R Ford érkezése, „fedélzetén több mint 4000 tengerésszel repülőgéppel”, az illegális tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megzavarására szolgál a régióban. „Ezek az erők fokozni és kiegészíteni fogják a meglévő képességeket a kábítószer-kereskedelem megzavarására, valamint a nemzetközi bűnszervezetek leépítésére és felszámolására” – tette hozzá.

Sok elemző a hajók elleni támadásokat és a növekvő katonai jelenlétet úgy látja, mint egy eszközt Madurónak a lemondásra való nyomásgyakorlásra, miután elcsalta a tavalyi választásokat .

Maduro azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „új háborút generál”, és azt mondta, hogy a haditengerészet telepítése „a legnagyobb fenyegetést jelenti, amellyel kontinensünk az elmúlt 100 évben szembesült”.

Kedden, mielőtt az amerikai haditengerészet megerősítette volna a repülőgép-hordozó érkezését, a venezuelai rezsim bejelentette katonai telepítésének új szakaszát az úgynevezett amerikai „birodalmi fenyegetések” ellen, az állami televízió pedig felvételeket sugárzott katonai vezetők beszédeiről több államban.

A végül eltolt budapesti csúcs miatt állomásozott a Földközi-tengeren?

Október 25-én hivatalosan bejelentették, hogy a USS Gerald R. Ford amerikai anyahajó hamarosan elhagyja a Földközi-tengert, és a Karib-tenger felé veszi az irányt, ami az Amerikai Egyesült Államok által végrehajtott jelentős stratégiai átcsoportosításnak tűnik. 

Még október 21-én, kedden a kora délutáni órákban érkezett Splitbe az amerikai haditengerészet egyik ékköve, a 337 méter hosszú és 79 méter széles USS Gerald R. Ford anyahajó. A zágrábi amerikai nagykövetség szerint a hajó egy előre tervezett NATO -gyakorlat miatt futott be az Adriára, horvát szakértők viszont úgy vélik, hogy a látogatás apropója az azóta ismert okok miatt arrébb tolt budapesti békecsúcs.

Akkoriban úgy vélték a szakértők, hogy az amerikaiak erőt demonstráltak, igyekeznek túlbiztosítani a találkozót. Nem ez az első alkalom, hogy az anyahajó Splitben járt, legutóbb 2023 nyarán négy napot töltött a város előtti vizeken.

Átadhatják rettegett fegyverüket Venezuelának az oroszok: ez biztos felbőszíti Trumpot
Oroszország akár a legfejlettebb hiperszonikus rakétáit is átadhatja Venezuela számára Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik közeli szövetségese szerint, miközben az Egyesült-Államok egyre fenyegetőbben lép fel a dél-amerikai országgal szemben. Alekszej Zsuravljov, az orosz parlament (duma) védelmi bizottságának elnökhelyettese a Gazeta Ru című lapnak beszélt arról, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy Oroszország akár a hiperszonikus Oresnyik rakétákat is szövetségesének adja, vagy az ukrajnai háború során bizonyító Kalibr rakétákat adjon a Maduro-rezsimnek. Bővebben>>>

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
békecsúcs

Megvan, végül hová ment a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörny – évtizedek óta nem tett ilyet Amerika, Trump nem viccel

A Pentagon legnagyobb hadihajója latin-amerikai vizekre lépett, miközben fokozódik az amerikai-venezuelai feszültség.
4 perc
moduláris atomreaktor

Ez már a washingtoni út hozománya: parlamenti felhatalmazással vizsgálnák az új magyarországi atomerőművek telepítését

Máris elindult a munka az új generációs atomerőművek telepítése felé.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

Egy tanún múlhat Zelenszkij totális bukása: már Kijevben is látják, hogy nagy a baj, a brüsszeli haragtól rettegnek

Az ukrán elnök egyik legközelebbi szövetségese, Timur Mindics megszökött az országból, miközben ezer órányi lehallgatott anyag terheli az energiaszektort és a politikai elitet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu