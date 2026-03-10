Deviza
Soha nem látott gyilkos nap a közel-keleti háborúban: Amerika kedden mindent bevet az iráni rakéták és haditengerészet megsemmisítésére

Az amerikai hadügyminiszter szerint a keddi lehet a leghalálosabb nap az iráni háborúban. Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok kedden minden eddiginél intenzívebb támadásokat hajthat végre Irán ellen. Az amerikai-izraeli hadművelet célja az iráni rakétakészletek és haditengerészet megsemmisítése, valamint az ország nukleáris programjának végleges megállítása.
Németh Anita
2026.03.10, 15:02
Frissítve: 2026.03.10, 15:09

Kedden megint fokozódik az Irán elleni izraeli és amerikai háború Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere eszerint. Mint mondta, „a mai nap megint a legintenzívebben támadunk Iránban”. Hozzátette, hogy „Irán egyedül van, és az Epic Fury hadművelet 10. napján csúnyán vesztésre áll”. 

Az amerikai hadügyminiszter szerint a keddi lehet a leghalálosabb nap az iráni háborúban.
Az amerikai hadügyminiszter szerint a keddi lehet a leghalálosabb nap az iráni háborúban  / Fotó: AFP

Hegseth a Pentagonban tartott sajtótájékoztatót Dan Caine tábornokkal, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével, amiről a CNBC tudósított.

A miniszter arról is beszélt, hogy az elmúlt 24 órában az Egyesült Államok érzékelése szerint Irán eddig a lehető legkevesebb rakétát indította. Ennek ellenére Hegseth azt is megfogadta, hogy kedden Amerika a lehető legtöbb vadászgépet és bombázót küldi Irán ellen, amelyek az eddigi legtöbb csapást mérik majd a perzsa államra.

A cél Irán rakétakészleteinek és rakétagyártási képességének megsemmisítése, az iráni haditengerészet elpusztítása, valamint annak végleges megakadályozása, hogy Irán valaha nukleáris fegyverhez jusson.

Miközben Hegseth kedden beszélt, az abu-dzabi hatóságok megerősítették, hogy egy iráni dróntámadás tüzet okozott a Ruwais ipari komplexum olajfinomítójában. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt jósolta, hogy a háború nagyon hamar véget ér, mert az iráni katonai eszközök megsemmisítése sokkal gyorsabban halad, mint amire eleinte számítottak.

Arra is figyelmeztette az iráni vezetést, hogy ne tartsák vissza az olajat a világpiacról a háború után. „Ha Irán bármit tesz, ami megállítja az olaj áramlását a Hormuzi-szorosban, az Egyesült Államok hússzor erősebben fog lecsapni rájuk, mint eddig” – írta Trump hétfő késő este a Truth Social közösségi oldalon.

Márpedig az iráni Forradalmi Gárda kedden kijelentette: „egyetlen liter olaj” szállítását sem fogják engedélyezni a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak. 

Trump hétfő este a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, „nem örül”, hogy Irán Modzstaba Hameneit választotta új legfelsőbb vezetőnek apja, Ali Hamenei ajatollah helyére, akit a háború elején öltek meg. Ennek ellenére hajlandó lenne tárgyalni Irán új vezetőivel.

Az iráni háború a második fokozatba kapcsolt: az Egyesült Államok Nagy-Britanniába küldi szuperbombázóit

A miniszter arra utalhatott, hogy az amerikai vezetés három B–52H Stratofortress bombázót küldött Nagy-Britanniába a RAF (Royal Air Force) Fairford repülőtérre. 

A repülőgépek eredetileg az észak-dakotai Minot légi támaszpont 5. bombázószázadához tartoznak. Donald Trump a bombázók elrettentő erejében bízik, ami megállíthatja Irán azon törekvéseit, hogy európai területeket vegyen célkeresztbe. Erre azután került sor, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök jóváhagyta az úgynevezett védekező amerikai akciókat iráni célpontok ellen brit bázisokról. Ez magában foglalja az iráni rakétabázisok megsemmisítését, mielőtt azok támadást indítanának.

Az elmúlt héten megszaporodott a Fairfordban állomásozó B–52-esek száma, amelyek az amerikai bombázóflotta részét képezik. A bázis pénteken egy B–1B Lancer bombázót fogadott, szombaton pedig további két forgószárnyas bombázó érkezett. A TWZ katonai hírportál szerint az Egyesült Királyság kormánya politikájának változása nemcsak a RAF Fairford bázisának felhasználását jelenti Irán megtámadására, hanem Diego Garcia szigetét is érinti az Indiai-óceánon. 

Hihetetlen összeg: kiderült, hogy mennyit költött az USA az iráni csapásra – mindent bevetettek

Az Irán elleni háború gyorsan felőrölheti az Egyesült Államok haderejének ütőképességét. Az amerikai hadsereg csak az Irán elleni hadjárat első két napján több milliárd dollár értékű lőszert vetett be, és úgy tudni, hogy a kormányzat újabb költségvetési forrásokat kérhet a kongresszustól.

