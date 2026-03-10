Deviza
Felújítás miatt hosszabb menetidőre kell készülni a balatoni vasútvonalon

Közel kéthetes pályakarbantartás kezdődik március 16-án a Székesfehérvár–Szabadbattyán–Lepsény vasúti szakaszon, ezért pótlóbuszok járnak, és a dél-balatoni vonalon akár fél órával hosszabb lehet az utazási idő. A MÁV minden utazót megkér, hogy ne megszokásból induljanak útnak, hanem előtte interneten tájékozódjanak.
VG
2026.03.10, 15:44
Frissítve: 2026.03.10, 15:57

„A Székesfehérvár–Szabadbattyán–Lepsény szakaszon komplex pályakarbantartást végzünk március 16. és 27. között, hogy a balatoni előszezoni forgalomra felkészítsük a pályát, valamint hogy az előszezoni időszaktól az utószezonig újabb jelentős beavatkozás nélkül is megbízhatóan viselje a kiemelt vonatforgalmat, és csökkenjen a meghibásodások lehetősége. A közel kéthetes vágányzár ideje alatt bevezetett forgalmi változások miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni a dél-balatoni vonalon a távolsági forgalomban utazóknak, Székesfehérvár és Lepsény között pedig MÁVbuszokkal biztosítjuk az utazást” – közölte a vasúttársaság a honlapján. 

A MÁV minden utazót megkér, hogy ne megszokásból induljanak útnak.
A MÁV minden utazót megkér, hogy ne megszokásból induljanak útnak / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A MÁV csoport tudatosan olyan időszakra időzítette a munkálatokat, amikor a tavaszias időjárás már lehetővé teszi, de még a lehető legkisebb zavart okozza az utasforgalomban. A társaság megkérte az utazókat, hogy ne megszokásból induljanak útnak, illetve használják a MÁVplusz.hu járatinformációs szolgáltatást.

Mintegy 80-100 szakember, valamint vágányszabályozó gépláncok, pályakarbantartó berendezések, segítségével

  • több mint 3000 tonna zúzottkő-ágyazatot rostálnak, 
  • mintegy 1400 méternyi sínt és 40 darab betonaljat cserélnek, 
  • továbbá közel 18 kilométernyi vágányhosszon és tucatnyi váltónál szabályozást végeznek, 
  • karbantartják a felsővezetéket, és gyérítik a veszélyes fákat. 

A pontossági, menetrendszerűségi mutatók javítása érdekében április 22-től mintegy 120 méteren szüntetnek meg 80, illetve 100 kilométer per órás sebességkorlátozásokat, így ezt követően már itt is 120 kilométer per órával közlekednek majd a vonatok.

Menetrendi változások

Székesfehérvár és Lepsény között MÁVbuszok, azaz pótlóbuszok szállítják az utasokat minden vonat helyett. Kivétel, hogy a Déli pályaudvarról 22:05-kor Siófokra és a Siófokról 3:37-kor a Déli pályaudvarra induló vonat (8738, 8729) helyett Székesfehérvár és Siófok között közlekednek a pótlóbuszok.

A Budapestről Székesfehérvárra közlekedő Balaton InterCityk a Déli pályaudvarról 5 perccel korábban, óra 30 perckor indulnak.

A megosztva közlekedő Balaton InterCityk között az átszállás nem biztosított Székesfehérváron a hosszabb közúti menetidők miatt.

A Tópart, illetve az Agram-Tópart InterCityk megosztva, a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között, valamint Lepsény és Nagykanizsa, illetve Zágráb között közlekednek, mindkét szakaszon változatlan menetrend szerint.

A megosztva közlekedő Tópart, illetve az Agram-Tópart InterCityk között az átszállás nem biztosított Székesfehérváron a hosszabb közúti menetidők miatt.

A Balaton, a Tópart és az Agram-Tópart InterCityk Székesfehérváron túli szakaszra utazó utasai a főváros és Székesfehérvár között a Bakony, illetve a Göcsej InterCitykkel utazhatnak.

A főváros és a Balaton térsége között így az eljutás mindkét irányban mintegy 25-30 perccel hosszabb a megszokottnál InterCityvel.

A személyvonatok Lepsény és Siófok között közlekednek, módosított menetrend szerint. Az utolsó, a Déli pályaudvarról 22:05-kor Siófokra induló személyvonat (8738) helyett Székesfehérvár és Siófok között közlekedik pótlóbusz. Az első, Siófokról eredeti menetrend szerint 4:28-kor Budapestre induló személyvonat (8729) helyett Siófok és Székesfehérvár között közlekedik pótlóbusz, amely korábban, 3:37-kor indul.

A Déli-parti InterRégiók Budapest-Kelenföld és Székesfehérvár, valamint Lepsény és Siófok, illetve Fonyód között közlekednek, módosított menetrend szerint.

A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt nagyobb zajhatásra lehet számítani az érintett lakott területeken is. A zajterheléssel járó nappali és éjszakai munkavégzés, továbbá a vasúti átjárók átmeneti lezárása miatt a lakosság, a közlekedők megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

A további részletekről a vasútársaság honlapján olvashat.

Más mozdonyokat vet be a MÁV a balatoni vonalon

A százmozdonyos flottamegújítás keretében 60 vadonatúj vagy néhány éves Siemens Vectron érkezik a MÁV-hoz őszig. Már túl vagyunk a felén: 30 Vectron szolgálatba állt! – tette közzé a Facebookon a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt.

Márciusban naponta 75 vonat közlekedik Vectron-vontatással: a Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára, Békéscsabára, Veszprémbe, Nagykanizsára és Keszthelyre utazók számára kiszámíthatóbb lett az utazás, lényegesen kevesebb a késés és az üzemzavar.
A februárban indult rendszeres veszprémi közlekedés után márciustól

  • a Balaton déli partján minden második IC-vonatot Vectron továbbít,
  • a kör-InterCityn megforduló 14 szerelvényből 8 Taurus,
  • 6 pedig Vectron mozdonnyal közlekedik.

