Budapest és Magyarország számára továbbra is alapvető kérdés, mennyibe kerül a villamos energia és a gáz a háztartásoknak Európában, különösen a 2022-es energiaválság óta. Bár az árak az elmúlt időszakban már nem emelkednek olyan ütemben, mint a válság csúcsán, a korábbi szintekhez képest még mindig magasabbak, és Európán belül nagy különbségek alakultak ki. A magyar főváros ezek között a városok között kifejezetten sajátos helyzetben van.

Meglepő rangsor: Budapest az élre tör az európai rezsiversenyben / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

2026. január elején a lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak Európában rendkívül széles sávban mozogtak . A legolcsóbb főváros Kijev volt 8,8 eurocent per kilowattórával (nagyjából 35 forint per kilowattóra), míg a legdrágább Bern 38,5 eurocent per kilowattórás szintet ért el (körülbelül 150 forint per kilowattóra). Az uniós átlag eközben 25,8 eurocent volt kilowattóránként, ami mintegy 100 forintnak felel meg kilowattóránként.

Ebben az összevetésben Budapest 9,6 eurocent per kilowattóráos lakossági áramárral (megközelítőleg 37 forint per kilowattóra) a legolcsóbb európai fővárosok közé tartozott.

A magyar fővárost csak Kijev előzte meg, míg a régióból Podgorica és Belgrád került még hasonló árszintre. A közép- és kelet-európai fővárosok többségében jellemzően alacsonyabbak az áramárak, ugyanakkor Prága éppen ellenkező irányba lóg ki a sorból, ott a lakossági villamos energia az egyik legdrágább Európában. A nagy nyugat-európai fővárosok – Berlin, Brüsszel, Dublin, London – továbbra is jóval az uniós átlag felett áraznak, ami jól mutatja, mennyire eltérő pályán mozog Budapest és Magyarország az európai energiapolitikai térképen.

Szabályozott árak: ezért marad alacsony a rezsi Magyarországon

A Háztartási Energiaárindex (HEPI) szakértői szerint az országok és fővárosok közötti különbségek mögött elsősorban piacspecifikus tényezők állnak. Ilyen az energiamix összetétele – például a földgáz, a nukleáris energia és a megújulók aránya –, a beszerzési és árazási gyakorlat, valamint az, hogy az adott országban milyen szerepet kap az állami szabályozás és a keresztfinanszírozás. Emellett az adók és az elosztási díjak is jelentősen torzíthatják az árakat, amire Németország jó példa.