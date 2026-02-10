Deviza
EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF316,56 +0,03% GBP/HUF432,9 -0,04% CHF/HUF412,54 0% PLN/HUF89,53 +0,01% RON/HUF74,02 -0,01% CZK/HUF15,56 +0,01% EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF316,56 +0,03% GBP/HUF432,9 -0,04% CHF/HUF412,54 0% PLN/HUF89,53 +0,01% RON/HUF74,02 -0,01% CZK/HUF15,56 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Orbán Viktor
kórház
Szekszárd

Nem akárki jelentette be: új kórházat épít a kormány Magyarországon, már megvan a helyszíne - nem véletlenül járt itt Orbán Viktor

Új kórház és elkerülő út építése is napirendre került Szekszárdon azon a tárgyaláson, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök folytatott a polgármesterrel.
VG
2026.02.10., 06:21

Orbán Viktor miniszterelnök Berlinger Attila polgármesterrel tárgyalt hétfőn Szekszárdon, a települést érintő fejlesztésekről és a következő kormányzati ciklus terveiről – közölte a miniszterelnöki kommunikációs főosztály.

Új kórház és elkerülő út építése is napirendre került Szekszárdon azon a tárgyaláson, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök folytatott a polgármesterrel / Fotó: Vajda János / MTI

A tárgyaláson részt vett Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Horváth István országgyűlési képviselő is.

A miniszter a videójában úgy fogalmazott, hogy szeretnének egy új kórházat, illetve egy elkerülő utat is építeni Szekszárdon. „Ezért nagyon dolgozik Berlinger Attila nevezetű polgármester, aki egy kiváló ember” – mondta.

Egy új tömbkórház építésének gondolata korábban már többször került napirendre a városban. A meglévő épületekhez sokan érzelmileg kötődnek, azonban a szakemberek szerint a jelenlegi infrastruktúra hosszú távon fenntarthatatlan. 

Az elöregedett kórházi épületek felújítása hatalmas összegeket emésztene fel, miközben egy modern, jól felszerelt kórház akár évtizedekre megoldást jelenthetne az egészségügyi ellátás kihívásaira. 

Kis Zoltánt a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója elmondta, hogy amikor szóba került a szülészeti tömb és a rendelő felújításának kérdése, kaptak egy feladatot a minisztériumtól, hogy sorolják be, milyen beruházási igényeik vannak

Ebben szerepelt a rendelő és a szülészet, melyek együtt minimálisan is 30 milliárd forintos beruházást jelentenének. 

„Akkor vettem a bátorságot és beírtam az excel táblába, hogy jelezni szeretném, van még 30 épületünk, melyeknek a jelentős része az 1930 -as években került átadásra. A kórház széttagolt, 13 hektáros területen fekszik. Ezt a problémát egy új szülészet és rendelő nem fogja megoldani. 

A teljes épületegyüttes felújítása egy közel 100 milliárdos projekt lenne, ebből az összegből pedig már egy teljesen új, modern tömbkórház is épülhetne”

 – mondta Kis Zoltán.

A város szélén egy új épület megépítése 30-50 évre megoldhatná a térség problémáját. Horváth István országgyűlési képviselő és Berlinger Attila polgármester egyetértettek a problémát illetően, amit tolmácsoltak a minisztérium és a fenntartó felé. Lázár János korábbi szekszárdi látogatása során elismerte, az ötlet jó, érdemes vele tovább foglalkozni. 

„Látjuk, hogy mennyi pénzt kellene költeni a jelenlegi épületeinkre, és azt is látom, hogy a fejlődés humánerőforrás tekintetében is fontos lenne. A most végző orvosok jó esetben 40-50 évig a szakmában dolgoznak” – tette hozzá.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
gazdaságpoiltika

Orbán Viktor elárulta, mi lesz a következő négy év egyik legnagyobb üzlete: pontosan látszódni fog a magyar költségvetésben – „Jóval több pénz lesz”

A miniszterelnök a mezőgazdaság megerősítését, a kelet-magyarországi térségek felzárkóztatását és a fiatalok jövőjét érintő kormányzati terveket ismertette. Orbán Viktor szerint az uniós támogatásokon felül akár 80 százalékos nemzeti kiegészítést kapnak a gazdák
1 perc
kórház

Nem akárki jelentette be: új kórházat épít a kormány Magyarországon, már megvan a helyszíne - nem véletlenül járt itt Orbán Viktor

Új kórház és elkerülő út építése is napirendre került Szekszárdon azon a tárgyaláson, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök folytatott a polgármesterrel.
5 perc
Opatija

Valentin-napra készülők figyelem: ebben a városban február a szerelemé

Ez Európa egyik legromantikusabb úti célja.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu