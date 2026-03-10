Orbán Viktort halálosan megfenyegette, most európai érdemrenddel tüntetik ki Zelenszkijt

„Megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem az Európai Érdemrend első kitüntetettjeit” – írta Roberta Metsola az X-en.

Az EP Európai Érdemrendet adományoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek / Fotó: AFP

A politikus posztja szerint az Európai Érdemrend kitüntetett tagjai közé választották

Angela Merkel korábbi német kancellárt,

Lech Walesa volt lengyel elnököt,

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Az Európai Parlament elnöke hozzátette, hogy „ezek az európaiak megtestesítik a kiválóság és az elkötelezettség figyelemre méltó sokszínűségét, amely előreviszi Európát, és erősíti helyét a világban”.

Rendkívüli teljesítményük emlékeztet bennünket arra, hogy az élet minden területéről érkező emberek nap mint nap építik Európát, alakítják unióinkat, és őrzik közös értékeinket

– tette hozzá.

Az Európai Érdemrendet az európai egység kezdetének tekintett Schuman-nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre. Ez az első ilyen jellegű európai kitüntetés, amelyet az uniós intézmények adományoznak, és amely a nemzeti kitüntetéseket és érdemrendeket kiegészítve ismeri el azokat a teljesítményeket, amelyek Európa egészét erősítik.

Az érdemrend célja, hogy a globális bizonytalanság idején megerősítse a közös értékeket, a békét, a demokráciát és az emberi méltóságot védelmező személyek elismerése által.

Az Európai Érdemrend három, növekvő rangot képviselő kitüntetési fokozatból áll:

a rend kitüntetett tagja,

a rend tiszteletreméltó tagja,

a rend tagja.

Roberta Metsola posztja szerint tiszteletreméltó tagnak választották Valdas Adamkus volt litván elnököt, Jerzy Buzek volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Parlament volt elnökét, Aníbal Cavaco Silva volt portugál államfőt és miniszterelnököt, Sauli Niinistö volt finn elnököt, Pietro Parolin bíborost, szentszéki államtitkárt, Mary Robinsont, Írország volt elnökét, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosát, Maia Sandu moldovai köztársasági elnököt, Javier Solana volt uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellárt, valamint Jean Claude Trichet-t, az Európai Központi Bank volt elnökét.