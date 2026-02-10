Deviza
EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF316,56 +0,03% GBP/HUF432,9 -0,04% CHF/HUF412,54 0% PLN/HUF89,53 +0,01% RON/HUF74,02 -0,01% CZK/HUF15,56 +0,01% EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF316,56 +0,03% GBP/HUF432,9 -0,04% CHF/HUF412,54 0% PLN/HUF89,53 +0,01% RON/HUF74,02 -0,01% CZK/HUF15,56 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
short pozíció
NYSE

Rekordshortolás az amerikai tőzsdén: a hedge fundok az MI miatt menekülnek a részvényektől

Az amerikai tőzsdén furcsa jelenség kezdett kirajzolódni: a nagy pénzek mintha nem ugyanarra fogadnának, mint a kisbefektetők. A „short” szó mostanra újra kulcsszó lett a Wall Streeten, és nem véletlenül. A háttérben nem egy klasszikus kamat- vagy inflációs sztori áll, hanem egy sokkal kellemetlenebb kérdés: mi történik, ha egy technológia egyik napról a másikra átírja a nyertesek listáját? A következő hetekben kiderülhet, kik voltak túl korán optimisták – és kik látták meg előbb a veszélyt.
Ballagó Dániel
2026.02.10, 06:06

Rekordmennyiségű short pozíciót nyitottak amerikai részvényekre a hedge fundok az elmúlt héten, miközben egyre erősödnek azok a félelmek, amelyek szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban forgathatja fel számos vállalat üzleti modelljét. A Goldman Sachs adatai szerint az egyedi részvényekre vonatkozó, névértéken számolt shortolás a legmagasabb szintet érte el a 2016-ig visszanyúló idősorban.

The Charging Bull Sculpture In Lower Manhattan New York City , short , long
A Wall Street shortol – és nem a megszokott okból / Fotó: NurPhoto via AFP

Kétszer annyi short, mint long

A bank prime brokerage csapatának ügyféljelentése szerint a short ügyletek (határidőre adnak el, vagyis az árfolyam esésére számítanak) volumene kétszerese volt a long (határidőre vesznek, vagyis az árfolyam emelkedésére számítanak) ügyletekének a január 30. és február 5. közötti időszakban.

A hedge fundok immár a negyedik egymást követő héten voltak nettó eladók az amerikai részvénypiacon, és az eladási tempó az április eleji, úgynevezett Liberation Day óta nem látott mértéket ért el.

A piaci feszültséget tovább fokozta, hogy az Anthropic új, munkafolyamatokat automatizáló MI-eszközeinek bejelentése eladási hullámot indított el a Wall Streeten.

A szoftver-, pénzügyi szolgáltatási és vagyonkezelési szektort lefedő, 164 részvényből álló csoport egyetlen hét alatt 611 milliárd dollárnyi piaci értéket veszített.

Szoftverek menekülőpályán, az egészségügy a nyertes

Mindennek a legnagyobb vesztese a technológiai szektor volt: az informatikai részvények az elmúlt öt év második legnagyobb tőkekiáramlását szenvedték el. Az eladásokban a szoftveripar dominált, a szektoron belüli nettó eladások mintegy 75 százalékát adta.

A hedge fundok nettó szoftveres kitettsége 2,6 százalékra csökkent, míg a long-short arány 1,3-re esett, mindkettő történelmi mélypont.

Ezzel szemben a félvezetőgyártók és a csipgyártó berendezéseket előállító cégek részvényei iránt továbbra is nagy volt kereslet, ami tovább mélyítette a szakadékot a hardver- és a szoftvercégek között. A technológiai szektoron kívül a befektetők egyre inkább defenzív irányba fordultak: az egészségügy lett a hedge fundok első számú célpontja az idei évben.

Kapcsolódó

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
946 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu