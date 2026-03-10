Felújítás miatt hosszabb menetidőre kell készülni a balatoni vasútvonalon

„A Székesfehérvár–Szabadbattyán–Lepsény szakaszon komplex pályakarbantartást végzünk március 16. és 27. között, hogy a balatoni előszezoni forgalomra felkészítsük a pályát, valamint hogy az előszezoni időszaktól az utószezonig újabb jelentős beavatkozás nélkül is megbízhatóan viselje a kiemelt vonatforgalmat, és csökkenjen a meghibásodások lehetősége. A közel kéthetes vágányzár ideje alatt bevezetett forgalmi változások miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni a dél-balatoni vonalon a távolsági forgalomban utazóknak, Székesfehérvár és Lepsény között pedig MÁVbuszokkal biztosítjuk az utazást” – közölte a vasúttársaság a honlapján.

A MÁV minden utazót megkér, hogy ne megszokásból induljanak útnak / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A MÁV csoport tudatosan olyan időszakra időzítette a munkálatokat, amikor a tavaszias időjárás már lehetővé teszi, de még a lehető legkisebb zavart okozza az utasforgalomban. A társaság megkérte az utazókat, hogy ne megszokásból induljanak útnak, illetve használják a MÁVplusz.hu járatinformációs szolgáltatást.

Mintegy 80-100 szakember, valamint vágányszabályozó gépláncok, pályakarbantartó berendezések, segítségével

több mint 3000 tonna zúzottkő-ágyazatot rostálnak,

mintegy 1400 méternyi sínt és 40 darab betonaljat cserélnek,

továbbá közel 18 kilométernyi vágányhosszon és tucatnyi váltónál szabályozást végeznek,

karbantartják a felsővezetéket, és gyérítik a veszélyes fákat.

A pontossági, menetrendszerűségi mutatók javítása érdekében április 22-től mintegy 120 méteren szüntetnek meg 80, illetve 100 kilométer per órás sebességkorlátozásokat, így ezt követően már itt is 120 kilométer per órával közlekednek majd a vonatok.

Menetrendi változások

Székesfehérvár és Lepsény között MÁVbuszok, azaz pótlóbuszok szállítják az utasokat minden vonat helyett. Kivétel, hogy a Déli pályaudvarról 22:05-kor Siófokra és a Siófokról 3:37-kor a Déli pályaudvarra induló vonat (8738, 8729) helyett Székesfehérvár és Siófok között közlekednek a pótlóbuszok.

A Budapestről Székesfehérvárra közlekedő Balaton InterCityk a Déli pályaudvarról 5 perccel korábban, óra 30 perckor indulnak.

A megosztva közlekedő Balaton InterCityk között az átszállás nem biztosított Székesfehérváron a hosszabb közúti menetidők miatt.

A Tópart, illetve az Agram-Tópart InterCityk megosztva, a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között, valamint Lepsény és Nagykanizsa, illetve Zágráb között közlekednek, mindkét szakaszon változatlan menetrend szerint.