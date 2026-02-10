Ezzel vége: eldőlt, épül-e új akkumulátor-feldolgozó gyár Budapest közvetlen közelében – 2000 fős falu határába költöztetnék

Jelentős lakossági visszhangot váltott ki Pilisjászfalun annak híre, hogy egy NT Recycling Kft. nevű vállalkozás veszélyes hulladék feldolgozásával kapcsolatos tevékenységet kívánna megvalósítani a település egyik ipari ingatlanán — közölte Pilisjászfalu Önkormányzata.

Pilisjászfalu felülnézetből / Fotó: Pilisjászfalu Önkormányzata / Facebook

A felmerült tervre reagálva a helyi önkormányzat, valamint a térség országgyűlési képviselője is egyértelmű állásfoglalást tett közzé, hangsúlyozva:

a településen nem támogatják veszélyes hulladékkal foglalkozó üzemek megtelepedését.

A képviselő-testület közleményében rögzítette, hogy sem a polgármester, sem a testület nem áll a beruházás mögött. A tájékoztatás szerint a szóban forgó ipari terület csupán egy a település több hasonló rendeltetésű ingatlana közül, és az elmúlt időszakban éppen az volt a cél, hogy a gazdasági övezetek besorolása világos és korlátozó szabályokat tartalmazzon.

Ennek előzménye, hogy 2024 végén az ipari csarnokok tulajdonosa kezdeményezte a terület átminősítését a helyi építési szabályzat részleges módosítása keretében, eredetileg GKSZ övezetből GIP-be, azzal az indokkal, hogy magasabb hozzáadott értékű, termelő tevékenységet folytató vállalkozások telepedhessenek meg.

Elcsúsztak a dolgok idő közben Pilisjászfalun

A folyamat azonban a testület szerint nem a kezdeti elképzelések szerint haladt, és az átminősítést újragondolták. Ennek eredményeként nem az ipari gazdasági területként (GIP), hanem az egyéb ipari gazdasági területként (GIPe) történő besorolást támogatták, amely kifejezetten kizárja a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást gyakorló, veszélyes, bűzös vagy nagy zajjal járó tevékenységeket. A döntést közel húsz hatóság véleményezte, és a dokumentáció az állami főépítész támogatásával került a képviselő-testület elé, amely végül jóváhagyta az átminősítést.

Nem csak az új üzem területével van probléma

Az önkormányzati közlés kitér arra is, hogy Pilisjászfalu külterületén jelenleg is több GIP besorolású ingatlan található, ahol különféle ipari és szolgáltató tevékenységek működnek, az autóbontótól az asztalosüzemen át a közétkeztetést kiszolgáló főzőkonyháig. Ezek a példák a testület szerint rávilágítanak arra, hogy a GIP és a GIPe övezetek közötti különbség nem elméleti, hanem gyakorlati jelentőségű, különösen biztonsági és környezetvédelmi szempontból.