Soha nem látott gyilkos nap a közel-keleti háborúban: Amerika kedden mindent bevet az iráni rakéták és haditengerészet megsemmisítésére

Kedden megint fokozódik az Irán elleni izraeli és amerikai háború Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere eszerint. Mint mondta, „a mai nap megint a legintenzívebben támadunk Iránban”. Hozzátette, hogy „Irán egyedül van, és az Epic Fury hadművelet 10. napján csúnyán vesztésre áll”.

Az amerikai hadügyminiszter szerint a keddi lehet a leghalálosabb nap az iráni háborúban / Fotó: AFP

Hegseth a Pentagonban tartott sajtótájékoztatót Dan Caine tábornokkal, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével, amiről a CNBC tudósított.

A miniszter arról is beszélt, hogy az elmúlt 24 órában az Egyesült Államok érzékelése szerint Irán eddig a lehető legkevesebb rakétát indította. Ennek ellenére Hegseth azt is megfogadta, hogy kedden Amerika a lehető legtöbb vadászgépet és bombázót küldi Irán ellen, amelyek az eddigi legtöbb csapást mérik majd a perzsa államra.

A cél Irán rakétakészleteinek és rakétagyártási képességének megsemmisítése, az iráni haditengerészet elpusztítása, valamint annak végleges megakadályozása, hogy Irán valaha nukleáris fegyverhez jusson.

Miközben Hegseth kedden beszélt, az abu-dzabi hatóságok megerősítették, hogy egy iráni dróntámadás tüzet okozott a Ruwais ipari komplexum olajfinomítójában. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt jósolta, hogy a háború nagyon hamar véget ér, mert az iráni katonai eszközök megsemmisítése sokkal gyorsabban halad, mint amire eleinte számítottak.

Arra is figyelmeztette az iráni vezetést, hogy ne tartsák vissza az olajat a világpiacról a háború után. „Ha Irán bármit tesz, ami megállítja az olaj áramlását a Hormuzi-szorosban, az Egyesült Államok hússzor erősebben fog lecsapni rájuk, mint eddig” – írta Trump hétfő késő este a Truth Social közösségi oldalon.

Márpedig az iráni Forradalmi Gárda kedden kijelentette: „egyetlen liter olaj” szállítását sem fogják engedélyezni a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak.

Trump hétfő este a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, „nem örül”, hogy Irán Modzstaba Hameneit választotta új legfelsőbb vezetőnek apja, Ali Hamenei ajatollah helyére, akit a háború elején öltek meg. Ennek ellenére hajlandó lenne tárgyalni Irán új vezetőivel.