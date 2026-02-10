Rekordshortolás az amerikai tőzsdén: a hedge fundok az MI miatt menekülnek a részvényektől

Rekordmennyiségű short pozíciót nyitottak amerikai részvényekre a hedge fundok az elmúlt héten, miközben egyre erősödnek azok a félelmek, amelyek szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban forgathatja fel számos vállalat üzleti modelljét. A Goldman Sachs adatai szerint az egyedi részvényekre vonatkozó, névértéken számolt shortolás a legmagasabb szintet érte el a 2016-ig visszanyúló idősorban.

A Wall Street shortol – és nem a megszokott okból / Fotó: NurPhoto via AFP

Kétszer annyi short, mint long

A bank prime brokerage csapatának ügyféljelentése szerint a short ügyletek (határidőre adnak el, vagyis az árfolyam esésére számítanak) volumene kétszerese volt a long (határidőre vesznek, vagyis az árfolyam emelkedésére számítanak) ügyletekének a január 30. és február 5. közötti időszakban.

A hedge fundok immár a negyedik egymást követő héten voltak nettó eladók az amerikai részvénypiacon, és az eladási tempó az április eleji, úgynevezett Liberation Day óta nem látott mértéket ért el.

A piaci feszültséget tovább fokozta, hogy az Anthropic új, munkafolyamatokat automatizáló MI-eszközeinek bejelentése eladási hullámot indított el a Wall Streeten.

A szoftver-, pénzügyi szolgáltatási és vagyonkezelési szektort lefedő, 164 részvényből álló csoport egyetlen hét alatt 611 milliárd dollárnyi piaci értéket veszített.

Szoftverek menekülőpályán, az egészségügy a nyertes

Mindennek a legnagyobb vesztese a technológiai szektor volt: az informatikai részvények az elmúlt öt év második legnagyobb tőkekiáramlását szenvedték el. Az eladásokban a szoftveripar dominált, a szektoron belüli nettó eladások mintegy 75 százalékát adta.

A hedge fundok nettó szoftveres kitettsége 2,6 százalékra csökkent, míg a long-short arány 1,3-re esett, mindkettő történelmi mélypont.

Ezzel szemben a félvezetőgyártók és a csipgyártó berendezéseket előállító cégek részvényei iránt továbbra is nagy volt kereslet, ami tovább mélyítette a szakadékot a hardver- és a szoftvercégek között. A technológiai szektoron kívül a befektetők egyre inkább defenzív irányba fordultak: az egészségügy lett a hedge fundok első számú célpontja az idei évben.