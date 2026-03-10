Orbán Viktort halálosan megfenyegette, most európai érdemrenddel tüntetik ki Zelenszkijt
„Megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem az Európai Érdemrend első kitüntetettjeit” – írta Roberta Metsola az X-en.
A politikus posztja szerint az Európai Érdemrend kitüntetett tagjai közé választották
- Angela Merkel korábbi német kancellárt,
- Lech Walesa volt lengyel elnököt,
- Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Az Európai Parlament elnöke hozzátette, hogy „ezek az európaiak megtestesítik a kiválóság és az elkötelezettség figyelemre méltó sokszínűségét, amely előreviszi Európát, és erősíti helyét a világban”.
Rendkívüli teljesítményük emlékeztet bennünket arra, hogy az élet minden területéről érkező emberek nap mint nap építik Európát, alakítják unióinkat, és őrzik közös értékeinket
– tette hozzá.
Az Európai Érdemrendet az európai egység kezdetének tekintett Schuman-nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre. Ez az első ilyen jellegű európai kitüntetés, amelyet az uniós intézmények adományoznak, és amely a nemzeti kitüntetéseket és érdemrendeket kiegészítve ismeri el azokat a teljesítményeket, amelyek Európa egészét erősítik.
Az érdemrend célja, hogy a globális bizonytalanság idején megerősítse a közös értékeket, a békét, a demokráciát és az emberi méltóságot védelmező személyek elismerése által.
Az Európai Érdemrend három, növekvő rangot képviselő kitüntetési fokozatból áll:
- a rend kitüntetett tagja,
- a rend tiszteletreméltó tagja,
- a rend tagja.
Roberta Metsola posztja szerint tiszteletreméltó tagnak választották Valdas Adamkus volt litván elnököt, Jerzy Buzek volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Parlament volt elnökét, Aníbal Cavaco Silva volt portugál államfőt és miniszterelnököt, Sauli Niinistö volt finn elnököt, Pietro Parolin bíborost, szentszéki államtitkárt, Mary Robinsont, Írország volt elnökét, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosát, Maia Sandu moldovai köztársasági elnököt, Javier Solana volt uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellárt, valamint Jean Claude Trichet-t, az Európai Központi Bank volt elnökét.
Tagjai közé választotta José Andrés spanyol-amerikai séfet, a World Central Kitchen jótékonysági szervezet alapítóját, Jánisz Szína-Úgo Antetokúnmpo nigériai származású görög kosárlabdázót, Marc Gjidara horvát-francia ügyvédet, Sandra Lejniece lett orvos-akadémikust, Olekszandra Matvijcsuk ukrán ügyvédet, Viviane Redinget, az Európai Bizottság volt alelnökét, valamint a U2 zenekar tagjait.
A kitüntetések átadására májusban kerül sor az Európai Parlamentben, Strasbourgban.
Az ukrán elnök durva kijelentéseket tett egy nyilvános ülésen. Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha egy bizonyos európai vezető blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, akkor az illető címét átadhatják az ukrán fegyveres erőknek.
„Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…), és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” – mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette: „Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön.”
A kormányfő egy videóban azt mondta, hogy szerinte nem róla van szó, hanem az országról: éles helyzet van, olajblokád alá vették Magyarországot. Arról is beszélt, hogy Ukrajnának kötelessége átengedni az orosz olajat a Barátság-vezetéken: „Nem szívességet teszek, nem alkudozhatnak erről. Ez az Európai Unióval kötött szerződés alapján nekik kötelességük.”
Az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani