Túl az ezermilliárdon: a magyarok kedvenc befektetése úgy vonzza a pénzt, mint virág a méheket

Március elején is lendületesen folytatódott az állampapírok felhalmozása a lakosság körében az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint, miután az év tizedik hetében zsinórban harmadjára haladta meg a 100 milliárd forintot a bruttó értékesítés. A viszonylag magas kamatot kínáló kockázatmentes befektetés népszerűségét jelzi, hogy az idei évben már az 1000 milliárd forintot is meghaladta a bruttó értékesítés a lakossági állampapírokból. Összesen ugyanis már 1026,32 milliárd forintnál járnak az eladások.

Van választék a lakossági állampapírokból, de egyértelmű, hogy melyik a lakosság kedvence / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A múlt heti bruttó értékesítés 117,11 milliárd forintot tett ki, ami az idei második legnagyobb forgalom az egy héttel korábbi, brutális, 215,39 milliárd forintos csúcs után. A legnépszerűbbnek továbbra is a Fix Magyar Állampapír bizonyult, amiből idén már 585,89 milliárd értékben fogyott, nem véletlenül döntött előbb rábocsátás, majd új sorozat kiadása mellett az ÁKK.

Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági állampapírok