Forintárfolyam: nyomasztó a dollár ereje, a Trump–Orbán-találkozó kimenetelét találgatja a piac

A kedd délelőtti ereszkedést követően délután fokozódott a forint gyengülése a főbb devizákkal szemben. A hazai fizetőeszköz az euróhoz képest 0,3 százalékot rontott 15 óráig, a közös európai pénz váltási árfolyama ezzel újra átlépte a 388-as szintet, a kurzus 388,4 forintnál jár.

Gyengült a forint a dollárral és az euróval szemben is / Fotó: torcsabi

A dollárhoz képest bő fél százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a keresztárfolyam 388-ig szaladt fel.

A forintnak nem kedvez a formába lendülő dollár, amely háromhavi csúcsra erősödött az euróval szemben. A meghatározó euró-dollár devizapár 0,2 százalékkal került lejjebb, 1,149-ig.

A forint gyengülésének ezzel együtt lehetnek országspecifikus tényezői is, ugyanis a régiós fizetőeszközökhöz viszonyítva is szembetűnő a lemaradás.

A cseh korona 0,15 százalékkal 15,95 forintra drágult,

a lengyel zloty váltási árfolyama pedig 0,25 százalékkal 91,3 forintig emelkedett.

A forint számára is nagy a tétje a péntekre időzített Trump–Orbán-találkozónak, ahol a hazai energiaellátás szempontjából is fontos megállapodás születhet az amerikai elnök és a magyar kormányfő között.